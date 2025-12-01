Getty Images
Kylian Mbappe, Real Madrid'in gidişatından memnun değil: "Değişmemiz lazım"
Real Madrid, Girona beraberliğiyle zirveyi kaçırdı – Barcelona, La Liga’da lider
Real Madrid, Girona karşısında aldığı beraberlikle La Liga’da yeniden liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı ve üst üste üçüncü deplasman maçını da galibiyetsiz tamamladı. Azzedine Ounahi’nin ilk yarıdaki sert vuruşu Alonso’nun ekibini şaşırttı; Madrid ritim bulmakta ve oyunu kontrol etmekte zorlandı. Mbappé penaltıdan skoru eşitledi ancak oyuna etkisi sınırlı kaldı; takım kritik anlarda hem isabetten hem de baskınlıktan uzaktı.
Bu sonuç, Barcelona’nın bir gün önce Camp Nou’da Alaves’i yenmesinin ardından geldi. Böylece Los Blancos, hızla daralan şampiyonluk yarışında son şampiyon Barça’nın bir puan gerisine düştü. Madrid’in bir golü Vinicius Junior nedeniyle iptal edildi, Mbappé’nin bir golü elle oynama gerekçesiyle sayılmadı ve Thibaut Courtois yenilgiyi önlemek için kritik kurtarışlar yapmak zorunda kaldı.
Son bölümdeki baskıya rağmen, takımın hamlelerinde sakinlik eksikliği vardı; bu da deplasman maçlarında süregelen hücumsal dengesizliğin bir yansımasıydı. Beraberlik, teknik direktör Alonso üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
El Clásico’nun ardından sahip oldukları beş puanlık avantajı erittiler ve sezonun başındaki olumlu sinyallere rağmen form grafiği düşüşte.
Zorlu San Mamés deplasmanındaki Athletic Club maçı öncesinde Madrid’in oyun formu, konsantrasyonu ve dış sahada kendini kabul ettirme konusundaki sorunları giderek daha fazla endişe yaratıyor.
Barcelona’nın puan kayıplarını değerlendirmeye devam ettiği bu dönemde, Madrid’in her kaybettiği puan giderek daha kritik hâle geliyor.
Mbappe, Real Madrid’in formundan duyduğu öfkeyi dile getirdi
Mbappe, maçın ardından Instagram’da yaptığı paylaşımla takımın performansına yönelik öfkesini açıkça ortaya koydu ve bu kritik dönemde sergilenen seviyenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Şöyle yazdı: “Bu akşam istediğimiz sonuç bu değildi… Dinamiği değiştirmeli ve bu takımın kim olduğunu göstermeliyiz.” Fransız yıldız, penaltıdan gol atmasına rağmen Girona’nın kompakt savunması nedeniyle oyuna sürekli etki etmekte zorlanmasından oldukça rahatsızdı. Sözlerine şöyle devam etti: “Kesinlikle istediğimiz sonuç değildi ama lig hâlâ devam ediyor ve çok uzun bir yol var.”
Bu sezonki 14. lig golünü atmasına rağmen, sürekli kalabalık savunma arasında sıkışması ve yeterince topla buluşamaması nedeniyle oyuna etkisinin sınırlı kalmasından şikâyetçiydi. Olympiakos’a karşı kaydettiği dört gol de dahil olmak üzere harika bir bitiricilik formunda olsa da, bu maç Real Madrid’in deplasmanlarda akıcı hücum organizasyonları kurmakta yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.
Madrid’in form düşüşü, Alonso üzerindeki baskıyı artırıyor
Real Madrid’in son dönemde yaşadığı form kaybı, Alonso yönetimindeki bu geçiş sezonunda kırılgan bir döneme işaret ediyor. Deplasman performanslarında tempo, keskinlik ve sezonun başındaki başarıyı tanımlayan o baskın oyun anlayışı eksik kalmış durumda. Takım hâlâ şampiyonluk yarışının içinde olsa da alınan üst üste beraberlikler, yaklaşan her maça ekstra baskı yüklüyor.
Girona karşılaşması da bilinen sorunları yeniden ortaya çıkardı:
– Orta sahadaki istikrarsız yapı,
– Sürekli bir oyun planı yerine bireysel anlara bağımlılık,
– 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elde tutamama…
Montilivi’deki atmosferin oyuncuları rahatsız ettiği ve alışılmış otoritelerini sahaya yansıtmakta zorlandıkları görüldü. Tüm hayal kırıklığına rağmen, Mbappé rekorları yeniden yazmayı sürdürüyor. Cristiano Ronaldo’nun ardından, bir takvim yılında Real Madrid formasıyla 53 golü aşan ikinci oyuncu olmayı başardı. Takım tökezlese de onun üretkenliği olağanüstü seviyede.
Real Madrid için sıradaki durak: Kazanılması gereken San Mamés deplasmanı
Madrid, sıradaki maçında zorlu San Mamés deplasmanında Athletic Club ile karşılaşacak. Bu statta puan almak ünlü şekilde zordur ve deplasman takımları çoğu zaman yoğun atmosferin baskısı altında ezilir. Alonso, deplasmandaki galibiyet hasretinin uzamaması için takımına birliktelik ve daha yüksek bir mücadele seviyesi çağrısı yaptı. Barcelona’nın ritmi belirlediği bu dönemde, Madrid’in mevcut form düşüşünün tam bir krize dönüşmesini önlemek için acilen reaksiyon vermesi gerekiyor.
