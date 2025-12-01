Kylian Mbappe, Real Madrid'in gidişatından memnun değil: "Değişmemiz lazım"

Real Madrid, Girona karşısında aldığı beraberlikle La Liga’da yeniden liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı ve üst üste üçüncü deplasman maçını da galibiyetsiz tamamladı. Azzedine Ounahi’nin ilk yarıdaki sert vuruşu Alonso’nun ekibini şaşırttı; Madrid ritim bulmakta ve oyunu kontrol etmekte zorlandı. Mbappé penaltıdan skoru eşitledi ancak oyuna etkisi sınırlı kaldı; takım kritik anlarda hem isabetten hem de baskınlıktan uzaktı.

Bu sonuç, Barcelona’nın bir gün önce Camp Nou’da Alaves’i yenmesinin ardından geldi. Böylece Los Blancos, hızla daralan şampiyonluk yarışında son şampiyon Barça’nın bir puan gerisine düştü. Madrid’in bir golü Vinicius Junior nedeniyle iptal edildi, Mbappé’nin bir golü elle oynama gerekçesiyle sayılmadı ve Thibaut Courtois yenilgiyi önlemek için kritik kurtarışlar yapmak zorunda kaldı.

Son bölümdeki baskıya rağmen, takımın hamlelerinde sakinlik eksikliği vardı; bu da deplasman maçlarında süregelen hücumsal dengesizliğin bir yansımasıydı. Beraberlik, teknik direktör Alonso üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

El Clásico’nun ardından sahip oldukları beş puanlık avantajı erittiler ve sezonun başındaki olumlu sinyallere rağmen form grafiği düşüşte.

Zorlu San Mamés deplasmanındaki Athletic Club maçı öncesinde Madrid’in oyun formu, konsantrasyonu ve dış sahada kendini kabul ettirme konusundaki sorunları giderek daha fazla endişe yaratıyor.

Barcelona’nın puan kayıplarını değerlendirmeye devam ettiği bu dönemde, Madrid’in her kaybettiği puan giderek daha kritik hâle geliyor.