Getty
Çeviri:
Kylian Mbappe, Real Madrid'de istenmeyen bir kariyer zirvesine ulaştıktan sonra 'şaşkın' kaldı
- Getty Images Sport
Diz sorunu Celta yenilgisinden kaynaklanıyor
Mbappe, son aylarda Fransa kaptanını rahatsız eden diz problemi nedeniyle Pazartesi günü Madrid'in rakibi Getafe'yi ağırlayacak maçta forma giyemeyecek. Sorun, Aralık ayında Celta Vigo'ya 2-0 yenildikleri maçta aldığı sakatlıktan kaynaklanıyor.
27 yaşındaki oyuncu, Williot Swedberg'in ikinci yarıda oyuna girip iki gol atarak sürpriz bir sonuç elde ettiği maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ancak, eski Paris Saint-Germain oyuncusu, üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-1 yenildikleri maçta yedek kulübesinde kaldı ve Celta yenilgisinden bir hafta sonra Alaves'e karşı kazanılan maçta sahalara döndü.
Noel tatili öncesinde Sevilla'ya karşı galibiyette gol atan Mbappe, Atletico Madrid'e karşı yarı final galibiyetinde forma giymedikten sonra, Barcelona'ya karşı Supercopa de Espana finalinde yenilene kadar forma giymedi. O zaman bile, Fransız forvet Real Madrid'in sonucu kurtarmaya çalışırken sadece yedek kulübesinden oyuna girdi.
3-2'lik mağlubiyet, Xabi Alonso'nun Real Madrid teknik direktörlüğü görevinden ayrılmasına neden oldu.
Mbappe'nin istenmeyen kişisel rekoru
Mbappe, Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid teknik direktörü olarak ilk maçında, Albacete'ye karşı 3-2'lik şok bir Copa Del Rey yenilgisinde forma giymedi, ancak Levante'yi 2-0 yendikleri maçta yine 90 dakika oynadı ve bir gol attı.
Ancak dizindeki sorunlar artarken, Mbappe daha önce 2019-20 sezonunda sakatlık nedeniyle 51 gün kaçırdığı en uzun tek sezonluk devamsızlığını şimdiden aştı.
Sadece bu sezon, forvet sekiz ayrı sakatlık nedeniyle 53 gün kaçırdı ve Çarşamba günü Benfica'yı yendikleri Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmasının ardından Pazartesi günü Getafe ile oynanacak maçta da forma giyemeyeceği için bu rakam daha da artacak. Hafta ortasında Aurelien Tchouameni ve Vinicius Junior'un golleri, Arbeloa'nın Lizbon'da 1-0 galibiyetini izlediği ilk maçın ardından Portekiz ekibini 3-1'lik toplam skorla mağlup etti.
Ancak maç, Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla gölgelendi.
Real Madrid'in Benfica'ya karşı toplamda elde ettiği zafer, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmasını sağladı. İki Avrupa devinin karşılaşmasının galibi, çeyrek finalde Atalanta veya Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Ancak Los Blancos, Mbappe'nin City maçını kaçıracağından korkuyor. Kulüp direktörü Emilio Butragueno, "Umarız ciddi bir şey değildir, çünkü o bizim için çok önemli. Şu anda Manchester City maçında oynayabilecek mi bilmiyoruz" dedi.
Mbappe, Dünya Kupası'nı riske atmak istemiyor
Hem Mbappe hem de Real Madrid, Dünya Kupası'na üç aydan biraz fazla bir süre kala, oyuncunun ameliyat olmaktan kaçınmak istemesi nedeniyle, daha fazla gerginlik yaşamamak için bir sonraki seçenekleri değerlendiriyor.
Mbappe, Didier Deschamps'ın Fransa milli takım teknik direktörü olarak son turnuvasında Les Bleus'un kaptanlığını üstlenecek. 2018'deki zaferin mimarı olan ve 2022'de Dünya Kupası'nda üst üste başarıya ulaşmaya çok yaklaşan Deschamps, boynunda son bir Dünya Kupası şampiyonluğu madalyasıyla veda etmek isteyecektir.
Mbappe ise Dünya Kupası hayallerini tehlikeye atacak ameliyata alternatif bir çözüm bulmak için kulübün sağlık ekibiyle birlikte çalışıyor. Fransız yıldız, Deschamps'ın takımının 2026 Dünya Kupası'na rahatça yükselmesinde önemli bir rol oynadı ve dört maçta beş gol attı ve üç asist yaptı.
- Getty
Real Madrid, Barça'nın peşinden gitmeye devam etmek istiyor
Real Madrid, geçen hafta sonu Osasuna'ya 2-1 yenildikten sonra La Liga şampiyonluğu umutlarını canlandırmak için galibiyet serisine dönmeyi umuyor. Bu sonuç, Barcelona'nın Levante'yi 3-0 yenmesiyle birleşince, başkent ekibi hafta sonu maçları öncesinde İspanya'nın en üst liginde ikinci sıraya geriledi.
Barcelona, Cumartesi öğleden sonra Spotify Camp Nou'da Villarreal'i ağırladığında Real Madrid'e karşı geçici olarak dört puanlık bir fark açabilir.
Reklam