Kylian Mbappe, Real Madrid'de istenmeyen bir kariyer zirvesine ulaştıktan sonra 'şaşkın' kaldı

Mbappe, Alvaro Arbeloa'nın Real Madrid teknik direktörü olarak ilk maçında, Albacete'ye karşı 3-2'lik şok bir Copa Del Rey yenilgisinde forma giymedi, ancak Levante'yi 2-0 yendikleri maçta yine 90 dakika oynadı ve bir gol attı.

Ancak dizindeki sorunlar artarken, Mbappe daha önce 2019-20 sezonunda sakatlık nedeniyle 51 gün kaçırdığı en uzun tek sezonluk devamsızlığını şimdiden aştı.

Sadece bu sezon, forvet sekiz ayrı sakatlık nedeniyle 53 gün kaçırdı ve Çarşamba günü Benfica'yı yendikleri Şampiyonlar Ligi maçını kaçırmasının ardından Pazartesi günü Getafe ile oynanacak maçta da forma giyemeyeceği için bu rakam daha da artacak. Hafta ortasında Aurelien Tchouameni ve Vinicius Junior'un golleri, Arbeloa'nın Lizbon'da 1-0 galibiyetini izlediği ilk maçın ardından Portekiz ekibini 3-1'lik toplam skorla mağlup etti.

Ancak maç, Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla gölgelendi.

Real Madrid'in Benfica'ya karşı toplamda elde ettiği zafer, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşmasını sağladı. İki Avrupa devinin karşılaşmasının galibi, çeyrek finalde Atalanta veya Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Ancak Los Blancos, Mbappe'nin City maçını kaçıracağından korkuyor. Kulüp direktörü Emilio Butragueno, "Umarız ciddi bir şey değildir, çünkü o bizim için çok önemli. Şu anda Manchester City maçında oynayabilecek mi bilmiyoruz" dedi.