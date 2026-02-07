Kylian Mbappe, PSG'ye icra gönderdi

Mbappe, PSG’den alacaklarını tahsil etmeye çalışırken sahada da zorlu bir süreçten geçiyor. Fransız yıldız, Real Madrid’in Benfica’ya Şampiyonlar Ligi’nde 4-2 mağlup olmasının etkisini hâlâ üzerinden atabilmiş değil.

Öte yandan Real Madrid, hafta sonunda Rayo Vallecano’yu 2-1 mağlup ederken Mbappé, 100. dakikada attığı penaltı golüyle galibiyeti getirdi.

Benfica maçı sonrası konuşan Mbappe, takım arkadaşlarını sert sözlerle eleştirdi: “Bu kaliteyle ya da taktikle ilgili bir mesele değil. Rakibinden daha fazla istemekle ilgili. Benfica için her şeyin ortada olduğunu görebiliyordunuz, ama bizde bunu göremediniz ve sorun da bu. Maç öncesinde iki takımın da hedefi vardı: Biz ilk sekize girmek istiyorduk, Benfica ise ilk 24’e kalmak istiyordu. Benfica bunu sahaya yansıttı, biz ise yansıtamadık.”

Sözlerini sürdüren Mbappe, “Net bir açıklamam yok. Villarreal maçındaki gibi değildik ve bu bir sorun. Oyunumuzda istikrar yok. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bir gün yapıp ertesi gün yapamamak olmaz. Şampiyon bir takım böyle davranmaz. Önümüzde iki maç daha var ve bu can yakıyor. Şubat ayında oyunumuz üzerinde çalışacak zamanımız olsun istiyorduk, ama bunun yerine play-off oynayacağız,” dedi.

Fransız yıldız ayrıca şunları ekledi:

“Bugün yaptığımız şey normal değildi. İlk sekizde bitirip iki maç daha az oynayarak yükü hafifletmek gibi net bir hedefimiz vardı ama maça çok kötü başladık. İlk golü atmayı hak eden onlardı. Biz bir pozisyon bulduk ve gol attık. Bunun bizi oyuna sokacağını düşündüm ama tam tersi oldu. Onlar daha iyiydi ve devreye 5-1 önde girseler kimse şaşırmazdı. İkinci yarıya olanları değiştirme niyetiyle çıktık ama doğrudan bir oyun sonrası gelen bir gol yedik ve bu bizi çok sarstı. O noktadan sonra maç bitti. Geriye düştüğünüzde yükleneceksiniz, rakip de zaman geçirecek; bu oyunun bir parçası. Biz ise tempoyu belirleyemedik ve net pozisyonlar üretecek yaratıcılığı gösteremedik.”