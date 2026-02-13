Getty Images Sport
Çeviri:
Kylian Mbappe paniği sona erdi mi? La Liga'nın en golcü oyuncusu Real Sociedad maçını hedeflerken, Real Madrid yıldızı diz sakatlığı endişelerine rağmen antrenmanlara geri döndü
Mbappe spor salonundaki hayal kırıklığını aşıyor
Dünya Kupası şampiyonu, son iki gündür antrenmanlara katılmamıştı ve bu durum, tekrarlayan diz problemi nedeniyle sezonun önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalacağına dair endişelere yol açmıştı. Ancak, grup taktik antrenmanlarına geri dönmesi, sol dizindeki rahatsızlığın, Alvaro Arbeloa'nın hafta sonu planlarına dahil edilebilecek kadar azaldığını gösteriyor.
Bu haftanın başlarında, Mbappe'nin Çarşamba ve Perşembe günleri spor salonuna mahkum olması Madrid yönetimi için endişe kaynağı olmuştu. Patlayıcı hızına güvenen bir oyuncu olduğu için, eklemdeki herhangi bir iltihaplanma sağlık ekibi tarafından azami dikkatle tedavi ediliyor. Spesifik bir yırtık hakkında ayrıntılı resmi bir tıbbi rapor olmamasına rağmen, forvetin fizyoterapistlerle çalışırken görülmesi, 48 saat önce maçlara hazır olmaktan uzak olduğunu gösteriyordu.
Cuma günü sahalara dönüşü, kesin bir kondisyon testi görevi görüyor. Kulübün önceliği, yaklaşan Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Mbappe'yi sağlıklı tutmak olsa da, Mbappe'nin kendi isteği, onu cumartesi günkü iç saha maçında forma giymeye itmiş görünüyor.
- Getty Images Sport
Arbeloa dengeli bir oyun sergiliyor
Mbappe'nin dönüşü büyük bir rahatlama sağlasa da, teknik direktör Alvaro Arbeloa hala önemli bir kadro kriziyle uğraşıyor. Merengues şu anda ligde Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde ve herhangi bir hata yapma lüksü yok. Jude Bellingham, Rodrygo ve Eder Militao'nun hala kendi iyileşme programlarını sürdürdükleri ve La Real ile oynanacak maçta forma giyemeyecekleri gerçeği, bu zorluğu daha da artırıyor.
Ancak antrenman sahasında bir başka iyi haber daha vardı: Defans oyuncusu Raul Asencio grip geçirdikten sonra antrenmanlara geri döndü. Asencio son zamanlarda tibia kemiğinde küçük bir çatlakla oynuyordu, ancak Antonio Rudiger'in tamamen hazır olması nedeniyle Arbeloa yine de defans hattında rotasyon yapmayı tercih edebilir, özellikle de Asencio Avrupa'da aldığı ceza nedeniyle hafta ortasında Lizbon'a yapılacak seyahatte forma giyemeyecek.
Akademi yıldızları boşluğu doldurmak için harekete geçti
A takımın ağır sakatlık yükü göz önüne alındığında, Arbeloa kadrosunu güçlendirmek için bir kez daha akademiye başvurdu. Genç oyuncular Cestero ve Cesar Palacios, cuma günkü yüksek yoğunluklu antrenmana dahil edildi ve birinci takımın lig şampiyonluğu yarışını sürdürmesi için çok ihtiyaç duyulan derinlik sağladı. Akademi ürünlerinin kadroya dahil edilmesi, son haftalarda derinliğinin sınırlarını zorlayan takımın üzerindeki baskıyı vurguluyor.
Tıbbi ekip, Mbappe'nin Cuma günkü antrenman yüküne verdiği tepkiyi izlemeye devam ediyor. Sahaya dönmesi olumlu bir işaret, ancak Benfica maçı yaklaşırken, kulüp, fiziksel gücü yüksek Real Sociedad karşısında takımın yıldız oyuncusunu sahaya sürmenin, uzun süreli bir sakatlık riskine değip değmeyeceğine karar vermeli.
- Getty Images Sport
Öncelik hala Şampiyonlar Ligi'nde
Sonuç olarak, "Mbappe alarmı" "izlenen ihtiyat" durumuna indirildi. Forvet, Madrid'in ana gol kaynağı olmaya devam ediyor, ancak kulübün DNA'sı Avrupa'daki başarılarla iç içe geçmiştir. Tıbbi ekip, onun Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında sahada olabilmesi için aşırı ihtiyatlı davranılması gerektiğini vurguluyor.
Mbappe maç başlamadan önce herhangi bir gerileme belirtisi gösterirse, Arbeloa onu yedek kulübesinden oyuna sokmayı veya tamamen dinlendirmeyi tercih edebilir. Ancak şimdilik, Fransız süperstar önceki endişeleri boşa çıkaracak ve Real Madrid'in La Liga'da zirveyi geri almayı hedeflediği bu dönemde sahada yerini alacak gibi görünüyor.
Reklam