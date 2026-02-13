Kylian Mbappe paniği sona erdi mi? La Liga'nın en golcü oyuncusu Real Sociedad maçını hedeflerken, Real Madrid yıldızı diz sakatlığı endişelerine rağmen antrenmanlara geri döndü

Dünya Kupası şampiyonu, son iki gündür antrenmanlara katılmamıştı ve bu durum, tekrarlayan diz problemi nedeniyle sezonun önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalacağına dair endişelere yol açmıştı. Ancak, grup taktik antrenmanlarına geri dönmesi, sol dizindeki rahatsızlığın, Alvaro Arbeloa'nın hafta sonu planlarına dahil edilebilecek kadar azaldığını gösteriyor.

Bu haftanın başlarında, Mbappe'nin Çarşamba ve Perşembe günleri spor salonuna mahkum olması Madrid yönetimi için endişe kaynağı olmuştu. Patlayıcı hızına güvenen bir oyuncu olduğu için, eklemdeki herhangi bir iltihaplanma sağlık ekibi tarafından azami dikkatle tedavi ediliyor. Spesifik bir yırtık hakkında ayrıntılı resmi bir tıbbi rapor olmamasına rağmen, forvetin fizyoterapistlerle çalışırken görülmesi, 48 saat önce maçlara hazır olmaktan uzak olduğunu gösteriyordu.

Cuma günü sahalara dönüşü, kesin bir kondisyon testi görevi görüyor. Kulübün önceliği, yaklaşan Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Mbappe'yi sağlıklı tutmak olsa da, Mbappe'nin kendi isteği, onu cumartesi günkü iç saha maçında forma giymeye itmiş görünüyor.