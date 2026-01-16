Kylian Mbappe’nin sahalara ne zaman döneceği belli oldu! ‘Risk aldım’

L'Equipe'in haberine göre, Mbappe'nin Levante maçında 'muhtemelen' oynamayacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanacak karşılaşmada ise durumunun 'belirsiz' olduğu belirtiliyor; zira oyuncu ancak sol dizindeki 'rahatsızlık tamamen geçtiğinde' sahalara dönmeyi hedefliyor. Bu durumun çok uzak olmadığı düşünülse de, Real Madrid'in bir süreliğine en golcü oyuncusundan yoksun kalması muhtemel.

Mbappe, 31 Aralık'ta dizinden MR çektirdi ve önerilen sahalardan uzak kalma süresini yarıya indirerek on bir gün sonra Süper Kupa finalinde oynadı. Ancak Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya yenildi ve bu maç, eski teknik direktör Xabi Alonso için son darbe oldu. Yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa da şu ana kadar daha iyi bir performans sergileyemedi; Çarşamba günü Kral Kupası'nda ikinci lig takımı Albacete'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu ve bu, Mbappe'nin kadroda yer almadığı, oldukça endişe verici bir açılış maçı oldu.