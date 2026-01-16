Getty Images
Kylian Mbappe’nin sahalara ne zaman döneceği belli oldu! ‘Risk aldım’
Mbappe'nin durumu ne olacak?
L'Equipe'in haberine göre, Mbappe'nin Levante maçında 'muhtemelen' oynamayacağı ve Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanacak karşılaşmada ise durumunun 'belirsiz' olduğu belirtiliyor; zira oyuncu ancak sol dizindeki 'rahatsızlık tamamen geçtiğinde' sahalara dönmeyi hedefliyor. Bu durumun çok uzak olmadığı düşünülse de, Real Madrid'in bir süreliğine en golcü oyuncusundan yoksun kalması muhtemel.
Mbappe, 31 Aralık'ta dizinden MR çektirdi ve önerilen sahalardan uzak kalma süresini yarıya indirerek on bir gün sonra Süper Kupa finalinde oynadı. Ancak Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya yenildi ve bu maç, eski teknik direktör Xabi Alonso için son darbe oldu. Yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa da şu ana kadar daha iyi bir performans sergileyemedi; Çarşamba günü Kral Kupası'nda ikinci lig takımı Albacete'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu ve bu, Mbappe'nin kadroda yer almadığı, oldukça endişe verici bir açılış maçı oldu.
Arbeloa ne söyledi?
Mbappe'nin, maçın önemini göz önünde bulundurarak Süper Kupa finalinde oynama kararından 'pişmanlık duymadığı' söyleniyor. Ancak, özellikle yazın Fransa ile ikinci kez kazanmayı umduğu Dünya Kupası öncesinde, önemli bir bahar dönemi yaklaşırken, kondisyonuyla ilgili daha fazla risk almak istemiyor.
Mbappe'nin bu hafta sonu Levante maçında oynayamayacağına dair çıkan haberlere rağmen, Real Madrid teknik direktörü Arbeloa basın toplantısında yıldız oyuncusunun en azından La Liga'da 19. sırada yer alan takımla oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını doğruladı.
Arbeloa gazetecilere, "Daha iyi durumda ve kadroda yer alacak," dedi ve daha fazla ayrıntı vermedi.
"Risk almak istediğime karar verdim'
Arbeloa basın toplantısında şunları söyledi: “Söylenen her şeyin farkındayım ve açıkçası, eğer birileri sözlerimin Xabi'ye yönelik bir eleştiri olduğunu düşünüyorsa, bunu bulamayacaklar. Çok yanılıyor olacaklar. Albacete'de yaşananlar fikir eksikliği, oyun eksikliği, kondisyon eksikliği... birçok şeyden sorumluyum. Sorumlu olan tek kişi Real Madrid teknik direktörüdür. Antonio Pintus ile birlikte oyuncuları her açıdan en iyi hallerine geri döndürmek için çalışacağız.”
“Albacete maçında oynayabilecek oyuncular kadroya çağrıldı; seçilmeyenler ise sakatlık riski altındaydı. Vini'nin çabasını takdir etmek istememin nedeni, nereden geldiğini biliyor olmamdı: çok zor bir hafta, çok fazla emek var. Sadece istekliliği değil, aynı zamanda sergilediği performans da önemliydi.”
“Kalanların gelmek istemediğini söylemiyorum, tam tersine. Müsait olan herkes bizimle geldi. Ben risk almak istemediğime karar verdim ve yine olsa aynısını yapardım.”
Sırada ne var?
Arbeloa'nın Cumartesi günü Levante'ye karşı Mbappe'yi oynatmayı tercih edip etmeyeceği merakla izlenecek bir maç olacak; Fransa'dan gelen haberlere inanılacak olursa, bu oyuncunun isteğine aykırı görünüyor.
Mbappe'nin, iyileşme sürecini kısaltmanın 'en iyi fikir olmadığını' düşündüğü ve sahalara ne zaman döneceğine karar vermeden önce durumunu takip edeceği söyleniyor. Dizindeki problemde bir gerileme olmazsa, Fransız oyuncuyu ay sonundan önce tekrar sahalarda göreceğiz. Eski kulübü Monaco ile 20 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak, ardından 2026'nın ilk ayını Villarreal ve Benfica ile oynayarak tamamlayacak.
