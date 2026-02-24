Bu maçın ilk ayağı, Vinicius Junior'un maçın tek golünü attıktan sonra Benfica'nın kanat oyuncusu Gianluca Prestianni tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldığını iddia etmesiyle gölgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçlık geçici olarak uzaklaştırma cezası alan Prestianni, bu suçlamayı reddederek, aslında Vinicius'a homofobik bir hakaret attığını, Brezilyalı oyuncunun ise kendisine "cüce" dediğini iddia etti. Bu savunmanın reddedilmesi ve daha uzun süreli bir ceza uygulanması bekleniyor.

Arbeloa ve kaleci Thibaut Courtois Salı günü bu olayı tartıştı. Arbeloa, "Irkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası yaratmak için büyük bir fırsatımız var. Irkçılıkla mücadelede her zaman öncü olan UEFA, bunu sadece bir slogan veya maçlardan önce asılan güzel bir pankart olarak bırakmakla yetinmeyip daha fazlasını yapma fırsatına sahip. Umarız, daha doğrusu ben umuyorum ki, bu fırsatı değerlendirirler.

"Daha önce de söylediğimiz gibi, benim de söylediğim gibi... yüksek seviyede oynamak, harika bir performans sergilemek. Saha içinde doğru şeyleri yapmak ve harika bir performans sergilemek, böylece maçı kazanabilmek. En çok odaklandığımız şey bu. Tüm enerjimizi ve çabamızı buna harcıyoruz. Ve yarın da bunu görmek istiyoruz. Geri kalanı, tabii ki, bizi ilgilendirmiyor. Ya da en azından, bu tür kararları vermek bize düşmüyor. Bu UEFA'nın işi."

Courtois şunları ekledi: "Olan biten her şeye bakıldığında, pek çok şeyin doğru yapılmadığını görüyoruz. Irkçılık, homofobi gibi tüm bu şeyleri kabul edemeyiz ve hakaretler de aynı derecede ciddidir. Vini yanlış bir şey yapmadı. O da birçok rakibimizin bize karşı yaptığı gibi kutlama yaptı. Sonuçta bu konuyu geride bırakıp yolumuza devam etmeliyiz. Bir kutlama ile ırkçılık iddiasını haklı çıkaramayız."