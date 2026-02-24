AFP
Kylian Mbappe neden Real Madrid'in Benfica ile oynayacağı hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi maçından aniden ÇIKTI?
Mbappe sakatlık nedeniyle Madrid antrenmanını terk etti
L'Equipe'e göre Mbappe, sol bacağında sürekli ağrı hissederek Salı günü Madrid'in antrenmanından ayrılmak zorunda kaldı. Öğleden sonra bazı testlerden geçen oyuncunun sonuçları birkaç saat sonra açıklandı ve forvetin Benfica maçında forma giymesinin 'imkansız' olduğu ortaya çıktı.
Arbeloa geri adım atmak zorunda kalabilir
Salı günü erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, Madrid teknik direktörü Arbeloa, Mbappe'nin son haftalarda bu sorunu aşarak oynamaya hazır olduğunu iddia etti.
Arbeloa, "Kylian yarın oynamaya hazır, ki... şu anda en önemli şey bu. Tabii ki, birkaç haftadır burada ve... herkes bunu biliyor, ama... her şeyden önce, vurgulamak istediğim şey, onun gösterdiği bağlılık. Takım arkadaşlarına, takımına, teknik direktörüne, kulübüne ve taraftarlarına karşı. Kylian'ın gösterdiği büyük çabayı vurgulamak çok önemli bence. Sahada bize yardım etmeye çalışıyor.
"O, oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu. Bence herhangi bir defans oyuncusu, onunla karşılaştığında, herhangi bir hareketiyle maçı belirleyebileceğini bilir. Ve... ve şey... yarın için hazır, ona ihtiyacımız olacağına eminiz ve harika bir maç çıkaracak."
Benfica, Prestianni'nin ırkçılık fırtınasının ortasında geldi
Bu maçın ilk ayağı, Vinicius Junior'un maçın tek golünü attıktan sonra Benfica'nın kanat oyuncusu Gianluca Prestianni tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldığını iddia etmesiyle gölgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçlık geçici olarak uzaklaştırma cezası alan Prestianni, bu suçlamayı reddederek, aslında Vinicius'a homofobik bir hakaret attığını, Brezilyalı oyuncunun ise kendisine "cüce" dediğini iddia etti. Bu savunmanın reddedilmesi ve daha uzun süreli bir ceza uygulanması bekleniyor.
Arbeloa ve kaleci Thibaut Courtois Salı günü bu olayı tartıştı. Arbeloa, "Irkçılıkla mücadelede bir dönüm noktası yaratmak için büyük bir fırsatımız var. Irkçılıkla mücadelede her zaman öncü olan UEFA, bunu sadece bir slogan veya maçlardan önce asılan güzel bir pankart olarak bırakmakla yetinmeyip daha fazlasını yapma fırsatına sahip. Umarız, daha doğrusu ben umuyorum ki, bu fırsatı değerlendirirler.
"Daha önce de söylediğimiz gibi, benim de söylediğim gibi... yüksek seviyede oynamak, harika bir performans sergilemek. Saha içinde doğru şeyleri yapmak ve harika bir performans sergilemek, böylece maçı kazanabilmek. En çok odaklandığımız şey bu. Tüm enerjimizi ve çabamızı buna harcıyoruz. Ve yarın da bunu görmek istiyoruz. Geri kalanı, tabii ki, bizi ilgilendirmiyor. Ya da en azından, bu tür kararları vermek bize düşmüyor. Bu UEFA'nın işi."
Courtois şunları ekledi: "Olan biten her şeye bakıldığında, pek çok şeyin doğru yapılmadığını görüyoruz. Irkçılık, homofobi gibi tüm bu şeyleri kabul edemeyiz ve hakaretler de aynı derecede ciddidir. Vini yanlış bir şey yapmadı. O da birçok rakibimizin bize karşı yaptığı gibi kutlama yaptı. Sonuçta bu konuyu geride bırakıp yolumuza devam etmeliyiz. Bir kutlama ile ırkçılık iddiasını haklı çıkaramayız."
Sırada ne var?
Madrid'in Benfica ile oynayacağı ikinci maç Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Bu eşleşmenin galibi, son 16 turunda Manchester City veya Sporting ile karşılaşacak.
