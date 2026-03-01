Getty
Kylian Mbappe, Man City ile karşılaşacak mı? Real Madrid, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sakatlıklarla ilgili son durumu açıkladı
Real Madrid, Mbappe'nin sağlık durumunu endişeyle bekliyor
Koç ekibinin öncelikli hedefi, Mbappe'nin aceleyle sahalara dönmesini ve uzun vadeli bir gerileme riskini göze almaktansa, %100 kapasiteyle geri dönmesini sağlamaktır. Kulüp içinde, sezonun sonlarında performansını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir kırılganlığı önlemek için açık bir istek vardır. Futbol dünyasının gözü üzerindeyken, kulüp yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun kesin dönüş tarihini belirleme konusunda temkinli davranmaya devam etmiş ve bunun yerine Valdebebas'ta sahne arkasında gösterdiği günlük ilerlemeye odaklanmayı tercih etmiştir.
Şampiyonlar Ligi'nde zamanla yarış
Hafta sonu Getafe ile oynanacak La Liga maçı öncesinde basına konuşan Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Mbappe'nin durumu ile ilgili artan endişelere değindi. Forvetin Pep Guardiola'nın takımı karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine Arbeloa, net bir cevap vermekten kaçındı ancak sağlık ekibinin şu anki yaklaşımı konusunda net konuştu. Arbeloa basın toplantısında, "Mbappe ve Şampiyonlar Ligi mi? Her günü tek tek ele alacağız" dedi. "Onun nasıl hissettiğini görmek önemli. Şu anda herhangi bir tarih vermek doğru olmaz, nasıl hissettiğini görmek istiyoruz ve buna göre karar vereceğiz."
Arbeloa, kulübün sakatlık konusundaki tutumunu daha da netleştirerek şunları söyledi: "Ona ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu rahatsızlıklardan kurtulmasını ve güvenle geri dönmesini istiyoruz."
Arbeloa, Mbappe'nin Benfica ile oynanan son maçta takım arkadaşlarını desteklemek için Bernabeu'da neden bulunmadığına da değindi. Teknik direktör, herhangi bir sürtüşme olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti ve "Orada değildi çünkü koçundan izin almıştı" dedi.
Arbeloa, Man City ile karşılaşmayı iple çekiyor
Odak noktası Mbappe olmaya devam ederken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi İspanya'nın başkentine şimdiden uzun bir gölge düşürdü. Real Madrid, bir kez daha Manchester City ile eşleşti ve Avrupa kupalarında modern bir klasik haline gelen devlerin çatışması sahneye çıkacak. Arbeloa, bu maçların kulübün mirasını belirleyen maçlar olduğunu kabul ederek, eşleşme için heyecanını dile getirdi. "Heyecan verici bir düello olacak. Madridistas ve Bernabeu'nun çok sevdiği bir eşleşme. Zamanı geldiğinde, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
Rodrygo'nun dönüşü
Mbappe'nin yokluğu büyük bir darbe olsa da, Real Madrid Rodrygo'nun tam olarak iyileşmesiyle moral buldu. Brezilyalı forvetin önümüzdeki haftalarda, forvet partnerinin bıraktığı boşluğu doldurarak önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Arbeloa, Rodrygo hakkında "Çok önemli bir oyuncu olmalı" dedi. "Sakatlanmadan önce de öyleydi. Karar verici ve temel bir oyuncu olabilir, yıllardır kalitesini ve üç hücum pozisyonunda neler yapabileceğini gösteriyor. Çok eksiksiz ve savunması zor bir oyuncu. Bize birçok olasılık sunacak. Geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyordum."
Son düzlükte ivme kazanmak
Şampiyonlar Ligi'nin dikkatini dağıtan etkisine rağmen, Real Madrid önce Getafe gibi zorlu bir rakiple başlayarak iç saha sorumluluklarını yerine getirmelidir. Arbeloa, Getafe'yi zorlu bir rakip haline getiren savunma disiplinini vurgulayarak, meslektaşı Jose Bordalas'a büyük saygı gösterdi. Arbeloa, "O, takımların kendi tarzında oynamasını sağlıyor" diye övdü. "Topa çok fazla sahip olmasalar da, takımları çok iyi savunma yapıyor. Çok iyi çalışıyorlar ve bu bir teknik direktör hakkında söylenebilecek en iyi şey. Biz iyiyiz. Takımından en iyi verimi almayı bilen büyük bir teknik direktörün çalıştırdığı bir takımın zorluğunun farkındayız ve çok istekliyiz. Çok odaklanmış ve istekliyiz."
