Hafta sonu Getafe ile oynanacak La Liga maçı öncesinde basına konuşan Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Mbappe'nin durumu ile ilgili artan endişelere değindi. Forvetin Pep Guardiola'nın takımı karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine Arbeloa, net bir cevap vermekten kaçındı ancak sağlık ekibinin şu anki yaklaşımı konusunda net konuştu. Arbeloa basın toplantısında, "Mbappe ve Şampiyonlar Ligi mi? Her günü tek tek ele alacağız" dedi. "Onun nasıl hissettiğini görmek önemli. Şu anda herhangi bir tarih vermek doğru olmaz, nasıl hissettiğini görmek istiyoruz ve buna göre karar vereceğiz."

Arbeloa, kulübün sakatlık konusundaki tutumunu daha da netleştirerek şunları söyledi: "Ona ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu rahatsızlıklardan kurtulmasını ve güvenle geri dönmesini istiyoruz."

Arbeloa, Mbappe'nin Benfica ile oynanan son maçta takım arkadaşlarını desteklemek için Bernabeu'da neden bulunmadığına da değindi. Teknik direktör, herhangi bir sürtüşme olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti ve "Orada değildi çünkü koçundan izin almıştı" dedi.