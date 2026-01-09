Getty Images Sport
Kylian Mbappe, Barcelona'ya karşı Real Madrid kadrosuna döndü
Mbappe oynayabilir
Atletico Madrid ile oynanan yarı final karşılaşmasında dizindeki sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan Fransız forvet, hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve cuma günü Cidde’ye gidecek. Şehir derbisinde alınan zorlu 2-1’lik galibiyetin ardından konuşan Xabi Alonso, kulübün en golcü oyuncusunun yeniden ayağa kalktığını ve sezonun ilk olası kupasında takıma katkı vermeye hazır olduğunu açıkladı.
“Yarın seyahat edecek ve oynayacak durumda olup olmadığına bakacağız,” diyen Alonso, Kral Abdullah Stadyumu’ndaki maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi:
“Durumu çok daha iyi, antrenmanlara çıktı ve hisleri olumlu. Oynama ihtimali, şu anda kadroda bulunan diğer oyuncularla aynı.”
Bu gelişme, Alonso’nun da itiraf ettiği gibi şu anda “uçuşta” olan Barcelona cephesi için ciddi bir endişe kaynağı olacak. Mbappe ile güçlenen bir Madrid hücumuna karşı oynamak, finalin tüm dengesini değiştiriyor.
Alonso, Fransız yıldızın dönüşü sorulduğunda durumu kısa ve net bir şekilde özetledi: “Maç farklı olacak.”
- AFP
Valverde'nin 'klasik' müdahalesi
Mbappe’nin yokluğunda Real Madrid’in, dirençli Atletico savunmasına karşı sahneye çıkacak bir lidere ihtiyacı vardı ve bu rolü Federico Valverde üstlendi. Uruguaylı orta saha oyuncusu, maçın henüz ikinci dakikasında attığı, adeta imzası haline gelen sert şutla kilidi açtı. Bu bireysel yetenek anı, galibiyetin da tonunu belirledi. 27 yaşındaki oyuncunun enerjisi, savunmadaki çalışkanlığı ve teknik kalitesi, küçük detayların belirleyici olduğu mücadelede fark yarattı.
Alonso, Valverde için övgü dolu sözler sarf etti: “Fede harika bir maç çıkardı,” diyen Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü: “Attığı gol, yaptığı asist, sahaya yansıttığı karakter, takım arkadaşlarıyla olan uyumu, savunmadaki yoğunluğu… O rekabetçi gene sahip.”
Valverde’nin golü, teknik direktörü tarafından “klasik bir Fede golü” olarak tanımlandı. Kaleciye şans tanımayan güçlü bir vuruştu. Ancak teknik heyeti asıl etkileyen, yalnızca gol değil, orta sahadaki liderliğiydi.
Atletico’nun baskı kurduğu anlarda takımın “direnmek” zorunda kaldığı bölümlerde, Valverde’nin oyunu ileri taşıması ve kritik ikili mücadeleleri kazanması hayati önem taşıdı. “Goller onun için en önemli şey değil ama ona enerji veriyor,” diye ekledi Alonso. “Gerçekten etkileyici bir vuruştu.”
Fiziksel mücadeleyi kazanmak
Real Madrid’in Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyet hiç de kolay olmadı. Yüksek tempo, sert ikili mücadeleler ve savunmada direnç gerektiren bir maç oynandı. Xabi Alonso’ya göre, pazar günü Barcelona’yı geçebilmek için de bu özellikler hayati olacak. Teknik direktör, Valverde’nin erken golünün maçın gidişatını değiştirdiğini kabul ederken, Atletico’nun beraberlik için bastırdığı anlarda takımının “acı çekmeyi” nasıl başardığından da memnun kaldı. “Amacımız finale çıkmaktı. Çok çekişmeli bir yarı final oynadık,” diyen Alonso, maçı şöyle değerlendirdi:
“Takım rekabet etti, ne zaman savunma yapmak gerektiğini bildi. 2-1’den sonra takım direnç gösterdi ve oyunu iyi taşıdı.”
Derbinin fiziksel yükü açıkça hissedildi. Alonso, savunma dengesini korumak için değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Savunmada adeta duvar ören Antonio Rüdiger, maçın bitimine 20 dakika kala yerini Fran García’ya bıraktı.
Karşılaşmanın sonunda birçok oyuncunun tamamen tükendiği gözlendi. “Antonio büyük bir efor sarf etti ve dayanabildiği yere kadar dayandı,” diyen Alonso, değişikliklerle ilgili şunları ekledi: “Değişikliklerden sonra oyunu dengeledik. Ortaya konan çalışmadan memnunuz.”
- Getty Images Sport
Kulübede tansiyon yükseldi
Derbinin yüksek tansiyonu kenar yönetimine de yansıdı. İkinci yarıda iki kulübe arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Sahadaki oyunun önüne geçmese de, Vinicius Jr ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone arasında yaşanan bir an, Xabi Alonso’nun sert tepkisini çekti. Arjantinli teknik adamın, oyundan alınırken Brezilyalı oyuncuya yönelik el kol hareketleri yaptığı görüldü.
Alonso, bunun sportmenliğin sınırlarını aştığını düşündü. Televizyon kameraları, Real Madrid teknik direktörünün o anlarda Simeone’ye dönerek kendi takımına odaklanmasını söylediğini net şekilde yakaladı. Basın toplantısında Alonso, sahada her şeyin mübah olmadığını vurgulayarak oyuncusuna gösterilen saygısızlığı eleştirdi. Vinicius ile özel olarak konuştuğunu ve oyuncusunun tamamen oyuna odaklanmasını sağladığını da doğruladı.
Ancak Alonso, bu olayın finale kalma başarısının önüne geçmesine izin vermek istemedi. Artık tüm dikkat toparlanmaya ve Mbappe’nin takıma katılmasına çevrilmiş durumda. Real Madrid, 2026 yılının ilk El Clasico’sunda hem prestij hem de kupa kazanmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Reklam