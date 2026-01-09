Kylian Mbappe, Barcelona'ya karşı Real Madrid kadrosuna döndü

Atletico Madrid ile oynanan yarı final karşılaşmasında dizindeki sakatlık nedeniyle kadroya alınmayan Fransız forvet, hızlı bir iyileşme süreci geçirdi ve cuma günü Cidde’ye gidecek. Şehir derbisinde alınan zorlu 2-1’lik galibiyetin ardından konuşan Xabi Alonso, kulübün en golcü oyuncusunun yeniden ayağa kalktığını ve sezonun ilk olası kupasında takıma katkı vermeye hazır olduğunu açıkladı.

“Yarın seyahat edecek ve oynayacak durumda olup olmadığına bakacağız,” diyen Alonso, Kral Abdullah Stadyumu’ndaki maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi:

“Durumu çok daha iyi, antrenmanlara çıktı ve hisleri olumlu. Oynama ihtimali, şu anda kadroda bulunan diğer oyuncularla aynı.”

Bu gelişme, Alonso’nun da itiraf ettiği gibi şu anda “uçuşta” olan Barcelona cephesi için ciddi bir endişe kaynağı olacak. Mbappe ile güçlenen bir Madrid hücumuna karşı oynamak, finalin tüm dengesini değiştiriyor.

Alonso, Fransız yıldızın dönüşü sorulduğunda durumu kısa ve net bir şekilde özetledi: “Maç farklı olacak.”