Kylian Mbappe 5 kilo kaybettiği hastalığının ardından sessizliğini bozdu

AFPİdil Erin TetikKylian Mbappe 5 kilo kaybettiği hastalığının ardından sessizliğini bozduK. MbappeReal MadridReal Madrid - JuventusJuventusDünya Kupası ŞampiyonasıReal Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, yaşadığı hastalık nedeniyle son zamanlar geçirdi ve nihayet Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaMbappe hastalığının ardından sahalara döndüJuventus'a karşı Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydiZor bir dönem geçirdiğini kabul ediyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱