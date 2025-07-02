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İdil Erin Tetik

Kylian Mbappe 5 kilo kaybettiği hastalığının ardından sessizliğini bozdu

K. MbappeReal MadridReal Madrid - JuventusJuventusDünya Kupası Şampiyonası

Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, yaşadığı hastalık nedeniyle son zamanlar geçirdi ve nihayet Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Mbappe hastalığının ardından sahalara döndü
  • Juventus'a karşı Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi
  • Zor bir dönem geçirdiğini kabul ediyor
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