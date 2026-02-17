"Kutlanacak bir şey değil" - Joan Garcia, Barcelona kalecisi Girona'ya son dakikada yenilgiye öfkelenirken, Maçın Adamı unvanını reddetti

Lamine Yamal'ın ilk yarıda kaçırdığı penaltının hayal kırıklığını atlatan Barcelona, genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi'nin golüyle 60. dakikada öne geçmeyi başardı. Ancak bu üstünlük sadece iki dakika sürdü, Thomas Lemar'ın golüyle Girona skoru eşitledi ve ev sahibi takımın temposu arttı. Garcia, takımının geriye düşmesini önlemek için birçok kurtarış yaptı, ancak Fran Beltran, maçın bitimine beş dakikadan az bir süre kala bir yolunu buldu ve küçük takımın şok bir şekilde öne geçmesini sağladı. Ev sahibi takımın son dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen, galibiyeti koruyabildiler.

Garcia'nın bireysel performansı, Barcelona'nın son dakikalara kadar maçta kalmasının tek nedeniydi, ancak 24 yaşındaki oyuncu, takımın savunma düzenini sert bir şekilde eleştirdi. Performansına yönelik övgülerini kesin bir dille reddeden Garcia, yüksek kurtarış sayısının bir onur nişanesi değil, Flick yönetimindeki çok daha büyük bir yapısal sorunun belirtisi olduğunu açıkça belirtti.

"Çok fazla şans veriyoruz; çok kolay gol yiyoruz" diye yakındı ve savunmasının yetersizliğinden açıkça rahatsız olduğunu gösterdi. "Çok fazla kurtarış yapmam iyi bir şey değil. Bu kadar çok kurtarış yapmak zorunda kalmam kutlanacak bir şey değil."

Devam etti: "Bence gelişmemiz gerekiyor. Analiz yapmalıyız. Hafta ortasında maçımız yok. Bu bize durumu doğru bir şekilde analiz etmek ve üzerinde çalışmak için zaman verecek. Soğukkanlılıkla iyileşmeye çalışacağız. Arka tarafta durum biraz daha iyi görünüyor. Sabit pozisyondan iyi baskı yapıyoruz. Topu kaybettiğimizde, rakibin yarı sahasında oyunu kesip faul yapmalıyız. Onlar da bize faul yapıyorlar."