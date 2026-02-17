AFP
"Kutlanacak bir şey değil" - Joan Garcia, Barcelona kalecisi Girona'ya son dakikada yenilgiye öfkelenirken, Maçın Adamı unvanını reddetti
Garcia, savunmadaki zayıflıklar konusunda alarm veriyor
Lamine Yamal'ın ilk yarıda kaçırdığı penaltının hayal kırıklığını atlatan Barcelona, genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi'nin golüyle 60. dakikada öne geçmeyi başardı. Ancak bu üstünlük sadece iki dakika sürdü, Thomas Lemar'ın golüyle Girona skoru eşitledi ve ev sahibi takımın temposu arttı. Garcia, takımının geriye düşmesini önlemek için birçok kurtarış yaptı, ancak Fran Beltran, maçın bitimine beş dakikadan az bir süre kala bir yolunu buldu ve küçük takımın şok bir şekilde öne geçmesini sağladı. Ev sahibi takımın son dakikalarda kırmızı kart görmesine rağmen, galibiyeti koruyabildiler.
Garcia'nın bireysel performansı, Barcelona'nın son dakikalara kadar maçta kalmasının tek nedeniydi, ancak 24 yaşındaki oyuncu, takımın savunma düzenini sert bir şekilde eleştirdi. Performansına yönelik övgülerini kesin bir dille reddeden Garcia, yüksek kurtarış sayısının bir onur nişanesi değil, Flick yönetimindeki çok daha büyük bir yapısal sorunun belirtisi olduğunu açıkça belirtti.
"Çok fazla şans veriyoruz; çok kolay gol yiyoruz" diye yakındı ve savunmasının yetersizliğinden açıkça rahatsız olduğunu gösterdi. "Çok fazla kurtarış yapmam iyi bir şey değil. Bu kadar çok kurtarış yapmak zorunda kalmam kutlanacak bir şey değil."
Devam etti: "Bence gelişmemiz gerekiyor. Analiz yapmalıyız. Hafta ortasında maçımız yok. Bu bize durumu doğru bir şekilde analiz etmek ve üzerinde çalışmak için zaman verecek. Soğukkanlılıkla iyileşmeye çalışacağız. Arka tarafta durum biraz daha iyi görünüyor. Sabit pozisyondan iyi baskı yapıyoruz. Topu kaybettiğimizde, rakibin yarı sahasında oyunu kesip faul yapmalıyız. Onlar da bize faul yapıyorlar."
Montilivi'deki VAR tartışması
Maçın son dakikalarında Beltran'ın attığı gol tartışmalara yol açtı. Barcelona oyuncuları, Jules Kounde'nin Claudio Echeverri tarafından faul yapıldığına emindi, ancak gol saha kenarında yapılan inceleme sonucunda geçerli sayıldı. Garcia, VAR'ın müdahale etmemesine şaşırdı.
Medya mensuplarına şunları söyledi: "Kounde'nin hareketini canlı olarak net bir şekilde göremedim. Sonra tekrarını izledim ve bana göre faul vardı. Jules topa önce ulaştı. Bence faul vardı. Şaşırtıcı olan, hakemi monitöre çağırmamış olmaları. Hakemler hata yapabilir. Hakeme ekran üzerinden tekrar izlemesini bile istememeleri şaşırtıcı. Böyle şeyler olur. Bunu kontrol edemeyiz, bu yüzden yolumuza devam etmeliyiz."
İsrafçı Yamal ve penaltı kaçırma
Ziyaretçiler, çılgın bir ilk yarıda fırsatlarını değerlendirmiş olsalardı, hikaye çok farklı olabilirdi. Barcelona şut sayısında üstünlük sağladı ancak maçı bitirmek için gereken klinik keskinlikten yoksundu. Blaugrana'nın genellikle kahramanı olan Yamal, Dani Olmo'nun faul aldığı pozisyonda penaltı noktasından direğe çarparak unutulması gereken bir akşam geçirdi.
Tipik kendine güvenine ve toplam 27 şuta rağmen, Barca sadece Cubarsi'nin kafa vuruşuyla bir gol bulabildi. Defans oyuncusu daha sonra kaçırılan fırsatı şöyle değerlendirdi: "Herkes gördü, yorum yapmayacağım. İnsanlar ne olduğunu gördü. İçeriden bir şey yapamadık, ama hakemi suçlamamalıyız; kendimizi de geliştirmeliyiz. Her şeyde biraz eksiklikler vardı, kendimizi eleştirmeliyiz. Harika bir maç değildi. Gelişmeliyiz, enerjimizi yenilemeliyiz, önümüzde uzun bir hafta var."
Hansi Flick'in savunma sorunu
Flick, şampiyonluk mücadelesi için doğru savunma dengesini ararken taktiksel bir kimlik kriziyle karşı karşıya. Gerard Martin sol kanatta umut vaat etse de, savunma hattının genel yapısal bütünlüğü hala zayıf. Teknik direktör, özellikle maç öncesinde ligde 15. sırada yer alan Girona'ya yüksek kaliteli fırsatlar veren takımını gördükten sonra, sağ kanatta Joao Cancelo mu yoksa Kounde mi daha iyi bir istikrar sağlayacağına karar vermelidir.
Katalan derbisinin ardından Barcelona, Pazar günü Levante ile karşılaşmadan önce derin bir iç muhasebe yapmak zorunda. Bu çapta bir kulüpten beklenen, her hafta optimum seviyeyi korumaktır, ancak şu anda çok sayıda yıldız oyuncu standartların altında performans gösteriyor. Barcelona için odak noktası tekrar antrenman sahasına kaymalı, çünkü bir başka hata Real Madrid'in ufukta kaybolmasına neden olabilir.
