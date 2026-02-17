"Kurallar farklı!" - Raphinha, Girona tartışmasının ardından Barcelona'nın "herkese karşı" iddiasında bulunması üzerine hakemlerin komplo kurduğunu ima etti

Katalan derbisi şampiyonluk yarışında önemli bir an olarak gösteriliyordu, ancak konuk takım için tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Pau Cubarsi'nin açtığı skorla Barcelona kontrolü ele geçirmiş gibi görünüyordu, ancak çılgın bir ikinci yarıda maçın gidişatı tamamen değişti. Kırılma noktası 86. dakikada Fran Beltran'ın Girona için gol atmasıyla geldi. Barcelona oyuncuları hemen hakem Cesar Soto Grado'nun etrafını sararak Claudio Echeverri'nin Jules Kounde'nin ayağına bastığını iddia ettiler.

Çılgın protestolara ve oyuna açıkça etkisine rağmen, gol VAR monitörüne bakılmadan geçerli sayıldı. Bu karar, Barcelona yedek kulübesini öfkelendirdi ve oyuncuların morali gözle görülür şekilde bozuldu. Bu sezon Flick yönetiminde neredeyse mükemmel bir performans sergileyen bir takım için, bu çöküş taktiksel bir başarısızlıktan çok dış faktörlerin bir sonucu gibi göründü ve İspanya'nın en üst ligindeki hakemlerin standartları hakkında yoğun bir inceleme haftasının zeminini hazırladı.