"Kurallar farklı!" - Raphinha, Girona tartışmasının ardından Barcelona'nın "herkese karşı" iddiasında bulunması üzerine hakemlerin komplo kurduğunu ima etti
Estadi Montilivi'de hayal kırıklığı dolu bir gece
Katalan derbisi şampiyonluk yarışında önemli bir an olarak gösteriliyordu, ancak konuk takım için tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Pau Cubarsi'nin açtığı skorla Barcelona kontrolü ele geçirmiş gibi görünüyordu, ancak çılgın bir ikinci yarıda maçın gidişatı tamamen değişti. Kırılma noktası 86. dakikada Fran Beltran'ın Girona için gol atmasıyla geldi. Barcelona oyuncuları hemen hakem Cesar Soto Grado'nun etrafını sararak Claudio Echeverri'nin Jules Kounde'nin ayağına bastığını iddia ettiler.
Çılgın protestolara ve oyuna açıkça etkisine rağmen, gol VAR monitörüne bakılmadan geçerli sayıldı. Bu karar, Barcelona yedek kulübesini öfkelendirdi ve oyuncuların morali gözle görülür şekilde bozuldu. Bu sezon Flick yönetiminde neredeyse mükemmel bir performans sergileyen bir takım için, bu çöküş taktiksel bir başarısızlıktan çok dış faktörlerin bir sonucu gibi göründü ve İspanya'nın en üst ligindeki hakemlerin standartları hakkında yoğun bir inceleme haftasının zeminini hazırladı.
Flick'in hayal kırıklığı ve Raphinha'nın sosyal medyadaki patlaması
Hemen ardından, teknik direktör Hansi Flick profesyonel bir tavır sergilemeye çalışsa da, şaşkınlığını gizleyemedi. Takımının savunma pozisyonunu ve "açık" orta sahasını eleştirirken, gazetecilere "Siz ne düşünüyorsunuz? Faul, değil mi? Daha fazla söze gerek yok." Flick, yenilginin duygusal yükünden "kurtulmak" için takımına iki gün izin verdi ve bu tartışmanın sezonun tamamen rayından çıkmasını önlemeyi umdu.
Ancak Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, teknik direktöründen çok daha az çekingen davrandı. Instagram'da hakemlerin kararlarını ele alan eski Leeds United oyuncusu, iç kusurları kabul etmekle birlikte tutarsızlığı eleştirdi. "Evet, iyileştirmemiz gereken birçok şey var, ama sadece biz değiliz" diye yazdı. "Kurallar farklı olduğunda, ister lehinize ister aleyhinize olsun, durum çok karmaşık hale geliyor, ama kazanmak için herkese karşı oynamak zorundaysak, öyle olsun... Biz yapacağız..."
Barcelona yönetimi RFEF'e karşı tavır aldı
Soyunma odasından yayılan öfke, kulüp yönetim kurulunun sert tepkisiyle karşılık buldu. Barcelona yönetimi, Hakem Teknik Komitesi'nin (CTA) şeffaflık eksikliği konusunda 'kaynama noktasına' ulaştığı bildirildi. Seçim kampanyası sürerken başkan yardımcılığından kulübün tam kontrolünü ele alan Rafa Yuste, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) yetkilileriyle temasa geçerek, son sonuçları doğrudan etkileyen hataların birikmesi konusunda kulübün resmi şikayetini iletti.
Kulüp, bazı maçlarda VAR'ın 'siyah ve beyaz' bir şekilde uygulanmasına, diğer maçlarda ise gösterilen öznel hoşgörüye özellikle dikkat çekiyor. Bu kurumsal tepkiyle Barcelona, şampiyonluk hedeflerinin baltalanmasına artık sessiz kalmayacağını gösteriyor. Yönetim kurulu, oyuncuları 'eşit olmayan bir oyun alanı' olarak tanımladıkları durumdan korumaya çalışırken, bu 'kuşatma zihniyeti' sezonun ikinci yarısını belirlemeye başlıyor.
Katalan başkentinde şikayetlerin genel eğilimi
Girona'daki tartışma boş bir yerde gerçekleşmedi; bu, Blaugrana için giderek artan şikayetlerin son halkasıdır. Sadece birkaç gün önce, kulüp Copa del Rey'de Atletico Madrid'e 4-0 yenilerek şok yaşadı. Bu maçta Cubarsi'nin golü, yedi dakika süren VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu gecikme, Lamine Yamal'ın Girona'ya karşı penaltı kaçırması sırasında Bryan Gil'in cezasız kalan ihlaliyle birleştiğinde, hakemlik standartlarının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu inancını güçlendirdi.
Bu Pazar günü Levante'yi ağırlamaya hazırlanan hakemler üzerinde büyük bir baskı olacak. Barcelona, artık her düdüğün Raphinha'nın "farklı kurallar" iddiası üzerinden değerlendirildiği bir konumda bulunuyor. Bu bunker zihniyetinin tarihi bir şampiyonluk mücadelesine yakıt mı olacağı yoksa ölümcül bir dikkat dağınıklığı mı olacağı henüz belli değil, ancak kesin olan bir şey var: Barcelona ile İspanyol hakemlik kurumları arasındaki sözlü savaş daha yeni başlıyor.
