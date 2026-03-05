'Küçük kriz' - Hakemlik efsanesi Pierluigi Collina, video teknolojisini sert bir şekilde değerlendirerek VAR'ı 'eşinizle olan evlilik sorunlarına' benzetiyor

Görünürdeki "küçük kriz"e rağmen, teknolojinin kapsamı önemli ölçüde genişleyecek. IFAB, VAR protokolünü resmi olarak genişleterek, yanlış verilen ikinci sarı kartları kontrol etme yeteneğini de dahil etti. Bu değişikliğin aciliyeti, geçen ay Serie A'da Juventus'un savunma oyuncusu Pierre Kalulu'nun Inter maçında yanlış bir şekilde oyundan atılmasıyla ortaya çıktı. Ayrıca, hakemler yakında yanlış verilen korner vuruşlarını da kontrol etme seçeneğine sahip olacaklar.

Collina, sporun gelişen doğasının bu güncellemeleri gerekli kıldığını belirterek, orijinal çerçevenin farklı bir teknoloji döneminde yazıldığını kaydetti. "2016'da VAR denemesine karar verdiğimizde, teknoloji çok farklıydı. Protokol sıfırdan yazıldı ve ragbi gibi diğer sporlardan ilham alındı ve video hakemleri daha önce bu konuda deneyim sahibi değildi. Bugün durum çok farklı" dedi.