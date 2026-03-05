Getty Images Sport
'Küçük kriz' - Hakemlik efsanesi Pierluigi Collina, video teknolojisini sert bir şekilde değerlendirerek VAR'ı 'eşinizle olan evlilik sorunlarına' benzetiyor
VAR için balayı sona erdi
Galler'de düzenlenen Uluslararası Futbol Kurulu (IFAB) yıllık genel kurulunda konuşan Collina, sözlerini sakınmadı. Collina, "İtalya'da, her harika evlilikte yedi yıl sonra bir kriz yaşanır deriz. Dolayısıyla, insanlar VAR'a aşık olabilir, ancak birkaç yıl sonra, eşinizle olduğu gibi, küçük bir kriz yaşayabilirsiniz" dedi. Collina'nın bu yorumları, taraftarların hayal kırıklığının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu ve birçok kişinin on yıllık deneme ve uygulama sürecinin ardından sistemin tamamen kaldırılmasını istediği bir dönemde geldi.
Video hakemlerine yeni yetkiler
Görünürdeki "küçük kriz"e rağmen, teknolojinin kapsamı önemli ölçüde genişleyecek. IFAB, VAR protokolünü resmi olarak genişleterek, yanlış verilen ikinci sarı kartları kontrol etme yeteneğini de dahil etti. Bu değişikliğin aciliyeti, geçen ay Serie A'da Juventus'un savunma oyuncusu Pierre Kalulu'nun Inter maçında yanlış bir şekilde oyundan atılmasıyla ortaya çıktı. Ayrıca, hakemler yakında yanlış verilen korner vuruşlarını da kontrol etme seçeneğine sahip olacaklar.
Collina, sporun gelişen doğasının bu güncellemeleri gerekli kıldığını belirterek, orijinal çerçevenin farklı bir teknoloji döneminde yazıldığını kaydetti. "2016'da VAR denemesine karar verdiğimizde, teknoloji çok farklıydı. Protokol sıfırdan yazıldı ve ragbi gibi diğer sporlardan ilham alındı ve video hakemleri daha önce bu konuda deneyim sahibi değildi. Bugün durum çok farklı" dedi.
Zaman kaybını önlemek
Video kabininin ötesinde, hakemlere oyunu hızlandırmak için yeni araçlar veriliyor. Bu yazki Dünya Kupası'ndan itibaren, hakemler oyuncuların oyalamaya çalıştığını düşündükleri durumlarda, taç atışları ve duran toplar için beş saniyelik bir geri sayım başlatma yetkisine sahip olacaklar. Ayrıca, oyuncu değişiklikleri için katı bir 10 saniye sınırı uygulanacak ve sahayı yeterince hızlı terk edemeyen oyuncular, yedeklerinin oyuna girmesi için tam bir dakika beklemek zorunda kalacaklar.
"Amaç, oyunun izlenebilirliğini engelleyen zaman kaybını ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca azaltmaktır. Geçen yıl kaleciler için 'sekiz saniye kuralı'nı getirdik ve bu büyük bir başarı oldu. Korner verildiği çok az vaka oldu. Caydırıcı önlem işe yaradı," diye ekledi Collina, La Gazzetta dello Sport'a modern oyunun akışını değerlendirirken.
Meydan okuma sisteminin geleceği
Futbol da tenis veya kriket gibi bir "itiraz" sistemine doğru ilerliyor. Koçların maç başına iki kez kararlara itiraz etmelerine olanak tanıyan Futbol Video Desteği (FVS), İtalya, Malta ve İspanya'da halihazırda test ediliyor. Collina, bu denemelerin genişletildiğini doğrulayarak, "Önümüzdeki haftalarda üye dernekler ve yarışma organizatörlerine gelecek sezon için denemeye katılma imkanı sunacağımız muhtemel" dedi.
Premier Lig, köşe vuruşlarında VAR kontrolü gibi bazı konularda tereddütlü olsa da, Futbol Federasyonu CEO'su Mark Bullingham, itiraz sisteminin olumlu bir adım olabileceğine inanıyor. Bullingham, "Bu, dinamikleri değiştirir. VAR müdahalesinin sayısını azaltır ve sorumluluğu etkili bir şekilde koça yükler. Bu modeli denerken öğrenmeye devam edebileceğimiz bir şey" dedi.
