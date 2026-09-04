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Kral Dimarco! Inter yıldızı Serie A'nın kralı ilan edildi ama sözleşme endişesini itiraf etti
Inter, Gran Gala del Calcio'ya damga vurdu
Inter, Gran Gala del Calcio’da zafer dolu bir gece geçirdi ve resmen Serie A’da Yılın Kulübü ödülünü aldı. Bireysel ana ödül ise takım arkadaşlarının oylarıyla Serie A’da Yılın Oyuncusu seçilen kanat beki Federico Dimarco’ya gitti.
Sezonun Takımı’nda, lig genelindeki yıldızların yanı sıra Inter’den de çok sayıda isim yer aldı.
Seçilen 11’de Mile Svilar, Marco Palestra, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Scott McTominay, Luka Modric, Hakan Calhanoglu, Nico Paz, Lautaro Martinez ve Donyell Malen yer aldı.
- Getty Images
Dimarco ve Lautaro takdirin tadını çıkarıyor
Dimarco, ödülü aldıktan sonra büyük bir minnettarlık ifade etti ve Inter için hücum katkısını geliştirmeye devam etme isteğini dile getirdi.
Dimarco, "Böyle bir ödül almak eşsiz bir şey" dedi. "Geçen yıl asist rekorunu kırdım ve bu sezon daha da gelişmek istiyorum."
Kaptan Lautaro Martinez de meslektaşlarından övgü aldı. Lautaro, "Meslektaşlarımdan oy almak her zaman bir onur" dedi. "Harika bir grubumuz var ve fantastik bir sezon geçirdik."
Şampiyonlar Ligi'ndeki acı yükselişi körükledi
Dimarco, kariyerindeki son dönüşümü Paris Saint-Germain'e karşı kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finalinin acı verici deneyimine bağladı ve bu hayal kırıklığını motivasyon olarak kullandığını söyledi.
Dimarco, "Benim çıkışım mı? Her şey PSG'ye karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinden sonra başladı, bu da bizi elimizden gelenin mutlak maksimumunu vermeye itti" diye açıkladı.
Ancak kanat beki, mevcut sözleşme durumuna da değinerek uzatma görüşmelerinin henüz başlamadığını açıkladı.
- IPA Sport
Odak Napoli karşılaşmasına çevrildi
Bireysel başarısına rağmen Dimarco, Inter yöneticileriyle yeni sözleşme konusunda görüşmelerin gerçekleşmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.
“Sözleşme yenileme mi? Ne yazık ki bunun hakkında konuşmadık” diyen Dimarco, “Geçen sezonki performansın ardından bunun olmasını umuyordum” ifadelerini kullandı.
Buna rağmen Dimarco, şu anki odağının lig görevi olmaya devam ettiğini belirtti. “Şimdi Napoli maçına odaklanmak istiyorum” diye ekledi. “Uzun zamandır onlara karşı kazanamıyoruz.”
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