Dimarco, ödülü aldıktan sonra büyük bir minnettarlık ifade etti ve Inter için hücum katkısını geliştirmeye devam etme isteğini dile getirdi.

Dimarco, "Böyle bir ödül almak eşsiz bir şey" dedi. "Geçen yıl asist rekorunu kırdım ve bu sezon daha da gelişmek istiyorum."

Kaptan Lautaro Martinez de meslektaşlarından övgü aldı. Lautaro, "Meslektaşlarımdan oy almak her zaman bir onur" dedi. "Harika bir grubumuz var ve fantastik bir sezon geçirdik."