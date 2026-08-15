as raporuna göre "Mourinho, hazırlık döneminde bazı oyuncuların eksik olmasının ardından tam kadrolu Real Madrid ile çalışmaya başladı. Hücum dörtlüsü Yan Diomande, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior'dan oluşuyor; onların arkasında ise oyun kurucu pozisyonunda Jude Bellingham yer alıyor.

"Transfermarkt" sitesine göre dört oyuncunun piyasa değeri 590 milyon avro: Mbappé (200) milyon, Vinicius Junior (140) milyon, Yan Diomande (90) ve Jude Bellingham (160).

Onlarla anlaşmanın maliyeti ise değişkenler hesaba katılmadan yaklaşık 313 milyon avroya ulaştı. Real Madrid, Mbappé için imza bonusu olarak yaklaşık 40 milyon avro ödedi; bu, kulübün resmen doğrulamadığı tahmini bir rakam. Bunun yanı sıra Diomande için 125 milyon avro, Vinicius için 45 milyon ve Bellingham için 103 milyon ödendi.

Olası değişkenler hesaba katıldığında maliyet 358 milyon avroya kadar yükselebilir; Diomande transferinde Leipzig'e ilave 15 milyon ve Bellingham transferinde yaklaşık 30 milyon şeklinde. Ancak bu tutar, dörtlünün mevcut piyasa değerinin hâlâ çok altında kalıyor.