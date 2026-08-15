18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-FRIENDLY-FERENCVAROS-REAL MADRIDAFP

Çeviri:

Korkutucu 590 milyonluk bahis: Mourinho imkânsız denklemin peşinde

Transfers
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Bellingham
Schalke 04 - Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
La Liga
Portekiz
Fransa
Côte d’Ivoire
Brezilya
İngiltere
Almanya
İspanya

São Paulo'nun teknik direktörü, "hayaller hücumu" ikilemiyle sınavdan geçiyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kraliyet kulübünün yeni sezon hazırlık döneminde kadrosunu tamamlamasının ardından, ilk kez takımının tüm oyuncularından faydalanmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in daha fazla büyük isme ihtiyacı yok; asıl ihtiyacı, sahada bu isimler arasında dengeyi sağlayacak bir yöntem.

Real Madrid'in kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte Jose Mourinho, hassas bir sınavla karşı karşıya: Dünya çapında dört oyuncudan oluşan bir hücum hattını, kupa mücadelesinin gerektirdiği dengeyi kaybetmeden nasıl koruyacak?


  • Mourinho'nun elindeki hücum serveti

    as raporuna göre "Mourinho, hazırlık döneminde bazı oyuncuların eksik olmasının ardından tam kadrolu Real Madrid ile çalışmaya başladı. Hücum dörtlüsü Yan Diomande, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior'dan oluşuyor; onların arkasında ise oyun kurucu pozisyonunda Jude Bellingham yer alıyor.

    "Transfermarkt" sitesine göre dört oyuncunun piyasa değeri 590 milyon avro: Mbappé (200) milyon, Vinicius Junior (140) milyon, Yan Diomande (90) ve Jude Bellingham (160).

    Onlarla anlaşmanın maliyeti ise değişkenler hesaba katılmadan yaklaşık 313 milyon avroya ulaştı. Real Madrid, Mbappé için imza bonusu olarak yaklaşık 40 milyon avro ödedi; bu, kulübün resmen doğrulamadığı tahmini bir rakam. Bunun yanı sıra Diomande için 125 milyon avro, Vinicius için 45 milyon ve Bellingham için 103 milyon ödendi.

    Olası değişkenler hesaba katıldığında maliyet 358 milyon avroya kadar yükselebilir; Diomande transferinde Leipzig'e ilave 15 milyon ve Bellingham transferinde yaklaşık 30 milyon şeklinde. Ancak bu tutar, dörtlünün mevcut piyasa değerinin hâlâ çok altında kalıyor.

    Ayrıca okuyun: Bir taşla iki kuş: Torres'in ayrılışı Barcelona'ya çifte kazanç sağlıyor

    • Reklam

  • Mourinho'nun planı sınavda

    Dörtlü, yarın pazar günü Gelsenkirchen şehrinde Schalke karşısında, Real Madrid'in İspanya Ligi'ne 22 Ağustos'ta Espanyol karşısında başlamadan önceki son hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkabilir.

    Mourinho şimdiye kadar, Mbappe'ye santrfor görevini veren, Bellingham'ı ise 10 numara oyun kurucu rolüne geri döndüren 4-2-3-1 sistemine bağlı kalıyor; Bellingham bu mevkide Real Madrid ile ilk sezonunda ve ayrıca Thomas Tuchel yönetiminde son Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile parladığı mevkidir. Kanatlarda ise Vinicius ve Diomande görev alacak.

    Ancak Deportivo maçının sonunda olduğu gibi 4-4-2'ye ya da 4-3-3'e geçiş, Bellingham'ı gol bölgesinden uzaklaştırabilir ve savunma sorumluluklarını artırabilir.

    Ayrıca okuyun: Real Madrid'in hesapları değiştikten sonra Liverpool değerli bir transferi bitirmek için harekete geçti

  • BBC üçlüsünün mirasının peşinde: en büyük bahis

    Real Madrid, modern futbolda ender görülen bir hücum ağırlığını tek bir kadroda topladıktan sonra, bu dörtlüye tamamen bir hücum gücü olarak bel bağlıyor; hedefi efsanevi "BBC" üçlüsünün, yani Karim Benzema, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo'nun görkemli günlerini yeniden yaşatmanın da ötesine geçen bir proje.

    Bu dörtlü geçen sezon 121 gol atarken 36 asist yaptı. Mbappe 42, Vinicius 22, Diomande 13 gol kaydederken, sezonu sakatlıklardan etkilenen Bellingham 8 gol attı. Dört oyuncu ayrıca sırasıyla 7, 14, 10 ve 5 asist yaptı.

    Real Madrid bu rakamların artmasını umuyor; özellikle de Bellingham ilk sezonunda 23 gol atıp 13 asist yaptığı için, Diomande ise Leipzig'de etrafında bulunandan daha güçlü bir hücum hattına katılacağı için.

    Ayrıca okuyun: Madrid'in hayalinin ve Dünya Kupası sahnesinin bedeli mi? Chelsea taraftarları Fernandez konusunda ikiye bölündü

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Avrupa devleriyle kıyaslama: Barcelona ve Bayern'in üstünlüğü

    Bellingham hariç yalnızca hücum üçlüsü hesaba katıldığında, Mbappe, Vinicius ve Diomande geçen sezon 77 gol atıp 31 asist yaptı. Onları yalnızca Bayern Münih ve Barcelona'nın üçlüleri geride bıraktı. Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise Bayern ile 109 gol atıp 61 asist yaparken, Ferran Torres, Raphinha ve Lamine Yamal Barcelona ile 85 gol atıp 33 asist yaptı.

    Manchester City üçlüsü Erling Haaland, Jeremy Doku ve Savinho ise 57 gol atıp 26 asist yaptı; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Desire Doue ise Paris Saint-Germain ile 52 gol atıp 33 asist yaptı.

    Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli ve Bukayo Saka ise geçen sezon Arsenal ile 43 gol atıp 19 asist yaptı.

    Ayrıca oku: Real Madrid'in hesapları değiştikten sonra Liverpool değerli bir transferi bitirmek için harekete geçti

Club Friendlies
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA