Korkunç transfer ücreti: FC Barcelona'nın en çok istediği transfer gerçekleşemeyecek mi?

Katalanlar yine de bir girişimde bulunup 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmaya çalışırsa, Nerazzurri en azından buna karşılık uygun bir tazminat bedeli almak istiyor. Sonuçta Bastoni, Haziran 2028'in sonuna kadar Inter ile sözleşmeli.

Barça'da İtalyan milli oyuncu, kadro açısından zayıf ve bu sezon kısmen dengesiz performans gösteren merkez savunmayı güçlendirmek için favori aday olarak görülüyor. Özellikle Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Bastoni'nin büyük bir hayranı olduğu ve bu nedenle haberlere göre durumu şahsen değerlendirmek ve yaz transferi için zemin hazırlamak amacıyla Milano'ya birkaç kez gittiği belirtiliyor.

Katalanların kadrosunda Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo ve şu anda sakat olan ve zaten pek forma şansı bulamayan Andreas Christensen ile sadece dört stoper bulunuyor. Sezon öncesinde, deneyimli ve ilk 11'in değişmez ismi olan Inigo Martinez, yerine bir yedek alınmadan Suudi Arabistan'a gönderilmişti.