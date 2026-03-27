Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Hansi Flick
Christian Guinin

Çeviri:

Korkunç transfer ücreti: FC Barcelona'nın en çok istediği transfer gerçekleşemeyecek mi?

La Liga
Transfers
Serie A
Barcelona
Inter
A. Bastoni

Söylentilere göre, FC Barcelona'nın transfer listesinin en başında savunma oyuncusu Alessandro Bastoni yer alıyor. Ancak Bastoni'nin kulübü Inter Milano'nun bu transferi kabul etmediği iddia ediliyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan kulübü 70 ila 80 milyon avro arasında değişen son derece yüksek bir transfer ücreti talep ederek Barcelona'yı caydırmak istiyor. Barça'nın hâlâ ciddi mali sıkıntılarla boğuştuğu göz önüne alındığında, Inter bu hamle ile defans oyuncusu için süren pazarlıkta son sözü söylemeyi umuyor.

  • Katalanlar yine de bir girişimde bulunup 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmaya çalışırsa, Nerazzurri en azından buna karşılık uygun bir tazminat bedeli almak istiyor. Sonuçta Bastoni, Haziran 2028'in sonuna kadar Inter ile sözleşmeli.

    Barça'da İtalyan milli oyuncu, kadro açısından zayıf ve bu sezon kısmen dengesiz performans gösteren merkez savunmayı güçlendirmek için favori aday olarak görülüyor. Özellikle Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Bastoni'nin büyük bir hayranı olduğu ve bu nedenle haberlere göre durumu şahsen değerlendirmek ve yaz transferi için zemin hazırlamak amacıyla Milano'ya birkaç kez gittiği belirtiliyor.

    Katalanların kadrosunda Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo ve şu anda sakat olan ve zaten pek forma şansı bulamayan Andreas Christensen ile sadece dört stoper bulunuyor. Sezon öncesinde, deneyimli ve ilk 11'in değişmez ismi olan Inigo Martinez, yerine bir yedek alınmadan Suudi Arabistan'a gönderilmişti.

  FC Internazionale v US Lecce - Serie A

    Bastoni, uzun süredir FC Barcelona'nın radarında

    Geçen yılın sonunda teknik direktör Hansi Flick, bu pozisyonda takviye istediğini az çok açık bir şekilde dile getirmişti. Ancak Al-Hilal’den kiralanan Joao Cancelo ile sadece savunma kanatları için bir yeni transfer elde edebildi.

    Bastoni'nin Blaugrana ile anılması da ilk kez olmuyor; geçen Aralık ayında da bu konuda bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Instagram'da Barcelona'ya transfer olacağına dair paylaşımları beğenerek bu söylentileri körüklemişti. Kısa bir süre sonra ise Inter'de mutlu olduğunu vurguladı.

    Milano'da Bastoni, teknik direktör Cristian Chivu'nun takımında tartışmasız ilk 11'in bir parçası. Tüm turnuvalarda 35 kez forma giyen oyuncu, 2 gol ve 6 asist kaydetti.

  • Alessandro Bastoni'nin Inter'deki kariyeri rakamlarla:

    Maçlar

    293

    Gol

    8

    Asist

    30

    Sarı kart

    51

    Kırmızı kart

    2

    Şampiyonluk

    7

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM