Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan kulübü 70 ila 80 milyon avro arasında değişen son derece yüksek bir transfer ücreti talep ederek Barcelona'yı caydırmak istiyor. Barça'nın hâlâ ciddi mali sıkıntılarla boğuştuğu göz önüne alındığında, Inter bu hamle ile defans oyuncusu için süren pazarlıkta son sözü söylemeyi umuyor.
Korkunç transfer ücreti: FC Barcelona'nın en çok istediği transfer gerçekleşemeyecek mi?
Katalanlar yine de bir girişimde bulunup 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmaya çalışırsa, Nerazzurri en azından buna karşılık uygun bir tazminat bedeli almak istiyor. Sonuçta Bastoni, Haziran 2028'in sonuna kadar Inter ile sözleşmeli.
Barça'da İtalyan milli oyuncu, kadro açısından zayıf ve bu sezon kısmen dengesiz performans gösteren merkez savunmayı güçlendirmek için favori aday olarak görülüyor. Özellikle Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Bastoni'nin büyük bir hayranı olduğu ve bu nedenle haberlere göre durumu şahsen değerlendirmek ve yaz transferi için zemin hazırlamak amacıyla Milano'ya birkaç kez gittiği belirtiliyor.
Katalanların kadrosunda Pau Cubarsi, Eric Garcia, Ronald Araujo ve şu anda sakat olan ve zaten pek forma şansı bulamayan Andreas Christensen ile sadece dört stoper bulunuyor. Sezon öncesinde, deneyimli ve ilk 11'in değişmez ismi olan Inigo Martinez, yerine bir yedek alınmadan Suudi Arabistan'a gönderilmişti.
Bastoni, uzun süredir FC Barcelona'nın radarında
Geçen yılın sonunda teknik direktör Hansi Flick, bu pozisyonda takviye istediğini az çok açık bir şekilde dile getirmişti. Ancak Al-Hilal’den kiralanan Joao Cancelo ile sadece savunma kanatları için bir yeni transfer elde edebildi.
Bastoni'nin Blaugrana ile anılması da ilk kez olmuyor; geçen Aralık ayında da bu konuda bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Instagram'da Barcelona'ya transfer olacağına dair paylaşımları beğenerek bu söylentileri körüklemişti. Kısa bir süre sonra ise Inter'de mutlu olduğunu vurguladı.
Milano'da Bastoni, teknik direktör Cristian Chivu'nun takımında tartışmasız ilk 11'in bir parçası. Tüm turnuvalarda 35 kez forma giyen oyuncu, 2 gol ve 6 asist kaydetti.
Alessandro Bastoni'nin Inter'deki kariyeri rakamlarla:
Maçlar
293
Gol
8
Asist
30
Sarı kart
51
Kırmızı kart
2
Şampiyonluk
7