"Korku yok!" - Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile eşleşmesinin ardından uyarıda bulundu

Kura çekildikten sonra konuşan Barnard, "PSG ile birkaç kez karşılaştık. Onlar şimdiki şampiyonlar ama insanlar muhtemelen yazın Kulüpler Dünya Kupası'nda olanları hatırlayacaktır. Zor olacak ama bizden korkmuyoruz.

"Kupayı inceleyebilirsiniz ama hiçbir şeyi kesin olarak kabul edemezsiniz."

Chelsea, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde daha zorlu bir grupta yer aldı. PSG ile oynanacak maçın galibi, çeyrek finalde Galatasaray veya Liverpool ile karşılaşacak. Türk takımı, bu hafta Juventus'u 7-5'lik toplam skorla eleyerek son 16'ya kalmayı garantiledi.

PSG veya Chelsea yarı finale yükselirse, Real Madrid, Manchester City, Atalanta veya Bayern Münih ile karşılaşacak.