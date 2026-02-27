Getty Images Sport
"Korku yok!" - Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile eşleşmesinin ardından uyarıda bulundu
Kulüpler Dünya Kupası finali tekrarı
PSG, geçen Mayıs ayında Münih'te Inter'i rahat bir şekilde geçerek Avrupa şampiyonluğunu başarıyla savunmak istiyor. Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Senny Mayulu'nun golleriyle Fransız devi, Allianz Arena'da İtalyan rakibini 5-0 mağlup etti.
Luis Enrique'nin takımı, playofflarda Monaco ile eşleşerek 16 turuna yükselme yolunda zorlu bir mücadele verdi. PSG, geçen hafta Stade Louis II'de 3-2 galip geldi ve Parc des Princes'te Ligue 1 rakibiyle 2-2 berabere kalarak toplamda 5-4'lük galibiyetle Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının bir sonraki turuna yükseldi.
PSG, Temmuz ayında oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinden bu yana ilk kez Premier League ekibi Chelsea ile yeniden karşı karşıya gelecek. Cole Palmer'ın iki golü ve Joao Pedro'nun golüyle Londra ekibi geçen yaz MetLife Stadyumu'nda 3-0 galip gelmişti.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maç gününde, Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli'yi geriden gelerek mağlup ederek ilk sekiz sırayı garantiledi.
Chelsea futbol direktörü David Barnard, son 16 turu maçının kulüp için zorlu geçeceğini, ancak Liam Rosenior'un takımının "korkacak bir şeyin olmadığını" vurguladı.
PSG karşılaşması Chelsea için 'korku yaratmıyor'
Kura çekildikten sonra konuşan Barnard, "PSG ile birkaç kez karşılaştık. Onlar şimdiki şampiyonlar ama insanlar muhtemelen yazın Kulüpler Dünya Kupası'nda olanları hatırlayacaktır. Zor olacak ama bizden korkmuyoruz.
"Kupayı inceleyebilirsiniz ama hiçbir şeyi kesin olarak kabul edemezsiniz."
Chelsea, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde daha zorlu bir grupta yer aldı. PSG ile oynanacak maçın galibi, çeyrek finalde Galatasaray veya Liverpool ile karşılaşacak. Türk takımı, bu hafta Juventus'u 7-5'lik toplam skorla eleyerek son 16'ya kalmayı garantiledi.
PSG veya Chelsea yarı finale yükselirse, Real Madrid, Manchester City, Atalanta veya Bayern Münih ile karşılaşacak.
Rosenior 'harika bir maç' bekliyor
Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu geçmek için çok çalışmak zorunda kalacak, ancak baş antrenör Rosenior, PSG ile yapacakları karşılaşmanın "harika bir maç" olacağına inanıyor.
Gelecek ay PSG ile karşılaşacak olan Blues'un teknik direktörü, "Çok heyecanlıyım. PSG harika bir takım. Fransa'da onlarla oynadığım deneyimim var. Onları her zaman takdir etmişimdir. Luis Enrique inanılmaz bir iş çıkardı.
"Bu tür maçlar için yaşarsınız, futbolla uğraşmak için bu tür maçlar vardır. Harika bir eşleşme olacak. Ancak öncesinde odaklanmam gereken üç maç daha var."
Bu maçlardan biri, Pazar öğleden sonra Arsenal ile oynanacak. Blues, EFL Kupası yarı finalinde aldığı yenilginin intikamını Gunners'dan almak istiyor. Arsenal, Chelsea'yi eleyerek finale yükseldi ve rakibini toplamda 4-2 mağlup etti.
Cucurella, Arsenal maçını kaçıracak oyuncular arasında
Rosenior, Marc Cucurella'nın bu hafta sonu Arsenal maçını kaçıracağını, ancak uzun süredir sakat olan bir oyuncunun sahalara dönmeye yakın olduğunu açıkladı.
Rosenior Cuma günü yaptığı açıklamada, "Reece [James] tamamen iyileşti. Romeo [Lavia] giderek güçleniyor. Hafta içinde yaptığımız mini hazırlık maçında çok iyi görünüyordu" dedi.
"Estevao [Willian] biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak ve Jamie Gittens rehabilitasyonunda ilerleme kaydediyor. Marc Cucurella Pazar günü forma giyemeyecek ama umarım onu mümkün olan en kısa sürede sahalara döndürebiliriz."
Bu arada, Dario Essugo da antrenman sahasına geri döndü. Orta saha oyuncusu, Temmuz ayında Palmeiras'ı yenerek kazandıkları Kulüpler Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bir maçta forma giymeyi hedefliyor.
"Dario Essugo da antrenman sahasına geri döndü. Umudumuz, onları geri kazanıp sezonun sonuna kadar formda olmalarını sağlamak," diye doğruladı Rosenior.
Ayrıca, stoper Wesley Fofana, geçen hafta Burnley maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Emirates'e yapılacak seyahate katılamayacak. Chelsea, yeni yükselen Leeds ve Burnley ile arka arkaya berabere kaldığı maçların ardından galibiyet serisine dönmeyi hedefliyor.
