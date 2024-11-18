Crystal Palace FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport
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'Koreliler birbirine benziyor' diyen Premier Lig yıldızı futboldan men edildi

Tottenham HotspurR. BentancurH. SonPremier Lig

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, İngiltere Federasyonu tarafından büyük bir cezaya çarptırıldı.

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  • Bentancur ırkçı yorumları nedeniyle cezalandırıldı
  • Ağır para ve uzaklaştırma cezasına çarptırıldı
  • Spurs Pazar günü Man City ile karşılaşacak
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