'Koreliler birbirine benziyor' diyen Premier Lig yıldızı futboldan men edildi

Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can Özer'Koreliler birbirine benziyor' diyen Premier Lig yıldızı futboldan men edildiTottenham HotspurR. BentancurH. SonPremier Ligİngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, İngiltere Federasyonu tarafından büyük bir cezaya çarptırıldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBentancur ırkçı yorumları nedeniyle cezalandırıldıAğır para ve uzaklaştırma cezasına çarptırıldıSpurs Pazar günü Man City ile karşılaşacakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱