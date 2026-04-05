Goal.com
Canlı
FBL-WC-2026-FRIENDLY-NED-ECUAFP

Çeviri:

Koman, 2026 Dünya Kupası öncesinde erken bir darbe aldı

R. Koeman
J. Schouten
Hollanda
Dünya Kupası
Hollanda

Crusader'ın kabusu, Rüzgâr Değirmenleri'nin yıldızını sarsıyor

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından önce ağır bir darbe aldı.

Turnuva, 11 Haziran'da Mexico City Stadyumu'nda başlayacak ve 19 Temmuz'da New York-New Jersey Stadyumu'nda sona erecek. Bu turnuva, Dünya Kupası tarihinin en heyecan verici turnuvalarından biri olacağı tahmin ediliyor.

Hollanda milli takımı, Japonya, İsveç ve Tunus ile birlikte 6. grupta mücadele edecek.

  Netherlands v Ecuador - International Friendly

    Şok... Bir sakatlık, hayali sona erdirdi

    Şok edici bir gelişmeyle, PSV Eindhoven kulübü bugün Pazar günü, kaptanı Jerdie Schouten'in Utrecht maçında dizindeki çapraz bağında ciddi bir yırtık meydana geldiğini açıkladı; bu durum, oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağı anlamına geliyor.

    29 yaşındaki Schouten'in sakatlığı, Cumartesi akşamı PSV'nin 4-3 galip geldiği maçın ikinci yarısında, dizinin aniden bükülmesi sonucu meydana geldi ve oyuncu büyük endişe içinde sedyeyle sahadan taşındı.

    Kulüp, daha sonra yapılan tıbbi tetkiklerin çapraz bağında yırtık olduğunu doğruladığını açıkladı. Bu tür bir sakatlık genellikle 6 ila 9 aylık bir iyileşme süresi gerektirir ve bu da Şoten'in Dünya Kupası'na yetişme umutlarını sona erdirir.

    • Reklam
  Newcastle United FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

    Etkileyici açıklamalar... Şok ve umut

    Schouten, dokunaklı sözleriyle şunları söyledi: "Sakatlandığımda, hemen bir şeylerin yolunda olmadığını hissettim... Yaralanmanın ciddi olmaması için ufak bir umudum vardı, ama ne yazık ki tam tersi olduğu ortaya çıktı."

    "Şu anda şokun etkisindeyim, ancak bunu çabucak atlatacağım... PSV'yi harika anlar bekliyor ve ben de bunların bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım."

  • FBL-FRIENDLY-GER-NEDAFP

    Olağanüstü bir sezon ve acı bir son

    Schouten, bu sezon PSV Eindhoven formasıyla çeşitli turnuvalarda 40 maça çıktı; bunların 28'i lig maçlarıydı ve takımın üst üste üçüncü kez şampiyonluğa yaklaşmasına katkıda bulundu.

    Uluslararası alanda ise orta saha oyuncusu, 2022'deki ilk maçından bu yana Hollanda milli takımında 17 maça çıktı. En son geçen hafta Ekvador ile oynanan ve berabere biten dostluk maçında 90 dakika sahada kaldı.

    Schoten'in yokluğu sadece bir insan kaybı değil, aynı zamanda Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç ay kala orta saha sistemindeki önemi göz önüne alındığında, Ronald Koeman'ı gerçek bir taktiksel zorlukla karşı karşıya bırakıyor.