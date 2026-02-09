Kobbie Mainoo'yu uçağa bindirin! Thomas Tuchel, Man Utd orta saha oyuncusunu İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna almayarak Ruben Amorim ile aynı aptalca hatayı yapacaktır.

Thomas Tuchel şimdi Amorim ile aynı hatayı yapmamaya dikkat etmelidir. Mainoo, Erik ten Hag yönetimindeki olgun performansıyla 21 yaş altı takımını atlayarak Mart 2024'te İngiltere A Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Sir Gareth Southgate'in yönetiminde kendisine verilen şansı iyi değerlendiren Mainoo, kısa sürede kendini kanıtladı ve İngiltere'nin Euro 2024'te finale yükseldiği tüm eleme maçlarında ilk 11'de yer aldı. Ancak o günden bu yana Three Lions formasıyla sadece bir kez, Nations League'de İrlanda deplasmanında yedek olarak sahaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle Lee Carsley, İngiltere teknik direktörü olarak kalan maçlarda Mainoo'yu tekrar kadroya alamadı ve Tuchel, Mart 2025'te milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosunu seçtiğinde orta saha oyuncusu hamstring sakatlığından kurtulmaya çalışıyordu. Mainoo tekrar forma giymeye hazır hale geldiğinde, Amorim'in kadrosunun kenarında kalmıştı ve Tuchel'in sonraki dört uluslararası maçta başka seçeneklere yönelmesi son derece anlaşılabilir bir durumdu.

Ancak Mainoo, Carrick yönetimindeki United'ın yeniden yükselişinde önemli bir rol oynadığı için, Tuchel artık onu görmezden gelemez.