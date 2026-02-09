Goal.com
Kobbie Mainoo'yu uçağa bindirin! Thomas Tuchel, Man Utd orta saha oyuncusunu İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna almayarak Ruben Amorim ile aynı aptalca hatayı yapacaktır.

Ruben Amorim Manchester United'ın başında kalmış olsaydı, Kobbie Mainoo şu anda ayrılmak için potansiyel kulüplerle görüşüyor olurdu - tabii çoktan ayrılmamışsa. Bunun yerine, kendi altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Michael Carrick yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor ve United'ın hem bugünü hem de geleceği gibi görünüyor. Mainoo, oynadığı her maçla Amorim'in yeteneğini göz ardı etme kararını daha da saçma hale getiriyor.

Thomas Tuchel şimdi Amorim ile aynı hatayı yapmamaya dikkat etmelidir. Mainoo, Erik ten Hag yönetimindeki olgun performansıyla 21 yaş altı takımını atlayarak Mart 2024'te İngiltere A Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Sir Gareth Southgate'in yönetiminde kendisine verilen şansı iyi değerlendiren Mainoo, kısa sürede kendini kanıtladı ve İngiltere'nin Euro 2024'te finale yükseldiği tüm eleme maçlarında ilk 11'de yer aldı. Ancak o günden bu yana Three Lions formasıyla sadece bir kez, Nations League'de İrlanda deplasmanında yedek olarak sahaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle Lee Carsley, İngiltere teknik direktörü olarak kalan maçlarda Mainoo'yu tekrar kadroya alamadı ve Tuchel, Mart 2025'te milli takım teknik direktörü olarak ilk kadrosunu seçtiğinde orta saha oyuncusu hamstring sakatlığından kurtulmaya çalışıyordu. Mainoo tekrar forma giymeye hazır hale geldiğinde, Amorim'in kadrosunun kenarında kalmıştı ve Tuchel'in sonraki dört uluslararası maçta başka seçeneklere yönelmesi son derece anlaşılabilir bir durumdu.

Ancak Mainoo, Carrick yönetimindeki United'ın yeniden yükselişinde önemli bir rol oynadığı için, Tuchel artık onu görmezden gelemez.

    Oyuncu yeniden doğdu

    Mainoo'nun ikinci gelişi, 2023 yılının Kasım ayında Ten Hag yönetiminde genç bir oyuncu olarak ilk kez birinci takıma girip Everton'da yaptığı ilk maçta sahadaki en klas oyuncu gibi görünerek geriye bakmadan yoluna devam ettiği kadar nefes kesiciydi.

    Herkes Mainoo'nun bir zamanlar neler yapabileceğini biliyordu, ancak takımdan uzun süre uzak kaldığı süre boyunca yeteneklerinin azaldığını varsaymak mantıksız değildi. Amorim yönetiminde bu sezon 11 maçta yedek olarak sahaya çıkan Mainoo, en uzun süre 45 dakika oynadı ve büyük ölçüde etkisiz kaldı. Sezonun tek başlangıcı Grimsby Town'da oldu ve United'ın kupadan en utanç verici şekilde elenmesiyle sonuçlandı. Darren Fletcher'ın Brighton'a karşı FA Cup maçında ona ilk 11'de yer verdiği maçta da Mainoo pek başarılı olamadı ve özgüveni sanki tükenmiş, yüzündeki gülümseme kaybolmuştu.

    Ancak Carrick yönetiminde yeniden doğmuş gibi görünüyor. Mainoo, son dört maçın üçünde diğer tüm United oyuncularından daha fazla mesafe kat etti ve Amorim'in, onun sisteminde, hatta bu seviyede başarılı olmak için fiziksel özelliklerden yoksun olduğu yönündeki inancını boşa çıkardı.

    Sanki hiç durmamış gibi

    Tottenham maçında Mainoo, United oyuncuları arasında en fazla ikili mücadeleyi kazanan ve en fazla top çalma yapan oyuncu oldu. Cumartesi günü Bryan Mbeumo'ya yaptığı kurnaz pas, dört maçta ikinci asistiydi. Bu sezonki diğer tek asisti ise Grimsby'deki o kader gecede gelmişti.

    Mainoo, son dört maçta mücadeleci yönünü de ortaya koyarken, pas oyununu da yeni bir seviyeye taşıdı. Neredeyse bir yıldır ilk 11'de oynamadan bu kadar iyi olabiliyorsa, Amorim'in yönetiminde her hafta oynasaydı ne kadar iyi olabileceğini bir düşünün.

    Gary Lineker Pazartesi günü, Mainoo'nun kariyerine "zarar veren etkisi" nedeniyle Portekizliyi dava etmeyi düşünmesi gerektiğini şaka yollu olarak söyledi, ancak Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham karşısında bu kadar özgüvenli ve akıcı oynayan orta saha oyuncusunu izleyen hiç kimse, onun sekiz aydır Premier League maçında ilk 11'de oynamadığını tahmin edemezdi.

    Dünya Kupası yeniden ufukta

    Carrick, Mainoo'nun uzun süredir kenarda kaldığını göz önünde bulundurarak "tüm yükü onun omuzlarına yükleyip ondan çok fazla şey beklememek" gerektiği konusunda uyarıda bulundu, ancak aynı zamanda takıma hemen uyum sağladığı için onu övdü.

    Carrick Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Onu tebrik etmek gerekir, takıma girer girmez futbol ritmini buldu, bu da bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra kolay bir şey değil" dedi. "Ondan kesinlikle daha fazlası beklenebilir, çünkü henüz genç ve kariyerinin başlangıç aşamasında. Aslında, kariyerine daha yeni başlıyor. Büyük maçlar, önemli karşılaşmalar ve baskı altındaki durumlarda çok fazla deneyim kazandı."

    Ve Dünya Kupası'nda en büyük maçlar ve en baskı altındaki durumlar yeniden ufukta görünüyor.

    Eşsiz yetenek

    İngiltere'nin orta sahası 2024'e göre daha kalabalık bir pazar ve Tuchel, Eylül ayında keşfettiği Elliot Anderson ve Declan Rice ikilisini çok beğenmiş görünüyor. Ayrıca, deneyimi ve liderlik rolü nedeniyle beş kampın hepsine çağırdığı Jordan Henderson'a da büyük güven duyuyor gibi görünüyor.

    Bir de İngiltere'de sol bek olarak oynayan, ancak orta sahada görevlendirildiğinden beri City için daha da yararlı görünen Nico O'Reilly var. Ancak Mainoo, İngiltere'nin hiçbir orta saha oyuncusunda olmayan bir özelliğe sahip: neredeyse her durumda topu alıp rahatça oynayabilme yeteneği.

    İngiltere 30 yılı aşkın bir süredir top hakimiyetiyle maçları kontrol etmekte zorlanıyor, ancak Lineker'in Euro 2024'te Three Lions'ın en iyi oyuncusu olarak tanımladığı Mainoo, onlara maçları daha sıkı kontrol etme imkanı verebilir.

    'Her an ona pas at'

    Eski İngiltere ve Manchester United orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, GOAL'a verdiği demeçte, "Kobbie, uluslararası futbolu izlediğim deneyimlerime göre, bazen oyunun kontrolünü kaybettiğiniz için yenilebileceğiniz anlamında çok özel bir oyuncu" dedi.

    "Ve bizde birçok harika oyuncu var. Hepsi 10 numara oynayamaz, ama Kobbie'nin size verdiği bir şey var, ona her an pas atabilirsiniz. Uluslararası futbolda buna ihtiyacınız var, çünkü bu genç adama bakarsınız, bir yıldır oynamamıştır, sonra ligdeki en zorlu iki takımla (City ve Arsenal) oynarsınız, bunlar ligde en fazla top hakimiyetine sahip takımlardır ve siz pas atabilir ve cesaret gösterebilirsiniz.

    "Bir yıl oynamadıktan sonra oynamaya başladığı için onunla gerçekten gurur duyuyorum. Dürüst olmak gerekirse, onun kötü bir maç oynadığını hiç görmedim. Genç bir adamın başardıklarını düşünün: FA Cup finalinde galibiyet golünü attı, uluslararası sahnede etki yarattı, ülkedeki en iyi genç oyunculardan biri olmasına rağmen bir yıl boyunca oynamadı, sonra da oynadığı maçlarla size bilmeniz gereken her şeyi gösterdi. Daha yaşlanıp daha fazla deneyim kazandıkça nasıl olacağını bir düşünün."

    İngiltere'yi sarsın

    Tuchel daha deneyimli kıdemli oyuncuları tercih etme eğiliminde, bu yüzden Henderson ve Marcus Rashford'u geri getirdi. İngiltere ile yaptığı kısa süreli sözleşme, potansiyeli olan genç oyuncuları denemek için motivasyonunu azaltıyor ve bu yazki Dünya Kupası onun için tek şöhret şansı gibi görünüyor, bu yüzden deneme yapmak istememesi anlaşılabilir.

    İngiltere, Mainoo olmadan oldukça iyi bir performans sergiledi ve tüm eleme maçlarını gol yemeden kazandı, ancak Tuchel'in sevdiği bir başka şey de, kadroya girmek için şiddetli bir rekabet ortamı yaratmak ve herkese, ilk on birde veya hatta kadroda yerlerinin garanti olmadığını nazikçe hatırlatmaktır.

    Tuchel, gelecek ay Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarında oyuncularını bir kez daha sarsmak isterse, Mainoo'dan daha iyi bir oyuncu bulamaz. Mainoo, uzun süre kadro dışında kaldıktan sonra, sanki hiç ayrılmamış gibi oynadı.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

