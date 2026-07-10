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Klopp: Mbappé ile bulutların üzerinde pazarlık yaptım… Dembélé ise beni tanımadı

Fransa
Dünya Kupası
K. Mbappe
O. Dembele
J. Klopp
Real Madrid
Liverpool
Fransa

Mbappé, hayatımda gerçekleşmeyen en pahalı transfer

Fransa’nın Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas’ı 2-0 mağlup etmesinin ardından, Jürgen Klopp, Foxborough Stadyumu’ndaki en dikkat çekici anlardan birine imza attı.

Şu anda Magenta TV'de yorumcu olarak görev yapan Klopp, yayını bitirdikten sonra durup Mbappé'yi sıcak ve dostane bir şekilde selamladı; Fransız yıldız da ona aynı şekilde karşılık verdi.

"AS" gazetesi, Klopp'un özel bir uçakla -bu görev için özel olarak havalandırılmış bir uçakla- Mbappé'yi Liverpool'a transfer olmaya ikna etmeye çalıştığını anlattığını ve şaka yollu olarak "Hayatımda gerçekleşmeyen en pahalı transferdi" dediğini aktardı.

Hikaye 2017 yılına dayanıyor. O dönemde Mbappé, büyük bir kulüp arayışıyla Monaco'dan ayrılmaya hazırlanıyordu ve Liverpool, onu kadrosuna katmak için güçlü bir rekabet içine girmeye kararlıydı. Bu nedenle, o dönemki teknik direktörü Klopp'u oyuncuyu ikna etmesi için gönderdi. 

Operasyon tam bir gizlilik içinde yürütüldü; özel uçak, medyanın ilgisinden uzak iki şehir olan Blackpool’dan Nice’e havalandı ve o sırada henüz reşit olmayan Kylian, tüm ailesiyle birlikte orada bekliyordu.

Klopp, görüşmenin bazılarının beklediği gibi yerdeki sakin bir mekânda değil, tamamen uçuş sırasında gerçekleştiğini anlattı.

Klopp, “Bulutların üzerinde daireler çizerek uçuyorduk ve lezzetli bir yemek yedik. Kimsenin bizi görmesine izin veremezdik,” dedi.

Sonunda Mbappé, Liverpool’u seçmedi ve Paris Saint-Germain’e transfer olmayı tercih etti. 

Klopp, anlatımını hiçbir acı hissetmeden şöyle tamamladı: “Harika bir deneyimdi, ama sonunda o Paris’e gitti.”

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    Dembélé yüzünden hayal kırıklığı ve kırık bir telefon

    Mbappé, Klopp’un transferini denediği tek Fransız oyuncu değildi; Alman teknik direktör, şu anki Fransa milli takımının oyuncuları olan Ousmane Dembélé ve Adrien Rabiot ile de görüşmeler yaptığını itiraf etti.

    Klopp, Dembélé’yi henüz Rennes’te oynarken ikna etmeye çalıştığını, ancak oyuncunun “kendisini kim olduğunu bile bilmiyormuş gibi göründüğünü” hissettiği için transferden vazgeçtiğini açıkladı.

    Klopp, o geceden en çok hatırladığı şeyin cep telefonunun elinden düşüp kırılması olduğunu ekledi ve şaka yollu olarak bunun “o ziyaretten elde ettiği tek şey” olduğunu söyledi.

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