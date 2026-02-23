"Kişiliklerini kaybetmişler!" - Jamie Redknapp, Arsenal'in derbi maçında Tottenham'ı ezip geçmesinin ardından "korkunç" Tottenham'ı eleştirdi ve küme düşme kararı verdi

Son performanslarına yönelik sert eleştirilere rağmen, Redknapp kulübün itibarının kalan maçları atlatmaya yeteceğini umut ediyor. Ancak, bu iyimserliğinin daha çok tarihsel itibara dayandığını, bu sezon sahada görülen somut kanıtlara değil, itiraf etti. Fulham ile yapılacak olan maç, alt sıralardan kurtulmak için kazanılması gereken bir maç olarak görülüyor.

"Kalan maçları kazanacaklarını düşünüyor muyum? Evet, ama bunu neye dayandırıyorum? Hiçbir şeye. Hiçbir gerçeğe dayanmıyorum, sadece Tottenham olduğu için kalacaklarını hissediyorum" diye itiraf etti Redknapp. "Ama karakterlerini göstermeleri gerekiyor. Hızlı bir şekilde sonuç alması gerekiyor çünkü durumları gerçekten çok kötü. Ama bir şeyler bulacaklarını ve ligde kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bu her yıl böyle devam edemez."

Thomas Frank'ın kovulmasının ardından Tudor'un geçici çözüm olarak atanması, "yeni teknik direktör etkisi" yaratmayı amaçlıyordu, ancak Hırvat teknik adamın taktiksel değişiklikleri, formda olan Arsenal karşısında tam tersi bir etki yarattı. Tudor, Eze ve Gyokeres'in hareketlerinden acımasızca yararlanan, yüksek riskli bir adam adama markaj sistemi denedi.

Redknapp, bu başarısız denemeleri, şu anda takımı tepeden tırnağa saran köklü sorunların bir işareti olarak gösterdi ve şunları ekledi: "Evet, sakatlıkları var, ama o bugün gelip değişiklik yaptı ve adam adama markaj uyguladı - bu işe yaramadı."