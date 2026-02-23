Getty Images Sport
"Kişiliklerini kaybetmişler!" - Jamie Redknapp, Arsenal'in derbi maçında Tottenham'ı ezip geçmesinin ardından "korkunç" Tottenham'ı eleştirdi ve küme düşme kararı verdi
Gunners, üzgün Spurs'u parçaladı
Arsenal, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan Kuzey Londra derbisinde 4-1'lik ezici bir galibiyetle Premier Lig'de 5 puanlık liderliğini geri kazandı. Hafta ortasında Wolves ile berabere kalan Arsenal'de Eze ve Gyokeres ikişer gol atarak eleştirenleri susturdu. Eze'nin açılış golünün ardından Randal Kolo Muani ile Spurs kısa süreliğine skoru eşitledi, ancak ikinci yarıda Gunners rakibini sahadan sildi ve Gyokeres'in golüyle rakibini küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Bu sonuç, Spurs'u tehlikeli bir duruma düşürdü. Geçici teknik direktör Igor Tudor, yılbaşından bu yana kulübün ligde tek bir galibiyet bile alamadığı düşüşü durdurmak için çabalıyor. Oyunculuk günlerinde kulübün kaptanlığını yapan Redknapp, en büyük rakipleri tarafından kendi sahasında mağlup edilen mevcut oyuncuların gösterdiği mücadele eksikliğinden açıkça öfkeliydi.
Spurs tamamen düşüşte
Kulübün son lig galibiyeti 28 Aralık'a kadar uzanırken, istatistikler kısa süre önce Avrupa'da mücadele eden bir takım için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Mikel Arteta'nın şampiyonluk yarışındaki takımına yenilgi, son dokuz maçında sadece dört puan toplayan Avrupa Ligi şampiyonu için felaketle sonuçlanan serinin sadece son bölümüydü.
Sky Sports'ta yorumcu olarak konuşan Redknapp, eski takımının şu anda gerçek bir düşme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığı sorulduğunda, hiç çekinmeden cevap verdi.
"Tabii ki tehlikede, 2026'da hiç maç kazanamadılar. Berbat oynuyorlar. Kişilikten yoksun bir takım, kişiliklerini kaybetmişler" diye öfkelendi Redknapp maç sonrası analizinde. Eski orta saha oyuncusunun değerlendirmesi, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda artan korkuyu yansıtıyor. Burada, önceki dönemlerin iyimserliği, Ange Postecoglou yönetiminde geçen sezon 17. sırada bitirilen ligin ardından ikinci kez üst üste küme düşme mücadelesinin soğuk gerçekliğiyle yerini aldı.
Tottenham küme düşmekten kurtulabilecek mi?
Son performanslarına yönelik sert eleştirilere rağmen, Redknapp kulübün itibarının kalan maçları atlatmaya yeteceğini umut ediyor. Ancak, bu iyimserliğinin daha çok tarihsel itibara dayandığını, bu sezon sahada görülen somut kanıtlara değil, itiraf etti. Fulham ile yapılacak olan maç, alt sıralardan kurtulmak için kazanılması gereken bir maç olarak görülüyor.
"Kalan maçları kazanacaklarını düşünüyor muyum? Evet, ama bunu neye dayandırıyorum? Hiçbir şeye. Hiçbir gerçeğe dayanmıyorum, sadece Tottenham olduğu için kalacaklarını hissediyorum" diye itiraf etti Redknapp. "Ama karakterlerini göstermeleri gerekiyor. Hızlı bir şekilde sonuç alması gerekiyor çünkü durumları gerçekten çok kötü. Ama bir şeyler bulacaklarını ve ligde kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bu her yıl böyle devam edemez."
Thomas Frank'ın kovulmasının ardından Tudor'un geçici çözüm olarak atanması, "yeni teknik direktör etkisi" yaratmayı amaçlıyordu, ancak Hırvat teknik adamın taktiksel değişiklikleri, formda olan Arsenal karşısında tam tersi bir etki yarattı. Tudor, Eze ve Gyokeres'in hareketlerinden acımasızca yararlanan, yüksek riskli bir adam adama markaj sistemi denedi.
Redknapp, bu başarısız denemeleri, şu anda takımı tepeden tırnağa saran köklü sorunların bir işareti olarak gösterdi ve şunları ekledi: "Evet, sakatlıkları var, ama o bugün gelip değişiklik yaptı ve adam adama markaj uyguladı - bu işe yaramadı."
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tudor'un karşılaştığı zorluk, Tottenham'ın bir şekilde ligde kalma mücadelesini Şampiyonlar Ligi kampanyasıyla dengelemeye devam etmesi nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Bu ikili talep, zayıf kadroyu kırılma noktasına getiriyor ve Redknapp, kulübün bu hataları tekrarlamaya devam edemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Yönetim değişiklikleri ve kötü transferler döngüsü, kulübü son zamanların en düşük seviyesine düşürdü ve eleştirilerin hedefindeki geçici teknik direktör için işler hiç de kolaylaşmıyor. Spurs, önümüzdeki Pazar günü West London'a yapacakları zorlu deplasman için kendilerini toparlamalı. Craven Cottage'da dirençli Fulham takımıyla karşılaşacakları bu maç, ligdeki konumları için çok önemli olabilir.
