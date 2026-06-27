Kırık kanatlar… İspanya’nın hayali Yamal’ın elinde

İspanya milli takımı, grup aşamasının son maçında Uruguay’ı 1-0 mağlup ederek 8. grubun liderliğini garantilemesine rağmen, hüzün ve endişe havası hakim.

Dünya Kupası gibi kısa süren bir turnuvada, oyuncular arasında eforun dengeli bir şekilde dağıtılması başarının anahtarı olarak görülürken, İspanya Milli Takımı, Jérémie Pino ve Nico Williams'ın sakatlıkları nedeniyle ağır bir darbe aldı.

"Sport" gazetesi, bir haberinde, teknik direktör Luis de la Fuente'nin açıklamalarına dayanarak, tüm işaretlerin Jérémie Pino ve Nico Williams'ın Dünya Kupası macerasının sona ermiş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

De la Fuente, maçın ardından, “Yeremi’nin sakatlığı üzücü, ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz” dedi.

Ancak resmi tıbbi açıklamada bazı olumlu haberler de yer aldı; açıklamada, Yérimi’nin klavikula kemiğinde kırık olmadığı, bunun yerine klavikula-akromion ekleminde burkulma olduğu belirtildi.

Bu tür durumlarda her zamanki gibi, İspanya Futbol Federasyonu oyuncunun ne zaman sahalara döneceğine dair bir tarih belirtmedi ve konuyu durumunun gelişimine bağladı.