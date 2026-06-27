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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kırık kanatlar… İspanya’nın hayali Yamal’ın elinde

FEATURES
Dünya Kupası
L. Yamal
İspanya
N. Williams
Y. Pino
İspanya

İspanya milli takımı, grup aşamasının son maçında Uruguay’ı 1-0 mağlup ederek 8. grubun liderliğini garantilemesine rağmen, hüzün ve endişe havası hakim.

Dünya Kupası gibi kısa süren bir turnuvada, oyuncular arasında eforun dengeli bir şekilde dağıtılması başarının anahtarı olarak görülürken, İspanya Milli Takımı, Jérémie Pino ve Nico Williams'ın sakatlıkları nedeniyle ağır bir darbe aldı.

"Sport" gazetesi, bir haberinde, teknik direktör Luis de la Fuente'nin açıklamalarına dayanarak, tüm işaretlerin Jérémie Pino ve Nico Williams'ın Dünya Kupası macerasının sona ermiş olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

De la Fuente, maçın ardından, “Yeremi’nin sakatlığı üzücü, ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz” dedi.

Ancak resmi tıbbi açıklamada bazı olumlu haberler de yer aldı; açıklamada, Yérimi’nin klavikula kemiğinde kırık olmadığı, bunun yerine klavikula-akromion ekleminde burkulma olduğu belirtildi. 

Bu tür durumlarda her zamanki gibi, İspanya Futbol Federasyonu oyuncunun ne zaman sahalara döneceğine dair bir tarih belirtmedi ve konuyu durumunun gelişimine bağladı.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sakatlıkların gölgesi İspanya’yı zor durumda bırakıyor

    Ancak talihsizlikler bununla sınırlı kalmadı; aynı basın toplantısında ikinci darbe geldi: De la Fuente, kas ağrıları çeken Nico Williams’ın Uruguay maçını tamamladığını doğruladı ve bu da oyuncunun hazırlık durumu hakkında yeni şüpheler uyandırdı.

    Athletic Bilbao oyuncusu, tekrarlayan sakatlıklar ve kasık bölgesinde rahatsız edici bir sorunla boğuştuğu bir sezonun ardından, henüz en iyi fiziksel formundan uzak bir şekilde İspanya milli takım kampına katılmıştı. Buna rağmen teknik direktör, turnuva boyunca onun kademeli olarak toparlanacağına güvenmişti.

    Şu ana kadar Niko, üç maçta sadece sınırlı sürelerde forma giydi ve eleme turlarında oynayıp oynamayacağı büyük bir soru işareti haline geldi.

    İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Nico Williams, Uruguay maçı sırasında maruz kaldığı sert bir müdahale sonucu sağ adduktor kasında kas yaralanması geçirdi" denildi.

    Açıklamada, Yeremi Pino ve Niko Williams’ın sakatlıklarının orta dereceli olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Matador’un hayalleri Yamal’ın omuzlarında

    Uruguay’ı Alex Baena’nın golüyle mağlup ettikten sonra De la Fuente, “Eğer kanat oyuncuları olmadan oynamak zorunda kalırsak, kanat oyuncuları olmadan oynarız” dedi.

    İspanyol teknik direktör, Yeremi Pino ve Nico Williams’ın, fiziksel sorunlar nedeniyle turnuvada henüz hiçbir maça çıkamayan Victor Muñoz’un da yer aldığı sakatlar listesine eklenmesinin ardından gerçeği kabullenmiş görünüyor. Ayrıca, Liverpool’un yeni transferinin 32’li turda forma giyebileceği konusunda da şüpheler var.

    Böylece, Lamine Yamal, teknik direktör Luis de la Fuente’nin kadrosunda kalan tek sağlıklı kanat oyuncusu oldu. 

    Yamal, Dünya Kupası’na yedek kulübesinde başlamıştı ancak son iki maçta ilk 11’de yer aldı ve turnuvanın ritmini yavaş yavaş yakalamaya başladı.

    Ancak İspanya kampında mesaj netleşti: “Lamin Yamal’ın sakatlık yaşamaması, hatta soğuk algınlığı bile kapmaması yeterli.”

    İspanya Futbol Federasyonu, FIFA kuralları gereği Yeremi Pino veya Nico Williams’ı başka oyuncularla değiştiremez; zira bu kurallar, nihai kadrodaki oyuncuların değiştirilmesine ancak milli takımın Dünya Kupası’ndaki ilk maçından 24 saat önce izin verilmektedir.

    Dolayısıyla İspanya milli takımı, eleme turlarında hücum seçeneklerinin azalmasıyla birlikte gerçek bir krizle karşı karşıya kalıyor.

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