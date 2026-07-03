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Kimmich’in görüntüsü… Almanya efsanesi, Mannschaft oyuncularını suçluyor

Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
Dünya Kupası
O. Kahn
J. Kimmich
Almanya

Almanya milli takımının efsane ismi Oliver Kahn, yeteneğin bir oyuncuyu Dünya Kupası’na taşıdığını, ancak orada ne kadar kalacağını belirleyen şeyin sorumluluk olduğunu vurguladı.

Almanya milli takımının Dünya Kupası'nda 32'li turda elenmesinin ardından, Mannschaft'a yönelik eleştiriler gecikmedi.

Bu bağlamda Oliver Kahn, LinkedIn hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak ülkesinin milli takımının durumu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

"AS" gazetesi, Oliver Kahn'ın açıklamasını yayınladı. Kahn, açıklamasına şöyle başladı: "Gelecek milli takım teknik direktörü hakkındaki tartışma, sorunun özüne değinmiyor. Üç milli takım teknik direktörü aynı noktada başarısız oldu: Joachim Löw, Hans Flick ve Nagelsmann. Üç farklı futbol anlayışı."

Dünya Kupası’ndaki ardışık başarısızlıklarla ilgili olarak ise, “Farklı yaklaşımlara sahip üç teknik direktör de her zaman aynı noktada başarısız oluyorsa, bunun nedeni daha derindir” dedi.

Ancak Oliver Kahn, teknik ekibi eleştirmekle yetinmedi, Paraguay’a karşı kaybedilen penaltı atışlarını örnek göstererek Alman milli takım oyuncularına da doğrudan eleştiri yöneltti.

“Bu elenmeyi herhangi bir istatistikten daha iyi anlatan tek bir sahne var. Maç penaltı atışlarına geldiğinde, Kimmich’in penaltı atacak oyuncuları aradığı görülebiliyordu. Bana göre, bu elenmenin nedenlerini en iyi gösteren an buydu. Elit düzeyde bir takım, böyle bir anda gönüllü aramaz” dedi.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Almanya milli takımının oyuncuları, sorumluluk üstlenebilmek için doğal bir özgüvene ihtiyaç duyuyorlar

    Oliver Kahn, “Herkes küçük yaşlardan itibaren zor kararlar almayı ve hataların sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Bunu daha önce öğrenmediyseniz, milli takım forması giydiğiniz anda birdenbire bu işi ustaca yapamazsınız” diye ekledi.

    Kahn, Alman milli takımının eksikliğinin yetenek değil, “kritik anlarda sorumluluk üstlenmek için gereken doğal özgüven” olduğunu açıkladı.

    "Yıllardır neden aynı kalıpları tekrarladığımızı kendimize sormak yerine, kimin gitmesi gerektiği konusundaki tartışmalarla meşgul oluyor ve umutlarımızı bir sonraki kurtarıcıya bağlıyoruz" dedi. Yüzleri değiştirip buna değişim diyoruz, oysa asıl soruyu kaçınıyoruz: En üst düzeyde performans göstermenin her zaman gerektirdiği bedeli gerçekten ödemeye hazır mıyız?"

    Açıklamasını, Alman milli takımının yaşadığı temel soruna ilişkin görüşünü özetleyen bir cümle ile sonlandırdı: “Yetenek sizi Dünya Kupası’na taşır, ancak orada ne kadar kalacağınızı belirleyen sorumluluktur.”

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