Kimić: Mbappé, Real Madrid'i çöküşten kurtardı... İşte onları devirme planı

Bayern'in yıldızı, Real Madrid karşısında hüzünlü anılar taşıyor

Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich, yarın Salı günü Real Madrid karşısında olumlu bir sonuç elde etmek için sahada takımın oyun tarzını dayatmanın gerekliliğini vurguladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına ilişkin basın toplantısında Kimmich şunları söyledi: "Genel olarak her maçta iz bırakmak istiyoruz. Real Madrid kendine özgü bir oyun stiline sahip ve her durumda tehlike yaratabilir. Sahada güçlü yanlarımızı ortaya koymak önemli olacak ve elbette onların oyun stiline biraz uyum sağlayacağız.".

  • Hüzünlü anılar

    Alman milli oyuncu, Real Madrid ile oynadıkları son eleme maçı hakkındaki anılarını şöyle anlattı: "Gidiş maçından sonra daha büyük bir galibiyet elde edebileceğimizi hissetmiştim. Dönüş maçında Real Madrid açık ara üstündü, sonra Davies muhteşem bir golle bizi öne geçirdi. Sahaya, daha iyi bir performans sergileyebileceğimizi düşünerek çıktık. Yine de, bu yıl sakat oyuncumuz yok, bu da buraya geldiğimizde her zaman tekrarlanan bir durumdu ve herkesin hazır olmasından çok mutluyuz."

    Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili olarak Kimmich şunları söyledi: "Buradaki atmosfer ve taraftarlar gerçekten çok özel. Daha önce birçok kez iyi niyetle geldik ama hayal kırıklığıyla ayrıldık. Ancak bu sefer rövanş maçı Münih'te oynanacak ve bu bizim için bir avantaj."

  • Ken'in önemi

    Kimmich sözlerine şöyle devam etti: "Harry Kane bizim için inanılmaz derecede önemli, bu çok açık. O, oyun tarzımızın temel unsurlarından biri; çünkü o sadece bir golcü değil, aynı zamanda doğuştan bir lider ve örnek bir figür. Bir hücum oyuncusu için özel bir zihniyete sahip. Yarın sahada olup liderliğini sergilemesi çok önemli."

    Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı maçları izlemesiyle ilgili olarak Kemich şunları söyledi: "Maçları izlemedim, ama bu Real Madrid ve burada işler bazen farklı olabilir. Belki de City'nin üstünlüğünü bekliyorduk, bu yüzden onların tur atlamasını görmek heyecan vericiydi. City ve Real Madrid birçok kez karşılaştı ve Real Madrid, bazen hak etmediğimizi düşündüğümüz halde birçok kez tur atladı, ancak bu sefer City karşısında tur atlamaları hak edilmişti."

    Real Madrid'i yenmenin sırrı hakkında ise Kimmich şunları söyledi: "Real Madrid'i yenmek istiyorsanız, zihinsel ve taktiksel olarak en iyi durumda olmalısınız. Buradaki herkes heyecanlı ve yarın burada oynayacağı için mutlu. Bu en üst düzey rekabet ve biz oyuncular olarak hayalini kurduğumuz şey. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."

  • Ölümcül bir silah

    Maçın dünyanın en iyi iki takımını bir araya getirip getirmediği sorulduğunda, şöyle yanıtladı: "Bu her zaman çok özel bir maçtır ve benim için Real Madrid ile Bayern Münih dünyanın en büyük iki kulübüdür."

    Bu karşılaşmayı özel kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda ise şunları söyledi: "Teknik direktörümüz genellikle maça göre çok fazla değişiklik yapmaz, ancak hepimiz Real Madrid ile oynayacağımız bu çeyrek final maçının özel bir şey olduğunu hissediyoruz ve büyük bir heyecanla bekliyoruz. Çocukken maç olmasa bile stadyuma gelip izlerdim ve o zaman bu yerin ne kadar muhteşem olduğunu fark ettim. Bu sıradan bir şey değil, biz her gün bu tür anlar için antrenman yapıyoruz Yarın iyi bir maç çıkaracağımızı umuyorum."

    Ve şöyle bitirdi: "Kylian Mbappé her takıma yardımcı olabilir, çünkü olağanüstü bireysel yeteneklere sahip ve Fransa milli takımının kaptanı. Bu sezon, Real Madrid zor anlar yaşarken bile birçok maçı tek başına kazandı... O çok etkili bir silah. Onunla birkaç kez oynadım ve bizi neyin beklediğini biliyoruz."