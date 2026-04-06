Kimić: Mbappé, Real Madrid'i çöküşten kurtardı... İşte onları devirme planı

Kimmich sözlerine şöyle devam etti: "Harry Kane bizim için inanılmaz derecede önemli, bu çok açık. O, oyun tarzımızın temel unsurlarından biri; çünkü o sadece bir golcü değil, aynı zamanda doğuştan bir lider ve örnek bir figür. Bir hücum oyuncusu için özel bir zihniyete sahip. Yarın sahada olup liderliğini sergilemesi çok önemli."

Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı maçları izlemesiyle ilgili olarak Kemich şunları söyledi: "Maçları izlemedim, ama bu Real Madrid ve burada işler bazen farklı olabilir. Belki de City'nin üstünlüğünü bekliyorduk, bu yüzden onların tur atlamasını görmek heyecan vericiydi. City ve Real Madrid birçok kez karşılaştı ve Real Madrid, bazen hak etmediğimizi düşündüğümüz halde birçok kez tur atladı, ancak bu sefer City karşısında tur atlamaları hak edilmişti."

Real Madrid'i yenmenin sırrı hakkında ise Kimmich şunları söyledi: "Real Madrid'i yenmek istiyorsanız, zihinsel ve taktiksel olarak en iyi durumda olmalısınız. Buradaki herkes heyecanlı ve yarın burada oynayacağı için mutlu. Bu en üst düzey rekabet ve biz oyuncular olarak hayalini kurduğumuz şey. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."



