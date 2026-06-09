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Kieran Trippier, Wolves'a bedelsiz transfer oldu
Wolves, tecrübeli bir savunma oyuncusunu kadrosuna kattı
35 yaşındaki sağ bek, Newcastle'ın son dönemde küme düşme mücadelesinden Şampiyonlar Ligi'ne yükselişinde öncü rol oynadıktan sonra, Molineux'a zengin bir üst düzey deneyim getiriyor. Bury doğumlu Trippier, Manchester City'nin altyapısında yetişti; ardından Burnley ile Premier Lig'e yükseldi ve daha sonra Tottenham Hotspur ve Atletico Madrid'de en üst seviyede kendini kanıtladı. 54 kez milli forma giyen ve birçok ödül kazanan eski İngiltere milli takım oyuncusu, şimdi Wolves'un küme düşmeden geri dönmesine yardımcı olmak için ikinci lige iniyor.
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Edwards, yaz transfer sezonundaki büyük başarıyı övüyor
Molineux yönetimi, yaklaşan sezon öncesi hazırlık programı öncesinde en önemli savunma transferini gerçekleştirmek için hızlı hareket etti. Erken gelen bu gelişmeden büyük memnuniyet duyan baş antrenör Rob Edwards, "Onu buraya getirebildiğim için çok mutluyum. Görüştüğümüzde, Wolves'a gelmeyi gerçekten çok istediği belliydi." dedi.
"Bu yıl neyin eksik olduğunu biliyoruz ve gelecek yıl neye ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz: deneyim, liderlik, dirençli ve güçlü karakterler. Bunlara bolca ihtiyacımız olacak ve Tripps tüm bu kriterleri karşılıyor. Kaliteden deneyime, liderlikten bilgi birikimine kadar her şeye sahip ve ayrıca gerçek bir hırsı var. Tekrar yükselmemize yardım etmek istiyor ve bu bizim için gerçekten başarılması gereken bir şey.
"Başka yerlerde de iyi seçenekleri vardı, bu yüzden anlaşmayı tamamlayıp onu kadromuza katabilmemiz gerçek bir başarı. Ama bu, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu da gösteriyor. Biz büyük bir cazibe merkeziyiz ve Andre haberinin ardından, yapmaya çalıştığımız şeylerle yaz sezonuna daha iyi bir başlangıç yapamazdık bence."
Yönetim, iddialı tanıtım projesine destek veriyor
Kulüp yöneticileri, bu defans oyuncusunun transferini zorlu bir Championship sezonu öncesinde önemli bir niyet beyanı olarak görüyor. Transferi değerlendiren yönetim kurulu başkanı Nathan Shi şöyle konuştu: “Kieran, kariyeri boyunca en üst düzeyde performans sergiledi; bu nedenle, kariyerinin yeni aşaması için Wolves’u seçmesinden dolayı çok mutluyuz.
"O, inanılmaz kalitede bir oyuncu, liderlik özellikleri rakipsiz ve doğuştan gelen bir kazanma azmine sahip. Ayrıca Premier League, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası sahnedeki deneyimleri, kadromuz için paha biçilmez olacak.
"Championship'te önümüzde bizi bekleyen zorlukların farkındayız, ancak Kieran'ın transferi ne kadar hırslı olduğumuzu gösteriyor. Onun profesyonelliğini, karakterini ve olağanüstü yüksek standartlarını takıma katmasını ve futbol kulübümüzü ileriye taşımaya yardımcı olmasını heyecanla bekliyoruz.”
Teknik direktör Matt Jackson ise şunları ekledi: "Kieran'ı Wolves'a kazandırdığımız için gerçekten çok mutluyuz. Rob, Nathan ve benim aramda iyi bir ortak çalışma oldu ve o da bu projeye gerçekten inandı.
"O bizim için bir numaralı hedefti ve transfer döneminin başında, plan yapabileceğimiz bir zamanda Kieran'ı buraya getirebilmek ve ardından onu sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde kadromuza katmak bizim için hayati önem taşıyordu.
"Kieran'ın Wolves'a bağlı kalmaya karar vermesi bizi gerçekten çok memnun etti, ancak bence bu, Kieran gibi bir kariyere sahip birinin bu futbol kulübünün heyecanından etkilenmesi, kulüpteki herkesin, taraftarların ve kulüp içindeki çalışanların başarısının bir kanıtıdır.”
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Trippier hazırlık dönemine katıldı
Deneyimli savunma oyuncusu, önümüzdeki ay başlayacak sezon öncesi antrenmanların ilk gününde takıma katılacak. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan bir küme düşme yaşayan Wolves, 46 maçlık yoğun lig takviminin fiziksel zorluklarına hızla uyum sağlamak zorunda.
Diğer tekliflere rağmen Haziran 2030'a kadar yeni bir sözleşme imzalayarak niyetini açıkça ortaya koyan Andre'nin yanına Trippier'ı da ekibe katmak, Edwards'a maç takvimi resmi olarak açıklanmadan önce elit standartları aşılamak için sağlam bir temel sağlıyor.