Kieran Trippier, Wolves'a bedelsiz transfer oldu

Molineux yönetimi, yaklaşan sezon öncesi hazırlık programı öncesinde en önemli savunma transferini gerçekleştirmek için hızlı hareket etti. Erken gelen bu gelişmeden büyük memnuniyet duyan baş antrenör Rob Edwards, "Onu buraya getirebildiğim için çok mutluyum. Görüştüğümüzde, Wolves'a gelmeyi gerçekten çok istediği belliydi." dedi.

"Bu yıl neyin eksik olduğunu biliyoruz ve gelecek yıl neye ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz: deneyim, liderlik, dirençli ve güçlü karakterler. Bunlara bolca ihtiyacımız olacak ve Tripps tüm bu kriterleri karşılıyor. Kaliteden deneyime, liderlikten bilgi birikimine kadar her şeye sahip ve ayrıca gerçek bir hırsı var. Tekrar yükselmemize yardım etmek istiyor ve bu bizim için gerçekten başarılması gereken bir şey.

"Başka yerlerde de iyi seçenekleri vardı, bu yüzden anlaşmayı tamamlayıp onu kadromuza katabilmemiz gerçek bir başarı. Ama bu, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu da gösteriyor. Biz büyük bir cazibe merkeziyiz ve Andre haberinin ardından, yapmaya çalıştığımız şeylerle yaz sezonuna daha iyi bir başlangıç yapamazdık bence."