Kevin De Bruyne geri dönüyor! Napoli'nin yıldızı, uzun süren sakatlık rehabilitasyonunun son aşamasına girerken İtalya'ya geri dönüyor
Antwerp'ten Serie A'ya uzanan uzun yol
Eski Manchester City oyuncusu için geri dönüş yolculuğu hiç de kolay olmadı. De Bruyne'nin sezonu 25 Ekim'de yıkıcı bir engelle karşılaşalı 116 gün oldu. Inter ile oynanan yüksek riskli maçta, orta saha oyuncusu ilk dakikada penaltı atarken sağ uyluğundaki biseps femoris kasında ciddi bir sakatlık geçirdi. Belçikalı oyuncunun gözyaşları, Partenopei için acı bir darbe oldu. Uzmanların tavsiyesi üzerine, 29 Ekim'de Antwerp'te ameliyat olan oyuncu, son birkaç ayı Belçika'daki özel bir klinikte geçirdi.
Corriere dello Sport' a göre , bu hafta sonu İtalya'ya dönecek olan De Bruyne , Pazartesi günü antrenmana dönen takım arkadaşlarını görecek. Ancak, maç kadrosuna geri dönmesi bir yana, ne zaman takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara katılabileceği henüz belli değil.
Kaderin bir cilvesi olarak, De Bruyne'nin rehabilitasyonu, milli takım arkadaşı Romelu Lukaku'nun rehabilitasyonuyla aynı zamana denk geldi. Lukaku, Conte'nin maç kadrosuna başarıyla geri dönerken, De Bruyne'nin yolu cerrahi müdahale gerektirdi. İyileşme süreçlerine farklı yaklaşımlar sergileseler de, her iki oyuncu da tek bir hedefe odaklanmış durumda: Napoli'nin Serie A'daki mücadelesine liderlik etmek ve 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'nda yerlerini garantilemek için en iyi formlarına kavuşmak. Haziran ayında 35 yaşına girecek olan De Bruyne için bu yaz, dünya çapında zafer kazanmak için son şans olacak.
Conte'nin Şampiyonlar Ligi yarışı için eksik parçası
Lukaku sahalara geri dönmüş olsa da, hala en iyi fiziksel kondisyonunu bulmaya çalışıyor. De Bruyne de benzer bir zorlukla karşı karşıya. Belçikalı oyuncu neredeyse dört aydır sahalardan uzak ve soyunma odasına dönüşü psikolojik olarak hemen bir moral sağlasa da kulüp temkinli davranmaya devam ediyor. Lukaku örneğinde görüldüğü gibi, sabır çok önemli. Ancak De Bruyne ritmini ve gücünü geri kazandığında, Napoli sezonun sonuna yaklaşırken ve kazançlı bir Şampiyonlar Ligi yeri için mücadele ederken Conte için dünya çapında bir silah haline gelecektir.
De Bruyne'nin yokluğunda Napoli'deki durum önemli ölçüde değişti. En son forma giydiğinde, kulüp tüm cephelerde mücadele ediyordu. O zamandan bu yana, Suudi Arabistan'da Supercoppa'yı kazandılar, ancak Avrupa'daki mücadeleleri sona erdi ve sadece iç meselelere odaklanmak zorunda kaldılar. Ancak, Serie A şampiyonluğu savunmaları da çöktü, çünkü 25 maçın ardından Inter'in 11 puan gerisinde kaldılar.
Avrupa ve Dünya Kupası için son hamle
Zorluklara rağmen, De Bruyne'nin hedefi net. Napoli'nin Avrupa'nın elit takımları arasına geri dönmesini sağlamak için sezonu güçlü bir şekilde bitirmek istiyor. Daha önce iyileşme süreciyle ilgili olarak konuşan De Bruyne, "CT taraması yaptıracağım, umarım yakında geri dönebilirim" demişti. Tam antrenmanlara dönmeye yaklaştığı şu anda, bu iyimserlik pratikte de kendini gösteriyor. Belçikalı oyuncu, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek yaz turnuvası öncesinde milli takım seçicilerine formda olduğunu kanıtlamak için çok az zamanı olduğunu biliyor.
Son zamanlarda Amir Rrahmani'nin savunmada aldığı darbe de dahil olmak üzere birçok sakatlık sorunu yaşayan Napoli için, onun dönüşü daha iyi bir zamanda olamazdı. Conte, orta sahada liderlik ve teknik kalitenin gerekliliğinden sık sık bahsetmiştir ve De Bruyne her ikisini de bolca sunmaktadır. İyileşme süreci son aşamasına girerken, orta saha oyuncusunun kademeli olarak ilk takım kadrosuna geri dönerek son üçte birde ekstra bir sihir katması bekleniyor.
Napoli'de altın rengi gün batımını kovalamak
De Bruyne'nin sezonunun hikayesi, dirençlilikle dolu. 35 yaşına yaklaşan oyuncunun, Conte'nin yüksek pres sisteminin gerektirdiği yoğunluğa geri dönebileceğinden birçok kişi şüphe duyuyordu, ancak Antwerp'te gösterdiği performans, son bir dansa hazır olduğunu gösteriyor. Scudetto yarışı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı belirsizliğini korurken, formda ve ateşli bir De Bruyne, fark yaratabilir. Oyun kurucu sensasyonu neredeyse geri döndü ve Napoli taraftarları için, karmaşık bir sezonun başarılı bir şekilde sona ermesini beklerken, onun gelişi bir an önce gerçekleşse de iyi olur.
