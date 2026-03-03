Kevin De Bruyne, 128 gün süren sakatlığının ardından nihayet Napoli antrenmanlarına geri döndü

Football Italia'nınhaberine göre, De Bruyne'nin Pazartesi günü Castel Volturno'da sahalara muhteşem bir dönüş yapmasıyla Partenopei taraftarlarının uzun bekleyişi nihayet sona erdi. 128 gün süren zorlu bir bekleyişin ardından, Belçikalı usta oyuncu tam takım antrenmanına geri döndü ve İtalya'daki ilk sezonunu tehlikeye atan ağır sakatlığından kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Eski Manchester City oyuncusu, sağlık ekibinin gözetiminde yüksek yoğunluklu bir antrenmana katılan takım arkadaşlarına katılırken, geniş bir gülümsemeyle neşeli görünüyordu.

Bu, Ekim sonundan beri yaratıcı oyuncuyu özleyen taraftarlar için gözleri okşayan bir manzaraydı. De Bruyne'nin forma girme süreci hiç de kolay olmadı ve Serie A'nın parlak ışıklarından uzak, aylarca süren özel rehabilitasyon gerektirdi. 34 yaşındaki oyun kurucu, 25 Ekim 2025'te Inter ile oynanan önemli maçta ciddi bir hamstring yırtığı geçirdikten sonra hiçbir resmi maçta forma giymedi.

İronik bir şekilde, sakatlık tam da penaltı atarken meydana geldi; bu, onun klinik doğasını gösteren tipik bir davranıştı ve anında fiziksel acıyla sonuçlandı. Kas hasarının ciddiyeti o kadar büyüktü ki, uzmanlar tam iyileşme için tek geçerli yolun ameliyat olduğunu düşündüler. Bu durum, orta saha oyuncusunu aylarca sahalardan uzak kalmaya zorladı ve rehabilitasyon döneminin çoğunu ailesine ve güvendiği tıp uzmanlarına yakın olmak için memleketi Belçika'da geçirdi.