Getty Images Sport
Çeviri:
Kevin De Bruyne, 128 gün süren sakatlığının ardından nihayet Napoli antrenmanlarına geri döndü
Belçikalı usta gruba yeniden katıldı
Football Italia'nınhaberine göre, De Bruyne'nin Pazartesi günü Castel Volturno'da sahalara muhteşem bir dönüş yapmasıyla Partenopei taraftarlarının uzun bekleyişi nihayet sona erdi. 128 gün süren zorlu bir bekleyişin ardından, Belçikalı usta oyuncu tam takım antrenmanına geri döndü ve İtalya'daki ilk sezonunu tehlikeye atan ağır sakatlığından kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Eski Manchester City oyuncusu, sağlık ekibinin gözetiminde yüksek yoğunluklu bir antrenmana katılan takım arkadaşlarına katılırken, geniş bir gülümsemeyle neşeli görünüyordu.
Bu, Ekim sonundan beri yaratıcı oyuncuyu özleyen taraftarlar için gözleri okşayan bir manzaraydı. De Bruyne'nin forma girme süreci hiç de kolay olmadı ve Serie A'nın parlak ışıklarından uzak, aylarca süren özel rehabilitasyon gerektirdi. 34 yaşındaki oyun kurucu, 25 Ekim 2025'te Inter ile oynanan önemli maçta ciddi bir hamstring yırtığı geçirdikten sonra hiçbir resmi maçta forma giymedi.
İronik bir şekilde, sakatlık tam da penaltı atarken meydana geldi; bu, onun klinik doğasını gösteren tipik bir davranıştı ve anında fiziksel acıyla sonuçlandı. Kas hasarının ciddiyeti o kadar büyüktü ki, uzmanlar tam iyileşme için tek geçerli yolun ameliyat olduğunu düşündüler. Bu durum, orta saha oyuncusunu aylarca sahalardan uzak kalmaya zorladı ve rehabilitasyon döneminin çoğunu ailesine ve güvendiği tıp uzmanlarına yakın olmak için memleketi Belçika'da geçirdi.
Yaratıcı kalp atışı geri geldi
Geçen hafta ailesiyle birlikte İtalya'ya dönen De Bruyne, dört aydan fazla bir süre sonra ilk kez çim sahaya çıktı. Ameliyatından bu yana ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte birinci takım antrenmanına katılan De Bruyne'nin varlığı, antrenman sahasındaki atmosferi oldukça canlandırdı.
Morali de fiziksel kondisyonu kadar yüksek olduğunu kanıtlayan De Bruyne, sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle dönüşünü kutladı. Antrenman sırasında gülerken ve çalışırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan De Bruyne, spor salonu ve tedavi masasının karanlık günlerinin artık geride kaldığını açıkça gösterdi. Napoli taraftarları bu haberi binlerce mesajla kutladı. Belçika milli takım oyuncusu, sakatlık öncesinde sadece 11 resmi maçta 4 gol atmış ve 2 asist yapmıştı.
Zihinsel ve fiziksel bir zafer
Tıbbi ekip, De Bruyne'nin yaşı ve hamstring ameliyatlarının doğası gereği, onun takıma yeniden entegrasyonunda son derece temkinli davrandı. Ancak Pazartesi günkü tam temaslı antrenmandaki performansı, kaslarının gücü ve esnekliğinin optimum seviyeye döndüğünü gösteriyor. Taktiksel antrenmanların ve küçük saha maçlarının çoğuna katılan De Bruyne, topa vururken veya boş alana hızlanırken hiçbir tereddüt belirtisi göstermedi.
De Bruyne, erken bir şekilde sahalara dönüp yırtığın tekrarlanması riskini göze almak yerine, İtalyan futbolunun fiziksel taleplerine dayanabilmesini sağlamak için tasarlanmış sıkı bir protokol izledi. Sabrının karşılığını almış gibi görünüyor, çünkü takımın taktik manevraları sırasında keskin ve fiziksel olarak hazır görünüyordu.
- Getty Images Sport
Torino karşısında potansiyel geri dönüş
Kamp içinden gelen raporlar, fiziksel verilerinin o kadar umut verici olduğunu ve bu Cuma Torino ile oynanacak Serie A maçında kadroya hızlı bir şekilde dahil edilebileceğini gösteriyor. 128 günlük aradan sonra, teknik direktör Antonio Conte ve sağlık ekibi, herhangi bir aksilik yaşamamak için muhtemelen yavaş yavaş rekabetçi dakikalara geri dönmesini tercih edeceklerdir. Ancak, kadroya girerse, Stadio Diego Armando Maradona ona geri dönen bir kahramana yakışır bir karşılama yapacaktır.
Reklam