"Keşke geri dönseydi" - Pep Guardiola, forvetin Leeds galibiyetini kaçırmasının ardından Erling Haaland'ın sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi
Diz problemi Haaland'ı maç kadrosundan çıkardı
Haaland'ın yokluğu, takım otobüsü ligin en golcü oyuncusu olmadan geldiğinde, seyahate çıkan taraftarlar arasında hemen endişe yarattı. Daha sonra 25 yaşındaki oyuncunun antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdiği ve dizinin sorunlu bölge olduğu ortaya çıktı. Maç öncesinde konuşan Guardiola, "İki gün önce, antrenmanın son dakikalarında [Haaland] bazı sorunlar yaşadı, küçük bir sakatlık geçirdi. Büyük bir sorun değil, ama bugün için hazır değil" dedi.
Haaland'ın dönüşüyle ilgili gizem
Başlangıçta sakatlığın ciddiyetini önemsiz göstermeye çalışan Guardiola, Elland Road'daki maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra daha temkinli bir tavır sergiledi. Yıldız forveti olmadan Leeds maçını nasıl yönettiği sorulduğunda, Katalan teknik adam Sky Sports'a "Keşke geri dönseydi!" dedi. Ancak, Haaland'ın iyileşme süresine ilişkin sorulara Guardiola'nın "Bilmiyorum" cevabı vermesi, City taraftarlarının hayal kırıklığını daha da derinleştirdi.
Sakatlığın zamanlaması, üç farklı turnuvada sezonun kritik bir dönemine giren Manchester City için hiç de ideal değil. Citizens, hafta ortasında Nottingham Forest ile karşılaşacak, ardından Newcastle'a zorlu bir FA Cup beşinci tur maçı için gidecek ve ardından Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda zorlu bir maç oynayacak. Haaland'ı önemli bir süre kaybettirmek, özellikle Premier League lideri Arsenal'i yakalamaya çalıştıkları bir dönemde, dörtlü kupayı kazanma hedefleri için büyük bir darbe olacaktır.
Guardiola maç takvimine öfkelendi
Haaland'ın sakatlığı Guardiola'nın aklındaki tek şey değildi, City teknik direktörü maç organizatörlerine sert bir saldırı başlattı. City'nin Newcastle'da oynayacağı FA Cup maçı saat 20:00'de başlayacak, bu karar Guardiola'yı Avrupa maçlarına yakınlığı nedeniyle öfkelendirdi.
Guardiola, "Nottingham Forest maçına üç gün var" dedi. "Ve sonra FA Cup'ta, Real Madrid maçına daha az dinlenerek çıkabilmemiz için maçı saat 15:00 yerine 20:00'de oynamamıza izin verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bu, yaşamak zorunda olduğunuz bir şey, ama bununla başa çıkmak zorundasınız."
Durumu daha da kötüleştiren ise, Leeds galibiyetinin ikinci yarısında Nico O'Reilly'nin ayak bileği problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla City'nin kadro derinliğinin daha da sınanması oldu. Genç oyuncu bu sezon kulüp için bir keşif oldu ve onun olası yokluğu Etihad'da giderek artan sakatlar listesine eklendi. Ancak Guardiola, sezonun sonuna yaklaşırken Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın "kulübün en önemli hedefi" olduğunu vurgulayarak büyük resme odaklanmaya devam ediyor.
Cityzens için 'her seferinde bir maç'
Sakatlık endişeleri ve şampiyonluk yarışı baskısına rağmen Guardiola, geçmişteki galibiyet serileri veya gelecekteki olasılıklar tarafından etkilenmeyi reddediyor. "Hiç umurumda değil. Geçmişte olanlar geçmişte kaldı" dedi. "Nottingham Forest maçında ne olacağını bilmek mi istiyorsunuz? Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Liverpool'u geçip Premier League'i kazanmak için 13 veya 14 maç üst üste kazandığımızda, 13 veya 14 maç üst üste ne zaman kazanacağımızı bilmiyordum. Her maç ayrı bir maç."
Sonuçta, City, Haaland sahalardan uzak kalırken kolektif güçlerinin onları başarıya taşıyacağını umuyor. Maçı kazandıran Antoine Semenyo da bu duyguyu yineleyerek, sahada kim olursa olsun ivmeyi korumakın önemini vurguladı. Semenyo medyaya şunları söyledi: "Bu her şey demek! Biz sadece tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz ve Arsenal ne yaparsa yapsın, bekleyip göreceğiz. Kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol etmemiz, maçlarımızı kazanmamız ve sonra ne olacağını görmemiz gerekiyor."
