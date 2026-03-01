"Keşke geri dönseydi" - Pep Guardiola, forvetin Leeds galibiyetini kaçırmasının ardından Erling Haaland'ın sakatlığıyla ilgili son bilgileri verdi

Başlangıçta sakatlığın ciddiyetini önemsiz göstermeye çalışan Guardiola, Elland Road'daki maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra daha temkinli bir tavır sergiledi. Yıldız forveti olmadan Leeds maçını nasıl yönettiği sorulduğunda, Katalan teknik adam Sky Sports'a "Keşke geri dönseydi!" dedi. Ancak, Haaland'ın iyileşme süresine ilişkin sorulara Guardiola'nın "Bilmiyorum" cevabı vermesi, City taraftarlarının hayal kırıklığını daha da derinleştirdi.

Sakatlığın zamanlaması, üç farklı turnuvada sezonun kritik bir dönemine giren Manchester City için hiç de ideal değil. Citizens, hafta ortasında Nottingham Forest ile karşılaşacak, ardından Newcastle'a zorlu bir FA Cup beşinci tur maçı için gidecek ve ardından Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda zorlu bir maç oynayacak. Haaland'ı önemli bir süre kaybettirmek, özellikle Premier League lideri Arsenal'i yakalamaya çalıştıkları bir dönemde, dörtlü kupayı kazanma hedefleri için büyük bir darbe olacaktır.