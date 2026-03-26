Alman NBA şampiyonu Isaiah Hartenstein, takım arkadaşı Shai Gilgeous-Alexander'ı sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün bir kez daha favorisi olarak görüyor. Hartenstein'a göre, şampiyon Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu "açık ara MVP"dir. "O istikrarlı. Bence en önemli şey bu," dedi Sky'a verdiği röportajda.
"Kesin MVP": NBA şampiyonu Hartenstein takım arkadaşını övüyor
Geçen yıl MVP seçilen Gilgeous-Alexander, şu anda en az 20 sayı attığı 133 maçlık bir seriye imza atıyor; bu bir NBA rekoru. "Bu, onun ne kadar istikrarlı olduğunu gösteriyor. Bunu, takıma zarar vermeyecek şekilde yapıyor. Birçok skorer sadece sayı yapmaya odaklanır, bu da takımı biraz arka plana itiyor. Ama o, herkesi yanına alarak harika bir iş çıkarıyor," diyor Hartenstein.
Hartenstein, sakatlıkların ardından tekrar formuna kavuştu
Hartenstein ise, birkaç sakatlık nedeniyle yaşadığı aksiliklerin ardından yeniden toparlanma sürecine girdi. 27 yaşındaki oyuncu, "Sezona başladığımda, bu benim en iyi sezonlarımdan biriydi" dedi. Ardından önce ayak bileğinden, birkaç gün sonra da baldırından sakatlandı; son olarak da yine baldırındaki sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı. Ancak şu anda durumu yeniden iyiye gidiyor. "Hala ligin en iyi pivotlarından biriyim," diye vurgulayan Hartenstein için en önemli şey takımın başarısı.
Oklahoma City ve Hartenstein için, play-off'lar başlamadan önce normal sezonun son aşamasına giriliyor. Koç Mark Daigneault'un takımı, eleme turlarına katılmaya hak kazandı.