FBL-WC-CLUB-2025-TRAINING-REAL MADRID

Çeviri:

Kesin karar... Real Madrid, eski oyuncusunun Barcelona'ya transferini engelledi

Al-Maliki, Barça'nın önemli bir transferini engelledi

Real Madrid, geçen yaz ayrılırken kulüp yönetimi tarafından belirlenen sözleşme maddelerinden yararlanarak, eski oyuncularından birinin ezeli rakibi Barcelona'ya transfer olmasını engellemeye karar verdi.

İspanyol "AS" gazetesi, Victor Muñoz'un bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olduğunu vurguladı. Teknik direktör Luis de la Fuente'nin onu İspanya milli takımına çağırması, Real Madrid Akademisi mezunu oyuncunun Osasuna formasıyla sergilediği olağanüstü performansı teyit etti.

  • İşlem üzerinde tam kontrol

    Kulübün, Muñoz'un kaderini belirleme konusunda hâlâ öncelik hakkına sahip olduğunu, ayrıca geri alım opsiyonuna ve gelecekte satılması durumunda ekonomik haklarının yarısına sahip olacağını belirtti.

    Real Madrid yönetimi, hızlı kanat oyuncusunun geleceği konusunda kararlı bir tutum sergiliyor ve son haftalarda tekrarlanan söylentilere rağmen, hiçbir koşulda onun Barcelona'ya transferine izin vermeyecek. Real Madrid, kariyerinin erken dönemlerinde Barça'nın akademisinden geçen bu uluslararası oyuncunun kaderini belirleme hakkından vazgeçmeye niyetli değil.

    • Reklam

  • Değişmeyen bir politika

    "La Fábrica"dan yetişen birçok oyuncu gibi, Víctor Muñoz'un geleceği de Real Madrid ile üç sezonluk ortak bir anlaşmaya bağlıdır; Beyaz kulübün onayı olmadan ne o ne de Nico Baz, Jacobo veya diğerleri tek başlarına takım değiştirme kararı alamazlar. Bu ilke, beş yıldır Real Madrid'in teknik ekibi ve yetkilileri tarafından uygulanmaktadır ve kontrol tamamen kulübün spor yönetiminin elindedir.

    Real Madrid içinde Osasuna ile yapılan transferin doğru olduğuna dair bir inanç hakimdir ve hızlı kanat oyuncusunun Barcelona'da oynamayacağı vurgulanmaktadır.

    Kaynaklar, menajerlik ajansını değiştirmesi nedeniyle Katalan kulübüne yaklaştığına dair son zamanlarda çıkan söylentilerin doğru olmadığını açıkladı. Bu değişikliğin aylar önce ayarlandığı ve "Blaugrana"ya transferiyle hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

    Oyuncunun yeni menajerlik ajansı, hem Barcelona hem de Real Madrid ile mükemmel bir ilişkiye sahip. Bu hamle, Muñoz'un genel olarak geleceği üzerinde çalışmak için menajerlerini değiştirmek istemesi nedeniyle gerçekleşti ve belirli bir kulübe transfer olacağına dair vaatlere dayalı değil. Ayrıca

  • Dış ilgi

    Premier Lig ve İtalya Serie A'dan kulüpler, Muñoz'un durumunu sorgulamaya başladı. Sözleşmesinde 40 milyon euro tutarında bir tazminat maddesi bulunsa da, Real Madrid'in yaz transfer döneminde onu sırasıyla 8, 9 veya 10 milyon euro karşılığında önümüzdeki 3 yıl için geri alma hakkı bulunuyor.

    Genç kanat oyuncusu, İspanya milli takımında iki kez forma giydi ve Dünya Kupası'nda oynamayı hedefliyor. Şu ana kadar La Liga'nın tüm maçlarında forma giyen oyuncu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.