Kesin karar... Real Madrid, eski oyuncusunun Barcelona'ya transferini engelledi

"La Fábrica"dan yetişen birçok oyuncu gibi, Víctor Muñoz'un geleceği de Real Madrid ile üç sezonluk ortak bir anlaşmaya bağlıdır; Beyaz kulübün onayı olmadan ne o ne de Nico Baz, Jacobo veya diğerleri tek başlarına takım değiştirme kararı alamazlar. Bu ilke, beş yıldır Real Madrid'in teknik ekibi ve yetkilileri tarafından uygulanmaktadır ve kontrol tamamen kulübün spor yönetiminin elindedir.

Real Madrid içinde Osasuna ile yapılan transferin doğru olduğuna dair bir inanç hakimdir ve hızlı kanat oyuncusunun Barcelona'da oynamayacağı vurgulanmaktadır.

Kaynaklar, menajerlik ajansını değiştirmesi nedeniyle Katalan kulübüne yaklaştığına dair son zamanlarda çıkan söylentilerin doğru olmadığını açıkladı. Bu değişikliğin aylar önce ayarlandığı ve "Blaugrana"ya transferiyle hiçbir ilgisi olmadığı belirtildi.

Oyuncunun yeni menajerlik ajansı, hem Barcelona hem de Real Madrid ile mükemmel bir ilişkiye sahip. Bu hamle, Muñoz'un genel olarak geleceği üzerinde çalışmak için menajerlerini değiştirmek istemesi nedeniyle gerçekleşti ve belirli bir kulübe transfer olacağına dair vaatlere dayalı değil. Ayrıca



