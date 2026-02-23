Getty Images Sport
"Kendime inanıyorum!" - Benjamin Sesko, Manchester United'da gol serisini sürdürürken, Everton'da üç puan kazandıktan sonra süper yedek rolündeki duygularını açıkça dile getirdi
Sesko yedek kulübesinden fark yaratıyor
Sloven forvet, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından Darren Fletcher'ın geçici teknik direktörlük görevini üstlendiği dönemde, Burnley ile oynanan lig maçı ve Brighton'a karşı oynanan FA Cup üçüncü tur maçında forma giyerek iki maçta üç gol attı. Carrick görevi devraldığından beri henüz bir maça ilk 11'de başlamadı, ancak beş maçta forma giydiği üç maçta gol atarak aynı derecede etkili olduğunu kanıtladı.
74 milyon sterlinlik forvet, Fulham, West Ham ve Everton'a attığı gollerle United'a toplam beş puan kazandırarak, üç yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine bir adım daha yaklaştırdı ve transfer ücretini yavaş yavaş amorti etmeye başladı.
Sesko, Merseyside'da United için fark yarattıktan sonra kendine olan inancını vurguladı ve neden ilk 11'de oynamak yerine bitirici rolünü oynamaktan mutlu olduğunu açıkladı.
Sesko: Başlayıp başlamamam önemli değil.
Sesko, Sky Sports'a şunları söyledi: "Benim için önemli olan, oyuna girdiğimde takıma yardımcı olmaya çalışmak. Bu yüzden buradayım. Beş dakika ya da 90 dakika olması fark etmez. Önemli olan, elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi göstermek ve bundan gerçekten mutluyum. Kendime inanıyorum ve diğer oyuncular da bana inanıyor. Ben oyuna girdiğimde ne elde edeceklerini biliyorlar. Tabii ki bunu başarmak bana kalmış."
"Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Çok zordu. Biz mücadele ettik. Onlar da mücadele etti. Gerçekten 50/50 bir mücadeleydi ama sonuna kadar dayandık ve galibiyeti garantiledik."
Carrick: Acımasız bir sondu.
Carrick, Sesko'nun etkisini övdü ve yaz transferleri Matheus Cunha ve Bryan Mbemuo'nun goldeki katkılarıdan memnun kaldı. O şöyle dedi: "Harika bir bitiriş, acımasız bir bitirişti, gerçek bir özgüvenle golü attığı şekli beğendim. Matheus [Cunha] ve Bryan [Mbeumo]'nun hazırladığı harika bir oyundu, kontrataklarda oynayacak oyuncularımız var. Ben'in tekrar oyuna girip fark yaratmasından çok memnunum."
Teknik direktör, Belçikalı kaleci Senne Lammens'in Michael Keane'in son dakikalarda yaptığı şutu muhteşem bir kurtarışla engellediği ve Everton'ın ceza sahasına yaptığı birçok ortayı ustaca karşıladığı için maçın sonucuna etkisini vurguladı.
"Birkaç çok iyi kurtarış yaptı, zorlu bir ortamda sakin ve soğukkanlı görünüyordu" dedi teknik direktör. "Kale direğinin altına çok sayıda korner geldi, telaşlanmadı, bazı iyi fırsatları değerlendirdi ve temiz ellerle kurtardı. Bu gece bizim için çok önemliydi."
Sesko ne zaman başlayacak?
Carrick, Sesko'yu henüz ilk 11'de oynatmamış olmasına rağmen onun performanslarından memnun olduğunu vurguladı ve onun yedek olarak kalmasında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. O şöyle açıkladı: "Herkesin bunu konuşup büyük bir mesele haline getirmesini anlıyorum ama Ben ile gerçekten çok iyi bir ilişkim var. Çok iyi sohbetler yaptık ve o gerçekten çok iyi bir durumda.
"Bizim görevimizin bir kısmı, onun adımlar atmasına ve gelişmesine yardımcı olmak, onu bir oyuncu olarak yetiştirmek. Bazen bu küçük adımlar, bazen de daha büyük adımlar oluyor. Son zamanlarda attığı goller ve yarattığı etki açısından büyük adımlar attı ve şu anda oynadığı oyundaki özgüven ve inanç onu izlemek çok güzel.
"Bunu yönetmeliyiz ve iyi forvetlerimiz var, bu yüzden doğru kararı vermemiz gereken kararlar arasında bu da var. Ama Ben ile hiçbir sorunum yok ve onun da bir sorunu yok. O elbette oynamak istiyor ama her zamanki gibi, gösterdiği çaba ve oyuna girip yine yaptıklarını yapma konusundaki tutumu... Çok fazla güven ve inançla bitirdi, şu anda bulunduğu noktayı özetleyen acımasız bir bitirişti."
