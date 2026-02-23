"Kendime inanıyorum!" - Benjamin Sesko, Manchester United'da gol serisini sürdürürken, Everton'da üç puan kazandıktan sonra süper yedek rolündeki duygularını açıkça dile getirdi

Sloven forvet, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından Darren Fletcher'ın geçici teknik direktörlük görevini üstlendiği dönemde, Burnley ile oynanan lig maçı ve Brighton'a karşı oynanan FA Cup üçüncü tur maçında forma giyerek iki maçta üç gol attı. Carrick görevi devraldığından beri henüz bir maça ilk 11'de başlamadı, ancak beş maçta forma giydiği üç maçta gol atarak aynı derecede etkili olduğunu kanıtladı.

74 milyon sterlinlik forvet, Fulham, West Ham ve Everton'a attığı gollerle United'a toplam beş puan kazandırarak, üç yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine bir adım daha yaklaştırdı ve transfer ücretini yavaş yavaş amorti etmeye başladı.

Sesko, Merseyside'da United için fark yarattıktan sonra kendine olan inancını vurguladı ve neden ilk 11'de oynamak yerine bitirici rolünü oynamaktan mutlu olduğunu açıkladı.