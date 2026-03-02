Getty Images Sport
Çeviri:
"Kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım" - Eski Newcastle ve Hollanda yıldızı, diz sakatlığı nedeniyle kariyerinin sona ermesinin ardından kokain bağımlılığıyla mücadelesini anlatıyor
Janmaat kokain bağımlılığını itiraf etti
Janmaat, Eredivisie'den Premier League'e uzanan 15 yıllık profesyonel kariyerinde Feyenoord, Newcastle ve Watford gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın önemli oyuncularından biri olarak Brezilya'yı yenerek üçüncü oldular. Ancak kariyerinin sonlarında yaşadığı zorluklar, onu karanlık günlerini açığa vurmaya ve bağımlılığıyla mücadelesini ortaya koymaya teşvik etti.
"Üç çocuğum var ve onlar da bazı şeyleri duyuyor ve okuyor. Tüm detayları anlatamam ve anlatmak da istemiyorum, ancak kokain bağımlılığım çok fazla acıya neden oldu" diyen Janmaat, Amsterdam'daki Pathe Tuschinski'de yaptığı konuşmada, 2023'ün sonlarına kadar kamuoyundan gizli kalan mücadelesini anlattı. 34 kez Hollanda milli takımında forma giyen Janmaat, Scheveningen'de hayatının kontrolden çıktığını gördü ve bu durum onu Güney Afrika'daki bir rehabilitasyon kliniğine yatırılmasına neden oldu. Düşüşü, kalıcı bir diz probleminin tıbbi bir kaza ile daha da kötüleşmesi ve istemediği halde kariyerinin sona ermesi ile başladı. "Çok istedim, ama dizimdeki sakatlık işleri bozdu. O diz çok büyüktü. Enjeksiyondan sonra işler ters gitti: yanlış iğne nedeniyle eklem enfeksiyon kaptı. Kariyerim sona erdi. Bununla başa çıkamadım" diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Futbol sonrası hayata tutunma mücadelesi
Emekli olduktan sonra Janmaat, ADO Den Haag'da teknik direktörlük görevini üstlenerek futbolda kalmaya çalıştı. Ancak yönetim kurulundaki destek eksikliği, uyuşturucu kullanımına yönelmesini hızlandırdı. "Herkes ve her şey bana yardım ediyordu, ama kendi başımın çaresine bakmak zorundaydım. Hiçbir şey yoktu. Aniden, futbolcu olarak yıllardır sahip olduğum düzeni kaybettim. Bu çok zordu. Kokain bağımlılığı yavaş yavaş içime sızdı. Sevdiğiniz insanlara yalan söylemeye başlıyorsunuz. Bu korkunç bir şey; birçok insanı incittim" diye itiraf etti eski Feyenoord oyuncusu.
Janmaat'ın hikayesi, elit sporcuların karşılaştığı zihinsel sağlık sorunlarını ele alan "Real Men Don't Cry" adlı belgeselde yer alıyor. Arjantin ile oynanan Dünya Kupası yarı finalinde veya tıklım tıklım dolu De Kuip stadyumunda oynamanın getirdiği büyük baskıyla başa çıkabildiğini, ancak emekliliğin getirdiği boşluğun bambaşka bir şey olduğunu belirtti. "En önemli maçların gerginliğini kaldırabiliyordum, ama bundan çok acı çekiyordum. Bu bir tabu, ama tüm bu görüşlerle başa çıkmaya çalışın. Dünya Kupası'nda, Newcastle United ve Watford ile Premier Lig'de, dolup taşan Kuip'te birçok maç oynadım. En iyi forvetlere karşı oynadım. Tabii ki gerginlik vardı, ama dengemi tamamen kaybetmedim," dedi.
Scheveningen'de yeni bir yol bulmak
Gerçek sorunlar, profesyonel antrenmanların günlük rutini ortadan kalktığında ortaya çıktı. "Sorunlar, ben bıraktığımda başladı. Bir oyuncu olarak her şey açıktır: antrenmandan antrenmana, maçtan maça gidersiniz. Tüm bunlar ortadan kalktığında ve ADO'da teknik direktör olarak kendimi tamamen yersiz hissettiğimde, işler ters gitmeye başladı. Hem de iyice," diye itiraf etti Janmaat. Bugün, eski sağ bek, hayatını yeniden kurmak için çalışıyor, Scheveningen'de kendi spor salonu High Power Gym'i işletiyor ve geçmişteki kötü alışkanlıklarından uzak durarak fitness'a odaklanıyor.
Bağımlılığının maddi zararı sınırlı olsa da, kişisel zararı önemli olduğunu açıkladı. "Hala resmi olarak evliyim, ama artık birlikte değiliz. İlişkimiz zaten iyi gitmiyordu, ama bu bağımlılık da elbette yardımcı olmadı. Çok şey zarar gördü, ancak yine iyi anlaşıyoruz" dedi. Janmaat, sorunlarının alkolden ziyade uyuşturucuyla ilgili olduğunu da açıklığa kavuşturarak, "Kokaindi, başka bir şey değildi. Alkol de değildi. Bence bu herkesin başına gelebilir. Asla bağımlı olabileceğimi düşünmemiştim" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Gelecek nesillere bir uyarı
Janmaat, bu konuyu gündeme getirerek, kendi deneyimlerinin sahadan ayrıldıktan sonra zorluklar yaşayan diğer oyunculara ibret olması umudunu taşıyor. "Kokain çok şey mahvediyor. Ailem ve arkadaşlarım bana destek oldular, ama ben birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Yalan söylemeye ve gerçekleri çarpıtmaya başlıyorsunuz. Bu çok yorucu, ama her şeyden önce çok acı verici. Hayati tehlike var mıydı? Evet, çok derin bir çukurdaydım. Benim için gerçekten çok kötü anlar yaşadım, bunu burada bırakalım" dedi. Dürüstlüğü, eski profesyonellerin hayatlarını çevreleyen geleneksel sessizlikten önemli bir kopuşu işaret ediyor.
İyileşmesine rağmen Janmaat, bir zamanlar izlemeyi planladığı futbol koçluğu dünyasından uzaklaşmaya karar verdi. "Oyuncu olarak her şeye sahiptim ve aslında hala sahibim. Ama bu arada çok şey oldu. Çok fazla. Bağımlılık gerçekten bir mücadeledir, ellerinizi saçlarınızın arasına alıp oturursunuz. Kelimenin tam anlamıyla. Bir mücadele içindesiniz, bu gerçekten çok yıpratıcı. Böyle bir klinikte terapi ve görüşmeler yapıyorsunuz. O zamandan beri başka bir yol izledim. Evet, doğru yolu. Neyse ki. Futbol dünyası bitti, sanırım. En azından şimdilik," diye konuştu.
Reklam