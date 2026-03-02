"Kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım" - Eski Newcastle ve Hollanda yıldızı, diz sakatlığı nedeniyle kariyerinin sona ermesinin ardından kokain bağımlılığıyla mücadelesini anlatıyor

Janmaat, Eredivisie'den Premier League'e uzanan 15 yıllık profesyonel kariyerinde Feyenoord, Newcastle ve Watford gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca 2014 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın önemli oyuncularından biri olarak Brezilya'yı yenerek üçüncü oldular. Ancak kariyerinin sonlarında yaşadığı zorluklar, onu karanlık günlerini açığa vurmaya ve bağımlılığıyla mücadelesini ortaya koymaya teşvik etti.

"Üç çocuğum var ve onlar da bazı şeyleri duyuyor ve okuyor. Tüm detayları anlatamam ve anlatmak da istemiyorum, ancak kokain bağımlılığım çok fazla acıya neden oldu" diyen Janmaat, Amsterdam'daki Pathe Tuschinski'de yaptığı konuşmada, 2023'ün sonlarına kadar kamuoyundan gizli kalan mücadelesini anlattı. 34 kez Hollanda milli takımında forma giyen Janmaat, Scheveningen'de hayatının kontrolden çıktığını gördü ve bu durum onu Güney Afrika'daki bir rehabilitasyon kliniğine yatırılmasına neden oldu. Düşüşü, kalıcı bir diz probleminin tıbbi bir kaza ile daha da kötüleşmesi ve istemediği halde kariyerinin sona ermesi ile başladı. "Çok istedim, ama dizimdeki sakatlık işleri bozdu. O diz çok büyüktü. Enjeksiyondan sonra işler ters gitti: yanlış iğne nedeniyle eklem enfeksiyon kaptı. Kariyerim sona erdi. Bununla başa çıkamadım" diye açıkladı.