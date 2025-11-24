Kenan Yıldız ile Juventus yönetimi arasında dev kriz!

Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde, Igor Tudor sonrası döneme yenilenen beklentilerle girdi, ancak Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak potansiyeli performansa dönüştürmekte zorlanan bir takım olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hayal kırıklığının merkezinde, bir zamanlar Juve'nin bir sonraki hücum lideri olarak tanıtılan, ancak şimdi form ve zindelikle mücadele eden Yıldız vardı.

Yıldız, son 12 maçında yalnızca bir gol atabildi ve bu gol, Juve'nin bir gol önde olduğu Udinese'ye karşı attığı goldü. Erken sezon çıktısına kıyasla düşüş dikkat çekici; o zamanlar dört maçta iki gol ve dört asistlik bir performans sergilemişti. O zamandan beri bir şeyler ters gitti.

Fiorentina karşısında da 20 yaşındaki oyuncu, maç boyunca pek bir kıvılcım göstermedi. Sorunun bir kısmı haftalardır çektiği diz probleminden kaynaklanıyor. Yine de Juventus, onu neredeyse her maçta başlatarak, hem önemli olduğu hem de takımın alternatif eksikliği nedeniyle ona sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyor.

Spalletti onu savundu ve takımın yavaş temposunun forvetlere "az düşey servis" sunduğunu belirtti, ancak gerçek şu ki Juventus etkisiz görünüyor ve Yıldız yük altında görünüyor.