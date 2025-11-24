Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Uğur Aktan

Kenan Yıldız ile Juventus yönetimi arasında dev kriz!

Juventus, Kenan Yıldız ile olan sözleşme görüşmelerinde tıkanıklık yaşadıkça yeni bir belirsizlikle karşı karşıya.

  • Formu düştü

    Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde, Igor Tudor sonrası döneme yenilenen beklentilerle girdi, ancak Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak potansiyeli performansa dönüştürmekte zorlanan bir takım olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Hayal kırıklığının merkezinde, bir zamanlar Juve'nin bir sonraki hücum lideri olarak tanıtılan, ancak şimdi form ve zindelikle mücadele eden Yıldız vardı.

    Yıldız, son 12 maçında yalnızca bir gol atabildi ve bu gol, Juve'nin bir gol önde olduğu Udinese'ye karşı attığı goldü. Erken sezon çıktısına kıyasla düşüş dikkat çekici; o zamanlar dört maçta iki gol ve dört asistlik bir performans sergilemişti. O zamandan beri bir şeyler ters gitti.

    Fiorentina karşısında da 20 yaşındaki oyuncu, maç boyunca pek bir kıvılcım göstermedi. Sorunun bir kısmı haftalardır çektiği diz probleminden kaynaklanıyor. Yine de Juventus, onu neredeyse her maçta başlatarak, hem önemli olduğu hem de takımın alternatif eksikliği nedeniyle ona sıkı sıkıya tutunmaya devam ediyor.

    Spalletti onu savundu ve takımın yavaş temposunun forvetlere "az düşey servis" sunduğunu belirtti, ancak gerçek şu ki Juventus etkisiz görünüyor ve Yıldız yük altında görünüyor.

    Talepleri karşılanamıyor

    Sözleşme görüşmeleleri şu anda çıkmaza girdi. Türkiye milli oyuncusu, bir atılımın ardından Ağustos 2024'te 2029'a kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, ancak Avrupa'nın diğer devlerinin oyuncunun peşine düşmesiyle bu sözleşmenin yeniden yenilenmesi ihtiyacı doğdu.

    Yıldız'ın mevcut sözleşmesi ona yılda yaklaşık 1.5 milyon € kazandırıyor, bu rakam Dusan Vlahovic'in 12 milyon €'suna göre oldukça düşük ve Avrupa'nın seçkin genç yeteneklerinin maaşlarının çok altında. Calciomercato'ya göre, menajeri şimdi büyüyen profili ve piyasa değerini yansıtan 5-6 milyon € aralığında bir zam talep ediyor.

    Ancak Juventus, bu talebi çok yüksek buluyor. Yeni CEO Damien Comolli ve Yıldız'ın temsilcileri arasında yapılan son toplantı bir anlaşmayla sonuçlanmadı ve her iki taraf da kamuya açık olarak sakin ama özelde hayal kırıklığı içinde. Giorgio Chiellini, Torino'daki Sosyal Futbol Zirvesi sırasında temkinli bir duraklama ile bu havayı özetledi.

    "Yıldız ile yenileme mi? Sakin ol. Sakin ol. Herkesin isteği var: denge ve sükunetle her şey yapılabilir," dedi futbol strateji direktörü.

    Ancak perde arkasında denge sağlamak zorlaşıyor. Premier Lig devleri ve Real Madrid'in durumu takip etmesiyle, Türk forvet sadece değerinin yükseldiğini biliyor ve gelecek yaz bir teklif savaşının 100 milyon €'yu aşabileceğini düşünüyor. Bu arada Juve, onu kaybetmenin projeleri için yıkıcı olacağını biliyor.

  • Sakatlık sorunları ve formda görülen düşüş

    Yıldız'ın formundaki düşüş, Ekim ayının sonunda ortaya çıkan ve hızlanma, keskin dönüşler ve patlayıcı hareketler gibi oyun tarzının merkezinde olan patellar tendinopati teşhisiyle eşzamanlı olarak ortaya çıktı. İlk belirtiler, Yıldız'ın sol dizindeki rahatsızlık nedeniyle dinlenme talep ettiği Juventus'un Lazio'ya karşı oynayacağı lig maçı öncesinde ortaya çıktı. Sorun, 27 Ekim'de Cremonese'ye karşı 2-1 kazandıkları Spalletti'nin ilk maçında forma giyemeyecek kadar ciddi hale geldi.

    Yaralanma, sadece kısa bir süre sahalardan uzak kalmasını gerektirse de Juventus'un iş yükünü önemli ölçüde ayarlaması gerekti. Yıldız, Kasım ayı başlarında takıma döndü ve Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye karşı oynamaya uygun görüldü, ancak o zamandan beri katılımı dikkatlice yönetildi, azalan süreler ve tıbbi ekipten daha muhafazakâr bir yaklaşım sergilendi.

    Spalletti, koruma ve performans arasında denge kurma zorluklarını kabul ederek Juventus'un "Yıldız gibi oyuncuları destekleyen bir şekilde oynaması gerektiğini" ve aynı zamanda ağır yük altında hızla kötüleşebilen bir yaralanmayı yönetmesi gerektiğini itiraf etti.

    Juventus'un sezonu ve Kenan'ın önemi

    Kenan'ın sözleşme meselesi, Juventus için çalkantılı bir dönemde geliyor. Kulüp, sekiz maçlık galibiyetsiz serinin ardından Ekim ayında Tudor ile yollarını ayırdı ve Serie A’da sekizinci sıraya geriledi. Massimo Brambilla geçici olarak görev aldıktan sonra düzeni sağlamak için Spalletti atandı.

    Spalletti yapı getirdi, ancak Juventus hâlâ son bölgede sessiz görünüyor. Yaz aylarındaki ağır hücum yatırımlarına rağmen performanslar hâlâ renk ve istikrar eksikliği gösteriyor. Fiorentina ile beraberlik, vadeden oyuncuların açığa çıkarılamadığı daha geniş bir sorunu simgeliyordu.

    Ve bu yüzden onun sözleşme yenilemesi maaşın çok ötesinde bir önem taşıyor. Kulübün önümüzdeki dört ila altı yıllık yeniden yapılanmasında liderlik edebileceğine inandıkları bir oyuncu. Ancak onu elde tutmak için Juventus'un para dışında bir şeyler sunması gerekiyor. Hem yurt içinde hem de Avrupa'da ikna edici bir rekabet projesi sunmalılar.

