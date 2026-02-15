Getty
"Kazanamazsa ağlardı!" - Cristiano Ronaldo her zaman kötü bir kaybeden olmuştur, eski Man Utd ve Portekiz takım arkadaşı GOAT zihniyetini açıklıyor
Portekizli süperstar Ronaldo nasıl GOAT oldu?
Ronaldo, memleketi Portekiz'de Sporting'in kadrosunda kariyerine başladı ve potansiyeli ilk olarak Lizbon'da fark edildi. Nani de aynı akademinin bir parçasıydı ve Ronaldo'nun süperstarlığa doğru attığı ilk adımlara tanık oldu.
Gelecekteki Ballon d'Or kazananı için her şey yolunda gitmedi ve Ronaldo, acı verici başarısızlıklardan önemli dersler almak zorunda kaldı. Bu dersler, onu bugün olduğu oyuncu haline getirmeye yardımcı oldu ve Portekizli GOAT, 41 yaşında hala güçlü bir performans sergiliyor.
Erken hayal kırıklıkları Ronaldo'yu gözyaşlarına boğdu
Nani, genç yaşta gösterdiği azimli çalışkanlığıyla, hemşehrisinin küresel bir ikon olacağından hiç şüphe duymamıştı. Eski Sporting ve United kanat oyuncusu, Ronaldo'nun yıldız gözlü bir genç olarak büyüklüğe mahkum olup olmadığı sorulduğunda FourFourTwo'ya şöyle cevap verdi: "O zamanlar bunların hiçbirini düşünmüyorduk, sadece oynuyor ve eğleniyorduk.
Bir gün profesyonel futbolcu olabileceğimiz hayali ve hırsımız vardı, ama aynı zamanda, oraya ulaşana kadar bunun bir hayalden ibaret olduğunu da biliyorduk. Sonunda her şey çok hızlı gelişti, fırsatlar geldi ve biz de onları kaçırmadık. O kadar genç yaşta sahip olduğumuz fedakarlık ruhu çok önemliydi."
Nani ekledi: “Çocukken bile diğerlerinden çok daha öne çıkıyordu. Ne istediğini çok iyi biliyordu. Cristiano futbola büyük bir tutkuyla bağlıydı – kazanamadığında veya işler yolunda gitmediğinde ağlardı. Bu, ne kadar bağlı olduğunu ve futbola ne kadar yoğun bir şekilde bağlı olduğunu gösteriyordu.”
Ronaldo'nun 1.000 gol atması ve kariyerini uzatması bekleniyor
Ronaldo şu anda Premier League, La Liga, Serie A, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra beş Altın Top ödülü ve tarih kitaplarında sayısız rekoru elinde bulunduruyor.
Hala ulaşması gereken hedefleri var ve bunlardan biri artık ulaşılabilir bir mesafede. Nani daha önce şöyle demişti: "1.000 golü kolayca ulaşacaktır, buna hiç şüphem yok. Bu onun için önemli bir kilometre taşı, yıllardır aklında olan bir şey.
"1.000 kayıtlı gol hedefine ulaşmak istiyor, çünkü Pele veya Romario gibi diğer oyuncular bu rakamlara ulaştıklarını iddia ettiler, ancak tüm golleri kaydedilmedi. Cristiano, tüm golleriyle bir film yapabilir. Bunu başaracak - bunun için dünyanın en alt profesyonel ligine gitmesi gerekse bile. Ama buna gerek kalmayacak."
Nani, Ronaldo'nun uzun ömürlülüğüne değindi ve onun birkaç yıl daha oynayabileceğini söyledi: "Hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Cristiano her zaman ne istediğini tam olarak biliyordu. Önceliklerinizi bu kadar net bir şekilde belirlediğinizde ve çevrenizde doğru desteği bulduğunuzda, her şey daha kolay hale gelir.
“Vazgeçmeme azmi onu tüm zamanların en iyi oyuncularından biri yaptı. 40 yaşında bile insanları şaşırtmaya devam ediyor, ama beni değil. Umarım eleme maçlarında gösterdiği performansı sürdürür ve Dünya Kupası'nda Roberto Martinez için önemli bir oyuncu olur – goller ortadan kaybolmaz.”
Nani, 2026 Dünya Kupası'nın Ronaldo'nun son uluslararası turnuvası olmayabileceğini öne sürenler arasında. O şöyle dedi: "Umarım Euro'da oynar. Bu, fiziksel olarak nasıl hissettiğine, sakatlıkların onu etkilememesine ve 20 yıldan fazla süredir yaptığı gibi rekabet etmeye devam etmek için motivasyon bulmasına bağlı olacak. Ama 43 yaşında Euro'da oynamak gibi olağanüstü bir şeyi yapabilecek biri varsa, o da Cristiano'dur."
Transfer haberleri: Suudi Pro Ligi grevinin ardından MLS'e transfer gündemde
Birçoğu Ronaldo'nun 50 yaşına kadar oynamaya devam edeceğini tahmin ediyor, çünkü hala en yüksek performansını sergilerken emekliye ayrılması için hiçbir neden yok. Son zamanlarda başka bir yeni meydan okuma da spekülasyon konusu oldu: CR7, Suudi Pro Ligi'nde Al-Nassr ile grev eylemi yaptıktan sonra transfer olacağı konuşuluyor - muhtemelen Lionel Messi ile MLS'de bir araya geleceği bir transfer.
