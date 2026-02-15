"Kazanamazsa ağlardı!" - Cristiano Ronaldo her zaman kötü bir kaybeden olmuştur, eski Man Utd ve Portekiz takım arkadaşı GOAT zihniyetini açıklıyor

Ronaldo şu anda Premier League, La Liga, Serie A, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi şampiyonluklarının yanı sıra beş Altın Top ödülü ve tarih kitaplarında sayısız rekoru elinde bulunduruyor.

Hala ulaşması gereken hedefleri var ve bunlardan biri artık ulaşılabilir bir mesafede. Nani daha önce şöyle demişti: "1.000 golü kolayca ulaşacaktır, buna hiç şüphem yok. Bu onun için önemli bir kilometre taşı, yıllardır aklında olan bir şey.

"1.000 kayıtlı gol hedefine ulaşmak istiyor, çünkü Pele veya Romario gibi diğer oyuncular bu rakamlara ulaştıklarını iddia ettiler, ancak tüm golleri kaydedilmedi. Cristiano, tüm golleriyle bir film yapabilir. Bunu başaracak - bunun için dünyanın en alt profesyonel ligine gitmesi gerekse bile. Ama buna gerek kalmayacak."

Nani, Ronaldo'nun uzun ömürlülüğüne değindi ve onun birkaç yıl daha oynayabileceğini söyledi: "Hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Cristiano her zaman ne istediğini tam olarak biliyordu. Önceliklerinizi bu kadar net bir şekilde belirlediğinizde ve çevrenizde doğru desteği bulduğunuzda, her şey daha kolay hale gelir.

“Vazgeçmeme azmi onu tüm zamanların en iyi oyuncularından biri yaptı. 40 yaşında bile insanları şaşırtmaya devam ediyor, ama beni değil. Umarım eleme maçlarında gösterdiği performansı sürdürür ve Dünya Kupası'nda Roberto Martinez için önemli bir oyuncu olur – goller ortadan kaybolmaz.”

Nani, 2026 Dünya Kupası'nın Ronaldo'nun son uluslararası turnuvası olmayabileceğini öne sürenler arasında. O şöyle dedi: "Umarım Euro'da oynar. Bu, fiziksel olarak nasıl hissettiğine, sakatlıkların onu etkilememesine ve 20 yıldan fazla süredir yaptığı gibi rekabet etmeye devam etmek için motivasyon bulmasına bağlı olacak. Ama 43 yaşında Euro'da oynamak gibi olağanüstü bir şeyi yapabilecek biri varsa, o da Cristiano'dur."