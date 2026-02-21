Arsenal, Premier Lig tablosunun zirvesinde kalmaya devam ediyor ancak Çarşamba gecesi Wolves'un son dakikalarda geri dönüşüyle 2-2 berabere kalarak Manchester City ile arasındaki farkı 7 puana çıkarma fırsatını kaçırdı. Saka ve Piero Hincapie, Gunners'a 2-0'lık üstünlük sağlamıştı ancak Hugo Bueno ve Tom Edozie'nin golleri Molineux'da puanların paylaşılmasını sağladı.

Pazar günü, kuzey Londralılar, bu ayın başlarında Thomas Frank'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Igor Tudor'un gözetiminde olacak yerel rakibi Tottenham'ı ziyaret ederek eleştirenlere cevap verme fırsatı bulacak. Spurs, hafta sonu maçları öncesinde 16. sırada ve 18. sıradaki West Ham United'ın sadece 5 puan önünde yer alarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Rice, 2023'te Arsenal'e katıldığından beri Tottenham ile oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Lilywhites'e karşı son yenilgisini, 2022-23 sezonunda Hammers'ın kaptanı olarak 2-0 mağlup oldukları maçta aldı. Şimdi 27 yaşındaki oyuncu, Emirates Stadyumu'na ilk taşındığında kulüp ve milli takım arkadaşı Saka'nın kendisine kuzey Londra derbileri hakkında söylediklerini açıkladı.