"Kaybedemeyiz!" - Declan Rice, Bukayo Saka'nın Kuzey Londra derbisine ilişkin küstah mesajını açıkladı. Sarsılan Arsenal, Tottenham karşısında geri dönüş yapmayı hedefliyor
Arsenal, Wolves ile berabere kaldıktan sonra yanıt arıyor
Arsenal, Premier Lig tablosunun zirvesinde kalmaya devam ediyor ancak Çarşamba gecesi Wolves'un son dakikalarda geri dönüşüyle 2-2 berabere kalarak Manchester City ile arasındaki farkı 7 puana çıkarma fırsatını kaçırdı. Saka ve Piero Hincapie, Gunners'a 2-0'lık üstünlük sağlamıştı ancak Hugo Bueno ve Tom Edozie'nin golleri Molineux'da puanların paylaşılmasını sağladı.
Pazar günü, kuzey Londralılar, bu ayın başlarında Thomas Frank'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Igor Tudor'un gözetiminde olacak yerel rakibi Tottenham'ı ziyaret ederek eleştirenlere cevap verme fırsatı bulacak. Spurs, hafta sonu maçları öncesinde 16. sırada ve 18. sıradaki West Ham United'ın sadece 5 puan önünde yer alarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
Rice, 2023'te Arsenal'e katıldığından beri Tottenham ile oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Lilywhites'e karşı son yenilgisini, 2022-23 sezonunda Hammers'ın kaptanı olarak 2-0 mağlup oldukları maçta aldı. Şimdi 27 yaşındaki oyuncu, Emirates Stadyumu'na ilk taşındığında kulüp ve milli takım arkadaşı Saka'nın kendisine kuzey Londra derbileri hakkında söylediklerini açıkladı.
"Spurs'a derbi maçlarını kaybedemezsin."
Rice, The Sun gazetesine şunları söyledi: "Saka'nın 'Burada Spurs'a derbi maçını kaybedemezsiniz' dediğini hatırlıyorum. Taraftarlar, herkes, oyuncular, teknik ekip için bu maç kaybedilemeyecek bir maç."
Arsenal, şampiyonluk yarışındaki rakibi City'den bir maç fazla oynayarak Premier League tablosunda beş puan farkla lider durumda. City, Cumartesi gecesi Newcastle United'ı yenerek bu farkı iki puana indirebilir. Gunners'ın zihniyetine ilişkin sorular soruluyor, ancak Rice, takım arkadaşlarının Pazar günü 2003-04 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmak için gerekenlere sahip olduklarını göstermek için altın bir fırsat yakaladıklarına inanıyor.
Aynı yayında yer alan başka bir yazıda, İngiltere milli takım oyuncusu şunları söyledi: "Kuzey Londra derbisi buna cevap vermek için mükemmel bir maç. Bu çok önemli bir maç, sezonumuzda çok önemli olacak bir maç. Önümüzde uzun bir yol var, hala olumlu olabileceğimiz çok şey var, burada bir perspektif var. Hala harika bir sezon geçiriyoruz ve dışarıdan gelen seslerin bunu bozmasına izin veremeyiz.
"Mentalite derken, sezon boyunca bulunduğumuz noktaya gelmek için inanılmaz bir mentalite sergiledik, bunun önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceğiz."
Arteta, Gunners'ın yanıt vereceğine inanıyor
Bahisçiler, Wolves ile berabere kaldıkları maçın ardından Arsenal'e "bottle jobs" (şans eseri galibiyet) etiketi takmışlar, ancak teknik direktör Mikel Arteta bu terimi reddederek takımının eleştirileri "cesurca" karşılaması gerektiğini söyledi.
Arteta, "Bu [bottle jobs] benim kelime dağarcığımda yer almıyor ve ben böyle görmüyorum çünkü kimsenin bunu kasıtlı olarak yapmak istediğini düşünmüyorum. Ben bu kelimeyi kullanmazdım, ama bu benim görüşüm.
Bu bireysel bir görüş, bir bakış açısı. Buna saygı duymak gerekir. Basın toplantısında da bunu söyledim. Wolves karşısında oynanan oyunun gidişatına göre iki puan kaybettiniz, bunu kabullenmek zorundasınız.
“Benim çok ilgimi çeken şey bir sonraki maç, bizden ne yapabileceğimiz, bu işi neden sevdiğimiz ve bundan sonra kaderimizi nasıl yazacağımız.”
Arsenal, sezonun sonunda kupa kazanmayı umuyor
Onlara yöneltilen alaycı sözlere rağmen, Arsenal'in sezon sonuna kadar birden fazla kupa kazanma şansı hala var. Tottenham, Chelsea ve Brighton ile lig maçları oynadıktan sonra, Arteta'nın takımı FA Cup'ta Mansfield Town'ı ziyaret edecek ve Mart ayı sonunda Carabao Cup finalinde City ile karşılaşacak.
Arsenal, sezonun ilk kuzey Londra derbisinde Spurs'u mağlup etti ve Eberechi Eze muhteşem bir hat-trick yaptı.
