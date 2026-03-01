Katar Yıldızlar Ligi'nin süresiz olarak askıya alınmasının ardından Arjantin ile İspanya arasındaki La Finalissima maçı şüpheli hale geldi

Maçın başlamasına sadece 26 gün kala, Basra Körfezi'nde belirsizlik havası hakim. Mevcut raporlara göre, bölgedeki hava sahası şu anda kısıtlı ve bu durum hem İspanya hem de Arjantin heyetlerinin seyahat lojistiğini zorlaştırıyor. Katar Futbol Federasyonu iç işleri yönetirken, Finalissima teknik olarak ülkenin Yüksek Komitesi tarafından denetleniyor. Bu üst düzey yetkililer, bu önemli etkinliğin devam edip etmeyeceğini veya iptal edilmesinin kaçınılmaz olup olmadığını belirleme konusunda nihai sorumluluğu üstlenecekler.

Yüksek Komite'nin, diğer tüm hususların üzerinde İspanya ve Arjantin takımlarının güvenliğini öncelikli olarak ele alması bekleniyor. Maçın akıbetine ilişkin kesin karar, önümüzdeki günlerde bölgedeki gerginliğin nasıl gelişeceğine büyük ölçüde bağlı olacak. İspanya'nın hazırlık planları, Mısır ile dostluk maçı oynamak için bu fırsatı değerlendirecekleri için özellikle aksadı. Şu an için, uluslararası maç arası lojistik çerçevesi, Orta Doğu'daki değişken güvenlik durumunun insafına kalmış durumda.