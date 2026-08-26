21 yaş altı elit "Joy" liginin ikinci sezonu dikkat çekici bir hücum temposuyla başladı. İlk hafta 36 gole sahne olurken, birçok yeteneğin olağanüstü performans sergilemesi, turnuvanın yalnızca takımlar arası bir rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda gelecekte fark yaratabilecek isimleri keşfetmek için gerçek bir platform olduğunu ortaya koydu.

Büyük galibiyetler ve şampiyon El-Hazm'ın sürpriz yenilgisi arasında, özellikle beş oyuncu dikkat çekici hücum performanslarıyla öne çıktı. Bu oyuncuların her biri, ister gol atarak, ister takımını galibiyete taşıyarak, ister takdiri hak eden bireysel bir performans sunarak takımının sonucunda doğrudan etkili oldu.