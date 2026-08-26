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من مباراة الهلال والفيصلي في دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/Alhilal_YT
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Karşı konulmaz büyü: İlk hafta damga vuran 5 isim

Al Taawoun U21 - Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 - Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 - Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Neom U21 - Al Orobah U21
Neom U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 - Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Damac U21 - Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Fateh U21 - Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Al Faisaly U21 - Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21 - Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Suudi Arabistan

Muhteşem yetenekler

21 yaş altı elit "Joy" liginin ikinci sezonu dikkat çekici bir hücum temposuyla başladı. İlk hafta 36 gole sahne olurken, birçok yeteneğin olağanüstü performans sergilemesi, turnuvanın yalnızca takımlar arası bir rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda gelecekte fark yaratabilecek isimleri keşfetmek için gerçek bir platform olduğunu ortaya koydu.

Büyük galibiyetler ve şampiyon El-Hazm'ın sürpriz yenilgisi arasında, özellikle beş oyuncu dikkat çekici hücum performanslarıyla öne çıktı. Bu oyuncuların her biri, ister gol atarak, ister takımını galibiyete taşıyarak, ister takdiri hak eden bireysel bir performans sunarak takımının sonucunda doğrudan etkili oldu.

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  • Mohammed Al-Issa: İttifak ile unutulmaz bir gece

    Turun öne çıkan yıldızlarından söz ederken, bireysel anlamda en heyecan verici maçlardan birini ortaya koyan ve Ettifak'ı, açılış turunun en büyük galibiyetinde Tadamon'u 10-1 ezmeye taşıyan Muhammed el-İsa'yı başa koymadan konuşmak mümkün değil.

    Ayrıca oku: Gol şöleni: Ettifak, tarihi bir galibiyetle Roshn Ligi'nin açılışını yaptı

    El-İsa bir ya da iki gol atmakla yetinmedi; eksiksiz bir "süper hat-trick" kaydederek turda tek bir oyuncunun en yüksek gol sayısına ulaşan isim oldu ve kendisini maçın ana başlığı olarak dayattı. 

    Ceza sahası içindeki hareketleri, fırsatları değerlendirmedeki hızı ve son dokunuştaki soğukkanlılığıyla öne çıkarak, üstün bir golcü sezgisine ve takımının üstünlüğünü skor tablosundaki rakamlara dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı.

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  • الأهلي - دوري جوي للنخبةX/AlAhli_FC

    Ziyad Aba: Al-Ahli'nin golcüsü sahneye damga vurdu

    Ziyad Aba da Ahli forması altında sıra dışı bir maça imza attı; Feyha filelerine tam bir hat-trick yaparak takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı ve karşılaşma boyunca güçlü bir hücum varlığı sergiledi.

    Aba'nın golleri 28, 58 ve 79. dakikalarda geldi; bu da onun maç boyunca sahnede kalabilme ve parlamak için tek bir anla yetinmeme kabiliyetini yansıtıyor. Ayrıca karşılaşmanın birden fazla zaman diliminde gol atması, fiziksel ve zihinsel hazırlığını, boşlukları değerlendirme ve doğru yerde bulunma yeteneğini de teyit ediyor.

    Haftanın hat-trick'i, Aba'yı gol krallığı yarışında önemli bir rol üstlenmeye aday isimler arasına erkenden yerleştirdi; zira oyuncu net bir etki bırakmak ve takımını üç puana taşımak için çok sayıda pozisyona ihtiyaç duymadı.

  • İşte o kafa vuruşu: Zorlu gecede Al-Fath karşısında üçlü

    El Ras her ne kadar takımının en zor gecelerinden birini yaşamış olsa da, El Feth'in El Ensar'a 6-0 mağlup olmasının ardından, forvet oyuncusu bireysel anlamda güçlü bir iz bırakmayı başardı ve üç gol kaydederek haftanın öne çıkan hücum performanslarından birine imza attı.

    Ras'ın hat-trick'i özel bir değer taşıyor; çünkü bu goller El Ensar'ın güçlü bir hücum görüntüsü sergilediği bir maçta geldi. Bu da oyuncunun hücumcu bir kişiliğe sahip olduğunu ve takımı zor koşullarla karşılaştığında bile kaleye ulaşabilme yeteneğine sahip olduğunu teyit ediyor.

    Golleri maçın kaderini değiştirmeye yetmese de, bu şekilde ortaya koyduğu performans onu takip edilmeye değer bir isim haline getirdi. Önümüzdeki haftalarda El Feth'in zorlu başlangıcını telafi edebilir ve bireysel parlaklığını daha iyi takım sonuçlarına dönüştürebilir.

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  • Youssef El Salem: Başlangıcın adı kesinlik

    Yusuf es-Salem, takımının Nejme karşısında 2-0 kazandığı maçta iki golü de kaydederek Teavun'u mükemmel bir başlangıca taşıdı ve golcü bir forvetin izini bırakmak için yalnızca birkaç fırsata ihtiyaç duyabileceğini kanıtladı.

    Es-Salem'in golleri 19 ve 60. dakikalarda geldi; bu da onu Teavun'un galibiyetinde en öne çıkan isim yaptı. Özellikle skoru açan oyuncu olması, ardından ikinci yarıda yeniden sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü perçinlemesi ve maçı fiilen kapatması dikkat çekti.

    Es-Salem'in performansı, kale önünde etkililik ve sükûnetle öne çıktı; bunlar takımında temel bir rol üstlenmek isteyen her forvetin ihtiyaç duyduğu özelliklerdir. Haftada çok sayıda gol kaydedilirken, es-Salem önüne gelen fırsatları belirleyici gollere çevirmesini bilen, farklı bir oyuncu örneği sundu.

  • Turki Al-Ammar: Hilal'in geri dönüşünün kahramanı

    Hilal ile Faysali maçında ise Türki el-Gamil, haftanın en etkili oyuncularından biri olarak öne çıktı. "Lider"i 1 gol gerideyken 2-1'lik galibiyete taşıyan Gamil, takımının iki golünü de yalnızca üç dakika içinde kaydetti.

    Faysali maça güçlü başladı ve öne geçme golünü ikinci dakikada kaydetti, ancak Gamil doğru anda devreye girdi ve 26. dakikada attığı golle Hilal'i maça geri döndürdü. Ardından yalnızca üç dakika sonra yeniden sahneye çıkarak geri dönüşü tamamladı ve takımına üstünlüğü kazandırdı.

    Gamil'in ortaya koyduğu performans yalnızca iki gol atmakla sınırlı kalmadı; aynı zamanda baskıyla başa çıkabilme ve takımının fark yaratacak bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkabilme becerisini de gözler önüne serdi. Üç dakika içinde geri dönüş arayan bir oyuncudan Hilal'i galibiyete taşıyan bir kahramana dönüşmesi, onu haftaya damga vuran en dikkat çekici isimlerden biri hâline getirdi.