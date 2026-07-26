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Karmaşık bir dönem: Real Madrid'i yakın bir deprem bekliyor

FEATURES
La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
E. Camavinga
Endrick
İspanya

Real Madrid taraftarları arasında "La Sumeriana" kelimesi, kulübün transferleriyle ilgili ortalıkta dolaşan söylenti selini tanımlamak için kullanılan bir terim olarak biliniyor. 

Bu yaz da bol miktarda haber barındıracak gibi görünüyor; özellikle transfer döneminin 1 Eylül Salı günü kapanacak olması, herkesi hâlâ bir aydan fazla süren yoğun bir dönemin beklediği anlamına geliyor.

Şimdiye kadar Real Madrid, Marc Cucurella ile anlaşma gibi öne çıkan transferleri tamamladı; Yan Diomande ve Rodri transferleri ise gerçekleşmeye çok yakın görünüyor. 

"Sport" gazetesi, bu takviyelere eşlik eden ve Madrid ekibinin seviyesine dair beklentileri yükselten heyecan dalgasının ardından, Real Madrid'in artık gidecekler dosyasını açması gerektiğini belirtti.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Tüm bölgelerde kadro dışı bırakmalar

    İdeal senaryoda her kulüp, gerek oyuncularını satarken gerekse ihtiyaç duyduğu isimlerle anlaşırken acil bir ihtiyaç izlenimi vermemek için satış ve alım işlemleri arasında dengeyi korumayı tercih eder. 

    Ancak Real Madrid'in bu yaz yürüttüğü transfer piyasasının doğası, önceliği transferlere vermesine yol açtı; bu anlaşmaların aynı zamanda hesapların dışında kalacak oyuncuların belirlenmesine de yardımcı olması umuluyor.

    Her mevkide açık dosyalar bulunuyor. Savunma hattında yeni bir stoperle (bir orta saha oyuncusunun yanı sıra) anlaşma ihtiyacı sürüyor, ancak bunun için öncelikle Raul Asencio'nun ayrılması gerekiyor. 

    Ayrıca özellikle Premier Lig kulüplerinden gördüğü ilginin boyutunun farkında olan Alvaro Carreras'ın ayrılma ihtimaline dair spekülasyonlar da gündeme geldi.

    Bununla birlikte, beklenen en büyük satış işlemleri diğer hatlarda yoğunlaşıyor; zira bu, herhangi bir kupanın kazanılmadığı hayal kırıklığı yaratan iki sezonun ardından bir yenileme ve gençleştirme sürecinin başlangıcını temsil edebilir.

    Tchouameni ve Eduardo Camavinga'ya ilişkin piyasa hareketleri de, farklı gerekçelerden kaynaklansa da, bu yönde ilerliyor. 

    Birincisinin sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığı söyleniyor, ancak İngiltere'de kendisiyle ilgilenenler eksik değil ve güçlü bir pazarlık konumuna sahip. Vatandaşı Camavinga ise kötü bir sezonun ardından er ya da geç ayrılmaya daha yakın görünüyor.

    Bununla birlikte, 70 milyon avroyu aşan konuşulan rakamlar, piyasa fiyatlarındaki şişkinliği yansıtıyor.

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  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Ayrılması muhtemel oyuncuların listesi

    Sözleşmesinin son yılına, yenileme konusunda bir anlaşmaya varılmadan giren Vinicius Junior gibi durumlarda bu faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum, kendisini kadrosuna katmakla ilgilenen kulüplerin yarışını başlatmış oldu; "The Athletic" gazetesine göre ciddi anlamda harekete geçen ilk kulüp Arsenal oldu.

    Manchester United ise Real Madrid ile transfer anlaşmaları yapabilecek kulüpler listesinde her zaman yer almaya devam ediyor; özellikle de Old Trafford'un son yıllarda Di Maria, Casemiro ve Raphael Varane gibi kraliyet kulübünün sattığı en dikkat çekici oyuncuların bir kısmına ev sahipliği yapmasıyla.

    Ayrılığa aday oyuncular listesinde ayrıca Franco Mastantuono ve Gonzalo Garcia isimleri de öne çıkıyor; kolay olmayacak ve yeni sezon hazırlık döneminde gerilimi artırabilecek bir süreçte.

    Endrick'in durumu ise kendine özgü bir nitelik taşıyor; zira Brezilyalı forvet, takımdaki hücum seçeneklerinin yoğunluğu onu karmaşık bir konuma sokabilecek olsa da, bir sezon daha kiralık olarak oynamaya hazır görünmüyor.

  • mourinhoGetty Images

    Yedek oyuncuların yönetilmesi

    Yedek oyuncular meselesini yönetmek, José Mourinho'nun karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olacak. Mourinho, Brahim Díaz gibi "12. adam" rolünü üstlenebilecek oyuncuları kadroda tutmayı tercih ediyor; ancak bu rolün uzun süre korunması hiç de kolay bir iş değil.

    Sonuç olarak, büyük isimlerin ötesinde, gereksiz gerilimlerden kaçınmak adına daha ilk maçlardan itibaren rekabetçi bir görüntü ortaya koyması gereken Portekizli teknik adam, bu projenin en önemli transferi olmaya devam ediyor.

    Kısacası, yeni transferlerin ve oyuncu tanıtım törenlerinin getirdiği heyecan, takım içindeki parçaların yeniden dizilmesi gibi karmaşık bir aşamanın öncesinde yaşanıyor; zira henüz hiç kimse veda açıklamasını yazmaya hazır değil.

    Bu durum, kadro içindeki mevkiler için çetin bir rekabete dönüşebilir. Kulübün yerleştirmeye çalıştığı bu rekabet, sportif ve mali dengeyi sağlamak amacıyla ayrılacak oyuncular meselesini son derece titiz bir şekilde ve hiç gecikmeden yönetmesinin talep edildiği bir dönemde gündeme geliyor.

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