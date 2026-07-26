Karmaşık bir dönem: Real Madrid'i yakın bir deprem bekliyor

Real Madrid taraftarları arasında "La Sumeriana" kelimesi, kulübün transferleriyle ilgili ortalıkta dolaşan söylenti selini tanımlamak için kullanılan bir terim olarak biliniyor.

Bu yaz da bol miktarda haber barındıracak gibi görünüyor; özellikle transfer döneminin 1 Eylül Salı günü kapanacak olması, herkesi hâlâ bir aydan fazla süren yoğun bir dönemin beklediği anlamına geliyor.

Şimdiye kadar Real Madrid, Marc Cucurella ile anlaşma gibi öne çıkan transferleri tamamladı; Yan Diomande ve Rodri transferleri ise gerçekleşmeye çok yakın görünüyor.

"Sport" gazetesi, bu takviyelere eşlik eden ve Madrid ekibinin seviyesine dair beklentileri yükselten heyecan dalgasının ardından, Real Madrid'in artık gidecekler dosyasını açması gerektiğini belirtti.