Karim Benzema, Al-Hilal transferini tamamladıktan sonra Suudi unvan şakasıyla Cristiano Ronaldo'yu kışkırttığı iddia ediliyor.

Benzema, Al-Hilal'de rüya gibi bir başlangıç yaparak 2026 yılına çok iyi bir başlangıç yaptı. Yeni takımında ilk maçında hat-trick yaptı. O aşamada Ronaldo, Al-Nassr'da kadroya girmekten vazgeçmişti.

Portekizli GOAT iki maçta forma giymedi ve The Telegraph, beş kez Altın Top ödülünü kazanan oyuncunun "Al-Nassr'ın Ocak ayında yaptığı düşük profilli transferlerden dolayı kızgın" olduğunu bildirdi. Al-Nassr, Ronaldo'nun Riyad'da geçirdiği süre boyunca 400 milyon avrodan (348 milyon sterlin/476 milyon dolar) fazla harcama yapmasına rağmen bu tutum sergilendi.

Eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus forveti, dünya futbolunda en kazançlı sözleşmeye sahip ve bu sözleşmeyle günde 500.000 sterlin kazandığı bildiriliyor. Tüm bunlar CR7'yi mutlu etmeye yetmiyor.

The Telegraph, Ronaldo'nun eski Santiago Bernabeu takım arkadaşı Benzema ile yaptığı neşeli bir sohbetin onun keyfini kaçırdığını iddia ediyor. Ronaldo'nun "Al-Ittihad ile yaptığı sözleşmeye bakıp biraz daha fazla kazanabileceğine inandığı" söyleniyor.

Al-Hilal'de maaş zammı alan Fransız oyuncu, "Ronaldo'ya mesaj atarak şakayla karışık bir şekilde, sadece maaş zammı almadığını, aynı zamanda tekrar şampiyonluğu kazanacağını" belirtti. Bu alaycı sözlerin Ronaldo ailesinde pek hoş karşılanması pek olası değil, zira 41 yaşındaki efsane oyuncu, 2025-26 sezonunda Suudi Arabistan şampiyonluğunun tadını çıkarmaya kararlı olduğunu açıkça belirtti.