Karim Benzema, Al-Hilal transferini tamamladıktan sonra Suudi unvan şakasıyla Cristiano Ronaldo'yu kışkırttığı iddia ediliyor.
Ronaldo'nun golü: CR7 neden Al-Nassr için oynamıyor?
CR7, Al-Nassr'ın başka bir transfer piyasasının açılmasıyla daha fazla transfer yapmasını ve böylece Orta Doğu'daki görev süresi boyunca ilk ulusal şampiyonluk iddiasını güçlendirmesini umuyordu.
Rakip takımlar daha çok manşetlere taşınırken, önemli bir transfer gerçekleşmedi. Benzema, Al-Ittihad'daki görevini sonlandırarak en çok ses getiren isim oldu. Eski Real Madrid forveti, Ronaldo'nun benzer bir kariyer yoluna girmesinden birkaç ay sonra, 2023 yılında bu takımla anlaşmıştı.
Benzema, Al-Hilal'e katıldıktan sonra şampiyonluk şakası yaptı
Benzema, Al-Hilal'de rüya gibi bir başlangıç yaparak 2026 yılına çok iyi bir başlangıç yaptı. Yeni takımında ilk maçında hat-trick yaptı. O aşamada Ronaldo, Al-Nassr'da kadroya girmekten vazgeçmişti.
Portekizli GOAT iki maçta forma giymedi ve The Telegraph, beş kez Altın Top ödülünü kazanan oyuncunun "Al-Nassr'ın Ocak ayında yaptığı düşük profilli transferlerden dolayı kızgın" olduğunu bildirdi. Al-Nassr, Ronaldo'nun Riyad'da geçirdiği süre boyunca 400 milyon avrodan (348 milyon sterlin/476 milyon dolar) fazla harcama yapmasına rağmen bu tutum sergilendi.
Eski Manchester United, Real Madrid ve Juventus forveti, dünya futbolunda en kazançlı sözleşmeye sahip ve bu sözleşmeyle günde 500.000 sterlin kazandığı bildiriliyor. Tüm bunlar CR7'yi mutlu etmeye yetmiyor.
The Telegraph, Ronaldo'nun eski Santiago Bernabeu takım arkadaşı Benzema ile yaptığı neşeli bir sohbetin onun keyfini kaçırdığını iddia ediyor. Ronaldo'nun "Al-Ittihad ile yaptığı sözleşmeye bakıp biraz daha fazla kazanabileceğine inandığı" söyleniyor.
Al-Hilal'de maaş zammı alan Fransız oyuncu, "Ronaldo'ya mesaj atarak şakayla karışık bir şekilde, sadece maaş zammı almadığını, aynı zamanda tekrar şampiyonluğu kazanacağını" belirtti. Bu alaycı sözlerin Ronaldo ailesinde pek hoş karşılanması pek olası değil, zira 41 yaşındaki efsane oyuncu, 2025-26 sezonunda Suudi Arabistan şampiyonluğunun tadını çıkarmaya kararlı olduğunu açıkça belirtti.
Ronaldo'nun çıkış maddesi: Avrupa'ya geri dönmek mi, yoksa MLS'e geçmek mi?
Ronaldo hala istediğini elde edebilir, ancak geleceği hakkında ciddi sorular soruluyor. Yaz aylarında yeni bir meydan okuma aranabilir ve 2027'ye kadar olan sözleşmesi Orta Doğu'da feshedilebilir.
Bir sonraki transfer döneminde devreye girebilecek 50 milyon euro (44 milyon sterlin/60 milyon dolar) tutarında bir çıkış maddesi var. The Telegraph, "Ronaldo'nun çöküşünü önlemek için bu maddeden feragat edileceğini" iddia ediyor. Gazete, "Suudi Arabistan için bedelsiz transferin daha tercih edilebilir olacağını" da belirtiyor.
2022'nin sonlarında sözleşmesi feshedildiğinde Old Trafford'daki Premier League devleriyle bağlarını koparan CR7'nin Avrupa'ya dönüşü hakkında spekülasyonlar yapılıyor. MLS'de ezeli rakibi Lionel Messi'ye katılmak için bir transfer de gündeme getirildi.
The Telegraph, CR7'nin kariyerinde 1.000 gol hedefine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edebileceğini, "ABD Başkanı Donald Trump ile dostluğu sayesinde Ronaldo'nun yurtdışında hoş karşılanan bir işçi olduğu bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Gazete, "Ronaldo'dan daha az süredir futbol oynayan bir kulübe karşı 1.000. golünü atmaktan çok daha ilginç bir şeyin mümkün olduğunu" da ekliyor.
Ronaldo, olağanüstü kariyerinin son bölümlerini yazıyor
Nereye giderse gitsin, olağanüstü bir futbol kariyerinin artık fazla uzun sürmeyeceği kesin. Ronaldo, bu yazki Dünya Kupası'nın kendisi için sonuncusu olacağını açıkladı, ancak birçok kişi onun bir başka büyük uluslararası turnuvada daha oynayacağını tahmin ediyor. Ronaldo, ülkesinin milli takımında 226 maça çıktı ve 143 gol attı.
Rekor kıran futbol ayakkabılarını rafa kaldırdıktan sonra, menajerlik yerine kulüp sahibi olma arzusunu dile getiren Ronaldo, o zamana kadar Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmayı ve Benzema'ya son gülenin kendisi olmasını umuyor.
