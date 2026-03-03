AFP
Karim Adeyemi, Man Utd'nin hedefi Premier Lig'e transfer olmayı hayal ederken, Borussia Dortmund ile yeni sözleşme imzalamayı erteledi
Adeyemi, Premier Lig'e transfer olmayı hedefliyor
Borussia Dortmund'un, imzaya hazır bir sözleşme uzatma teklifini masaya koyduğu bildiriliyor, ancak Adeyemi belgeyi imzalamak için herhangi bir adım atmadı. Kulüp, onu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlamak istiyor, ancak oyuncu yaz aylarında takımdan ayrılma olasılığını açık tutuyor gibi görünüyor. Bild, eski Red Bull Salzburg oyuncusunun kariyer hedefinin Premier Lig'de kendini kanıtlamak olduğu için İngiltere'den gelecek teklifleri beklediğini bildiriyor.
Daha önce onunla ilgilenen kulüpler arasında Manchester United de bulunduğu için, kanalın ötesine yüksek profilli bir transfer olasılığı, müzakerelerin şu anda çıkmaza girmesinin ana nedeni gibi görünüyor.
Serbest bırakma maddesi anlaşmazlığı müzakereleri karmaşıklaştırıyor
Durumu daha da karmaşık hale getiren ise Adeyemi'nin temsilcisi, tanınmış menajer Jorge Mendes'in devreye girmesi. Raporlara göre Mendes, yeni anlaşmaya belirli bir serbest kalma maddesi eklenmesini istiyor. Bu madde, kanat oyuncusunun önceden belirlenmiş bir ücret karşılığında takımdan ayrılmasına olanak tanıyacak. Ancak Dortmund'un şu anki teklifi böyle bir maddeyi içermiyor, bu da oyuncunun tarafı ile BVB yönetim kurulu arasında bir çıkmaza yol açıyor.
Oyuncu da kısa süre önce artan belirsizliğe değinerek, durumun değişken olduğunu kabul etti. Adeyemi konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Her şey bir veya iki ay içinde, hatta belki önümüzdeki birkaç hafta içinde karara bağlanabilir. Karar sadece bana ait değil. Kulübün değerlendirmeleri de dahil olmak üzere birçok faktör devreye giriyor." Bu yorumlar, sözleşme görüşmelerinin tıkanmasıyla her iki tarafın da sezonun sonuna doğru zor bir duruma düşmesi nedeniyle şu anda devam eden hassas dengeleme sürecini yansıtıyor.
BVB'de sürtüşmeye neden olan saha dışı faaliyetler
Sözleşme süreci devam ederken, Adeyemi'nin saha dışı faaliyetleri de Dortmund yönetiminin dikkatini çekti. Eşi rapçi Loredana'nın müzik videosunda yer alması, kulüp yetkililerini şaşırttığı bildirildi. Bu iletişim eksikliği, özellikle videoda oyuncunun piyasa değerinin eski BVB yıldızı Erling Haaland'ın piyasa değeriyle karşılaştırıldığı sözler yer alması nedeniyle kulüp içinde rahatsızlığa yol açtı. Kulüp, Adeyemi'nin formunun önemli ölçüde düştüğü bir dönemde tamamen sahaya odaklanıp odaklanmadığını sorguluyor ve bu da onun profesyonel tutarlılığı ve takımdaki genel konumu hakkında endişelere yol açıyor.
Bu gerginliğe rağmen, Adeyemi, kişisel hayatının potansiyel transferinin arkasındaki itici güç olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Söylentilere değinen oyuncu, "Medyada okuduğunuz her şey her zaman doğru değildir. Benim odak noktam burası. Hiçbir zaman rahatsız olduğumu veya buna benzer bir şey söylediğimi hatırlamıyorum" dedi. Ayrıca rekabetçi ruhunu vurgulayarak, "Hedefim her zaman en üst düzeyde rekabet etmek olmuştur. Yine de, diğer takımlar hakkında cesur açıklamalar yapmayacağım. Biz kendimize odaklanıyoruz, kendi işimizi yapıyoruz. Sonunda işler yolunda giderse, harika. Kendimize sadık kalmalı, iyi performans göstermeli, maçları kazanmalıyız – sonra da nerede olduğumuzu göreceğiz. Net bir hedefim var – ve burada oynadığım sürece her yıl bunu tekrar duyuracağım."
Yaz transfer dönemi kavşağı
Sezonun sona ermesine yaklaşırken, Signal Iduna Park'ın yönetim kurulu, Bundesliga'nın en değerli oyuncularından biri olan Adeyemi'nin sözleşmesini yenilemeye devam mı edecek yoksa onu satarak nakit mi elde edecek kararını vermek zorunda. Ancak Dortmund sonsuza kadar beklemeyecek ve kulüp yöneticilerinin sabrının tükenmek üzere olduğu bildiriliyor. Yaz aylarına kadar bir ilerleme kaydedilmezse, kulüp, mevcut sözleşmesinin son yıllarına girerken değerinin düşmeye başlaması durumunu önlemek için teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.
