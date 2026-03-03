Karim Adeyemi, Man Utd'nin hedefi Premier Lig'e transfer olmayı hayal ederken, Borussia Dortmund ile yeni sözleşme imzalamayı erteledi

Durumu daha da karmaşık hale getiren ise Adeyemi'nin temsilcisi, tanınmış menajer Jorge Mendes'in devreye girmesi. Raporlara göre Mendes, yeni anlaşmaya belirli bir serbest kalma maddesi eklenmesini istiyor. Bu madde, kanat oyuncusunun önceden belirlenmiş bir ücret karşılığında takımdan ayrılmasına olanak tanıyacak. Ancak Dortmund'un şu anki teklifi böyle bir maddeyi içermiyor, bu da oyuncunun tarafı ile BVB yönetim kurulu arasında bir çıkmaza yol açıyor.

Oyuncu da kısa süre önce artan belirsizliğe değinerek, durumun değişken olduğunu kabul etti. Adeyemi konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Her şey bir veya iki ay içinde, hatta belki önümüzdeki birkaç hafta içinde karara bağlanabilir. Karar sadece bana ait değil. Kulübün değerlendirmeleri de dahil olmak üzere birçok faktör devreye giriyor." Bu yorumlar, sözleşme görüşmelerinin tıkanmasıyla her iki tarafın da sezonun sonuna doğru zor bir duruma düşmesi nedeniyle şu anda devam eden hassas dengeleme sürecini yansıtıyor.