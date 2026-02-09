"Karar çoktan verildi" Endrick'in menajeri, oyuncunun gelecek planını açıkladı

Bu iddialar üzerine Endrick’in menajeri Tiago Freitas konuya açıklık getirdi ve genç yıldızın Madrid’e döneceğini net bir dille ifade etti.

Win Win’e konuşan Freitas şunları söyledi: “Endrick, Lyon’a altı aylığına kiralandı. Karar zaten verilmiş durumda ve sezon sonunda Real Madrid’e geri dönecek. Bu konuda hiçbir belirsizlik ya da gizli bir durum yok. Anlaşma yalnızca kiralık, satın alma opsiyonu yok. Yani Endrick geri dönecek. Peki gelecek sezon ne olacak? Bunu şu an öngöremem ama sezon sonunda Endrick’in yeniden Real Madrid oyuncusu olacağını söyleyebilirim.”

Real Madrid’de neden zorlandı?

Freitas, Endrick’in Real Madrid’de neden sınırlı süre alabildiğine de değindi ve bunun bir uyum sorunu olmadığını vurguladı:

“Endrick’in herhangi bir adaptasyon problemi yoktu. İlk Şampiyonlar Ligi maçında, ilk lig maçında ve ilk kupa maçında gol attı. Real Madrid’de az süre almasının sebebi çok açık: kulübe geldiğinizde hücum hattına baktığınızda, dünyanın en iyi 10 oyuncusundan sekizinin orada olduğunu görüyorsunuz. FIFA ‘The Best’ ödülünü kazanan Vinícius Júnior, olağanüstü bir oyuncu olan Mbappé, dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazanabilecek seviyede Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi’nde birçok kritik maçı çözen Rodrygo…”

Menajer, genç yaşı ve sezona geç başlamasının da önemli bir faktör olduğunu ekledi: “18 yaşında bir oyuncunun böyle bir kulübe gelip sınırlı süre alması son derece normal. Ayrıca Endrick sezon başında takımla birlikte değildi. Kulüpler Dünya Kupası için Amerika’ya gitmedi ve sakatlık yaşadı. Real Madrid gibi bir kulüpte üç-dört ay takımdan uzak kalırsanız, yeniden forma bulmakta zorlanmanız çok doğal.”