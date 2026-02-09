Getty
"Karar çoktan verildi" Endrick'in menajeri, oyuncunun gelecek planını açıkladı
Endrick, Fransa’da parlıyor
Endrick, ocak ayındaki ara transfer döneminde kiralık olarak Fransa’ya gittikten sonra yeni hayatından oldukça memnun. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid’de forma bulmakta zorlanmasının ardından Lyon’un yolunu tutmuştu. Şu ana kadar La Liga’da yalnızca bir kez ilk 11’de sahaya çıkabilmişti. Fransa’da ise etkisini hızlı bir şekilde gösterdi. Brest karşısında çıktığı ilk maçta bir asist yapan Endrick, ardından attığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti. Bu performanslar, Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca’nın sezon sonrasında da Endrick’i takımda tutmak istediği yönünde söylentilere yol açtı.
- Getty Images Sport
Endrick’in menajeri net konuştu
Bu iddialar üzerine Endrick’in menajeri Tiago Freitas konuya açıklık getirdi ve genç yıldızın Madrid’e döneceğini net bir dille ifade etti.
Win Win’e konuşan Freitas şunları söyledi: “Endrick, Lyon’a altı aylığına kiralandı. Karar zaten verilmiş durumda ve sezon sonunda Real Madrid’e geri dönecek. Bu konuda hiçbir belirsizlik ya da gizli bir durum yok. Anlaşma yalnızca kiralık, satın alma opsiyonu yok. Yani Endrick geri dönecek. Peki gelecek sezon ne olacak? Bunu şu an öngöremem ama sezon sonunda Endrick’in yeniden Real Madrid oyuncusu olacağını söyleyebilirim.”
Real Madrid’de neden zorlandı?
Freitas, Endrick’in Real Madrid’de neden sınırlı süre alabildiğine de değindi ve bunun bir uyum sorunu olmadığını vurguladı:
“Endrick’in herhangi bir adaptasyon problemi yoktu. İlk Şampiyonlar Ligi maçında, ilk lig maçında ve ilk kupa maçında gol attı. Real Madrid’de az süre almasının sebebi çok açık: kulübe geldiğinizde hücum hattına baktığınızda, dünyanın en iyi 10 oyuncusundan sekizinin orada olduğunu görüyorsunuz. FIFA ‘The Best’ ödülünü kazanan Vinícius Júnior, olağanüstü bir oyuncu olan Mbappé, dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazanabilecek seviyede Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi’nde birçok kritik maçı çözen Rodrygo…”
Menajer, genç yaşı ve sezona geç başlamasının da önemli bir faktör olduğunu ekledi: “18 yaşında bir oyuncunun böyle bir kulübe gelip sınırlı süre alması son derece normal. Ayrıca Endrick sezon başında takımla birlikte değildi. Kulüpler Dünya Kupası için Amerika’ya gitmedi ve sakatlık yaşadı. Real Madrid gibi bir kulüpte üç-dört ay takımdan uzak kalırsanız, yeniden forma bulmakta zorlanmanız çok doğal.”
Endrick'e kırmızı kart
Endrick, Nantes'i 1-0 yendikleri son maçta kırmızı kart görerek, hızlı bir başlangıcın ardından bir anda yere indirildi. Genç oyuncu, Dehmaine Tabibou'ya tekme attı. İlk olarak ikinci sarı kartını gördü, ardından VAR kararıyla doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Fonseca, maçtan sonra hemen onun savunmasına koştu ve gazetecilere şunları söyledi: "Bana göre çok sert, çok sert bir karardı. Öncesinde çok net bir faul vardı. Nantes oyuncusu topa oynamak niyetinde değildi, Endrick'i engellemek niyetindeydi. İkinci olarak söylemek istediğim şey, bu, rakiplerin Endrick'e karşı çok agresif bir şekilde başladığı üçüncü maç. Bu tür şeylerin geçmişte kaldığını sanıyordum, ama niyetleri çok açıktı. Endrick'i gerçekten sindirmek niyetindeydiler. Hakemler, Endrick gibi yetenekli oyuncuları korumalı."
- AFP
Sırada ne var?
Endrick, kırmızı kart nedeniyle ceza alacak ve kararın Çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Pazar günü Nice ile oynanacak maçta en az bir maç ceza alacak ve cezasının iki maça uzatılmamasını umut ediyor.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam