"Kaptanlar otomatik olarak iş kazanmaz" - Laura Woods, eski Lioness oyuncusu Eni Aluko'nun kadın futbolu yorumculuğu konusunda Ian Wright'a yaptığı son eleştirinin ardından Aluko'yu hedef aldı.

Aluko, 2025 yılında Lionesses'in Avrupa Şampiyonası unvanını başarıyla korumasını haber yapan ITV ekibinin bir parçası olarak Woods ile birlikte çalıştı. Wright, Karen Carney ve Emma Hayes ile birlikte ekranlarda yer alırken, Aluko final maçında görev almadı.

Eski Manchester City savunma oyuncusu Nedum Onuoha BBC ekibinin bir parçasıydı ve Aluko, son şikayetlerini dile getirirken "90s Baby Show" programına şunları söyledi: "Geçen yıl Kadınlar Lionesses finalinde tribünde oturuyordum, final için ITV'de değildim. Farah Williams yanımdaydı. Farah Williams, İngiltere milli takımında 170 kez forma giydi.

"Hakları olan iki yayıncı, ITV ve BBC. BBC'de Ellen White, Steph Houghton ve Nedum Onuoha var. Nedum Onouha'ya alınmayın, ona karşı bir şeyim yok, İngiltere için oynayıp oynamadığını bilmiyorum. İngiltere Kadınlar finali için ana paneldesiniz.

"ITV'ye geçelim, ben 105 kez milli forma giymiş biriyim, yani 290 kez milli forma giymiş iki kadın var, bu çok saçma, değil mi? ITV'de Ian Wright, Emma Hayes ve Kaz Carney var.

“Yani altı yerden ikisi erkeklere gitti, bu arada tribünde 290 (maç) olan iki kadın var. Ben hiç final yapmadım ve muhtemelen erkeklerin büyük bir finalini yapmış herhangi bir kadın, kadın yorumcu bulmakta zorlanacağım.

“Yorumcu olarak konuşuyorum, yani burada bir şeyler yanlış. Neden benim ve Faz (Fara) gibi insanlar orada değil? Ian'a ve onlara karşı bir şeyim yok, sadece genel olarak bunun farkında olmamız gerektiğini söylüyorum.”

Aluko şunları ekledi: “Benim bakış açımdan, kadınların kendi spor dalımızda ikinci sırada yer alması için o kadar kan, ter ve gözyaşı dökmedik. Ne yapıyoruz? Kadın futbolu kadınlar tarafından, kadınlar için olmalı. Erkek müttefikler bunu kesinlikle desteklemeli, ama işin ana karakteri siz olduğunuz noktaya geldiğinde, sadece mücadele ettiğimiz ataerkil şeyleri tekrarlıyoruz.

"Bu kimi rahatsız ediyorsa, etsin. Kadın futbolunu her zaman korumuşumdur. Kadın futbolu para kazandırmadığı zamanlarda da kadın futbolu yapıyordum. Şimdi bunun meyvelerini topluyoruz, bence kadınlar şu anda kazanmalı."

Erkek futbolunda önemli roller için göz ardı edilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Kadın futbolundaki sınırlı fırsatlar şimdi erkekler tarafından ele geçiriliyor, ama biz erkek futboluna girip aynı fırsatları yakalayamıyoruz. Sıkışıp kaldık. Asla erkekler finalini sunamam. Final sunma fırsatım olan tek yer kadınlar finali ve şimdi de kadınlar finalini sunamıyorum.

Futbolcu olmak isteyen, yayıncı olmak isteyen genç kızlar için temsil ettiğim şey, Ian Wright'ın temsil ettiğinden çok daha fazlası. Tekrar söylüyorum, Ian Wright'ı eleştirmiyorum, mesele o değil, herhangi bir erkek olabilir. Önemli fırsatları gözden kaçırmamamız çok önemli. Ian ile ilgili sorunum, onun konumunda, söylediklerimi anlaması gerektiği.