"Kaptanlar otomatik olarak iş kazanmaz" - Laura Woods, eski Lioness oyuncusu Eni Aluko'nun kadın futbolu yorumculuğu konusunda Ian Wright'a yaptığı son eleştirinin ardından Aluko'yu hedef aldı.
Aluko, Arsenal efsanesi Wright'a karşı çıktı.
Aluko, Nisan 2025'te eski İngiltere forveti Wright'a "kadın futbolunda ne kadar önemli bir rol oynadığının" farkında olması gerektiğini söyleyerek tartışma yarattı. Aluko, Wright'ın varlığının kadın yorumcuların sektöre girmesini zorlaştırdığını iddia etti.
Aluko daha sonra özür diledi, ancak Wright onun tutumunu kabul etmedi ve birçok kişi Arsenal efsanesinin tarafını tuttu. Aluko yeniden sesini yükseltti ve Woods, kimseye fayda sağlamadığını düşündüğü yorumlara yanıt verme ihtiyacı hissetti.
Woods, Aluko'nun son iddialarına yanıt verdi
Sosyal medyada yaptığı bir dizi paylaşımda şöyle dedi: "Kaptanlık otomatik olarak başarı getirmez ve sizi parlak bir yorumcu yapmaz. İletişim kurma, kendinizi ifade etme, araştırma yapma, izleyicilerinizi bilgilendirme, ne kadar sevimli olduğunuz ve panelinizle olan uyumunuz sizi parlak bir yorumcu yapar.
“Kadın futbolu kadınlar tarafından kadınlar için olmalı” cümlesi, duyduğum en zararlı cümlelerden biridir. Bu cümle sadece kadın sporunu geriye götürmekle kalmaz, oyunun her alanında kadın yorumculuğunu da geriye götürür.
“Bir şeyi büyütmek istiyorsanız, onu engellememelisiniz. Sadece küçük kızları ve kadınları değil, küçük erkek çocukları ve erkekleri de kadın futbolunu izlemeye teşvik etmek istiyoruz. Ian Wright gibi birinin bunu ciddiye aldığını gördüklerinde, onlar da onu takip ederler. Bir sporu böyle büyütürsünüz.”
Aluko'nun kadın futbolundaki erkek yorumcular hakkında söyledikleri
Aluko, 2025 yılında Lionesses'in Avrupa Şampiyonası unvanını başarıyla korumasını haber yapan ITV ekibinin bir parçası olarak Woods ile birlikte çalıştı. Wright, Karen Carney ve Emma Hayes ile birlikte ekranlarda yer alırken, Aluko final maçında görev almadı.
Eski Manchester City savunma oyuncusu Nedum Onuoha BBC ekibinin bir parçasıydı ve Aluko, son şikayetlerini dile getirirken "90s Baby Show" programına şunları söyledi: "Geçen yıl Kadınlar Lionesses finalinde tribünde oturuyordum, final için ITV'de değildim. Farah Williams yanımdaydı. Farah Williams, İngiltere milli takımında 170 kez forma giydi.
"Hakları olan iki yayıncı, ITV ve BBC. BBC'de Ellen White, Steph Houghton ve Nedum Onuoha var. Nedum Onouha'ya alınmayın, ona karşı bir şeyim yok, İngiltere için oynayıp oynamadığını bilmiyorum. İngiltere Kadınlar finali için ana paneldesiniz.
"ITV'ye geçelim, ben 105 kez milli forma giymiş biriyim, yani 290 kez milli forma giymiş iki kadın var, bu çok saçma, değil mi? ITV'de Ian Wright, Emma Hayes ve Kaz Carney var.
“Yani altı yerden ikisi erkeklere gitti, bu arada tribünde 290 (maç) olan iki kadın var. Ben hiç final yapmadım ve muhtemelen erkeklerin büyük bir finalini yapmış herhangi bir kadın, kadın yorumcu bulmakta zorlanacağım.
“Yorumcu olarak konuşuyorum, yani burada bir şeyler yanlış. Neden benim ve Faz (Fara) gibi insanlar orada değil? Ian'a ve onlara karşı bir şeyim yok, sadece genel olarak bunun farkında olmamız gerektiğini söylüyorum.”
Aluko şunları ekledi: “Benim bakış açımdan, kadınların kendi spor dalımızda ikinci sırada yer alması için o kadar kan, ter ve gözyaşı dökmedik. Ne yapıyoruz? Kadın futbolu kadınlar tarafından, kadınlar için olmalı. Erkek müttefikler bunu kesinlikle desteklemeli, ama işin ana karakteri siz olduğunuz noktaya geldiğinde, sadece mücadele ettiğimiz ataerkil şeyleri tekrarlıyoruz.
"Bu kimi rahatsız ediyorsa, etsin. Kadın futbolunu her zaman korumuşumdur. Kadın futbolu para kazandırmadığı zamanlarda da kadın futbolu yapıyordum. Şimdi bunun meyvelerini topluyoruz, bence kadınlar şu anda kazanmalı."
Erkek futbolunda önemli roller için göz ardı edilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Kadın futbolundaki sınırlı fırsatlar şimdi erkekler tarafından ele geçiriliyor, ama biz erkek futboluna girip aynı fırsatları yakalayamıyoruz. Sıkışıp kaldık. Asla erkekler finalini sunamam. Final sunma fırsatım olan tek yer kadınlar finali ve şimdi de kadınlar finalini sunamıyorum.
Futbolcu olmak isteyen, yayıncı olmak isteyen genç kızlar için temsil ettiğim şey, Ian Wright'ın temsil ettiğinden çok daha fazlası. Tekrar söylüyorum, Ian Wright'ı eleştirmiyorum, mesele o değil, herhangi bir erkek olabilir. Önemli fırsatları gözden kaçırmamamız çok önemli. Ian ile ilgili sorunum, onun konumunda, söylediklerimi anlaması gerektiği.
Aluko, konuşmasından bu yana sınırlı sayıda teklif alıyor.
Aluko, Instagram hesabında Wright'ın özrünü kabul etmek istemediğini doğrulayan bir paylaşım yaptı: "Dokuz ay sonra hala Ian Wright hakkında konuşmak istemediğim kadar, insanlar onun adını bana karşı silah olarak kullandıkları için bu durumdayız ve ben bunu artık kabul etmeye niyetim yok. Ian Wright'ın adının bana karşı silah olarak kullanılması, hala onun hakkında konuşmamızın nedenidir.
Gerçek şu ki, dokuz ay önce bu konuyu yatıştırmak, yetişkinler gibi konuşmak ve bakış açılarımızı paylaşmak için bir fırsatımız vardı. Ian Wright'a hem kamuoyuna hem de özel olarak özür dilediğimde, o da birçok kişiye gösterdiği nezaket ve dostluğu gösterme ve söylediği gibi bir dost olduğunu kanıtlama fırsatı buldu.
"Ne yazık ki samimiyetim ve alçakgönüllülüğüm saygısızlıkla karşılandı. 'Özürünü kabul etmiyorum' dedi ve diğer tüm insanların bana yüklenmesine ve görüşüm nedeniyle beni daha fazla taciz etmesine yeşil ışık yaktı."
Şöyle ekledi: "Her zaman görüşlerimizi paylaşabileceğimiz, konuşabileceğimiz ve yolumuza devam edebileceğimiz bir diyaloga açık olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum - benim durumum bu.
"İnsanların 'onunla çalışmak istemiyorum' diye aktif bir seçim yapmak zorunda kalması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı, bu çok çocukça. Ben asla ayrıcalığımı kullanarak 'o kişiyle çalışmak istemiyorum' demeyeceğim. Konuşmaya açığım. Eğer olursa, harika, olmazsa da hayat devam eder."
Aluko, Wright'a karşı konuşmasından bu yana sınırlı sayıda teklif aldığını iddia ediyor. Kadın futbolunda bir sonraki büyük uluslararası turnuva, 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası olacak. Şu anda ulusal ve kıtasal müsabakalar devam ediyor ve 2025-26 sezonunda heyecan verici WSL ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk yarışları oynanacak.
