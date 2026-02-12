'Kapsayıcı ve misafirperver kulüp' - Sir Jim Ratcliffe'in tartışmalı açıklamalarının ardından Manchester United kulübü bir bildiri yayınladı

Ratcliffe şu açıklamayı yayınladı: "Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir."

Açıklamadaki pasif üslubu göz önüne alındığında, bu bir özür olarak nitelendirilemez, ancak United çok daha güçlü bir açıklama yayınladı.

Kulüp, "Manchester United, kapsayıcı ve misafirperver bir kulüp olmaktan gurur duyar. Çeşitlilik içeren oyuncu kadromuz, personelimiz ve küresel taraftar topluluğumuz, herkesin evi olarak adlandırabileceği bir şehir olan Manchester'ın tarihini ve mirasını yansıtmaktadır. 2016 yılında All Red All Equal kampanyasını başlatarak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeye dahil ettik.

Bu kampanyanın ilkelerine ve ruhuna derin bir bağlılık duyuyoruz. Bu ilkeler politikalarımızda olduğu kadar kültürümüzde de yansıtılıyor ve Premier League'in İleri Düzey Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Standardı'na sahip olmamızla daha da güçleniyor.

"Bu sezon boyunca, erkek ve kadın maçlarımızda zihinsel sağlık, LGBTQ+ kapsayıcılığı, Irkçılığa Yer Yok, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve homofobik tezahüratları konu alan etkinlik ve girişimlere katıldık. Ayrıca, Engelli Taraftarlar Derneği'nin Noel Partisi ve Yahudi Taraftarlar Kulübü'nün Hanuka etkinliği de dahil olmak üzere taraftar kulüplerimizin etkinliklerini kutladık.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, bu alanlarda daha fazla girişimi destekleyeceğiz. Tüm bunlar, Manchester United Vakfı'nın Manchester ve çevresinde her gün gerçekleştirdiği inanılmaz çalışmalarla birlikte yürütülüyor.

"Manchester United, temsil etme ayrıcalığına sahip olduğumuz tüm toplulukların birliğini ve dayanıklılığını yansıtıyor. Halkımızı, şehrimizi ve taraftarlarımızı amaç ve gururla temsil etmeye devam edeceğiz."