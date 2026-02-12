AFP
'Kapsayıcı ve misafirperver kulüp' - Sir Jim Ratcliffe'in tartışmalı açıklamalarının ardından Manchester United kulübü bir bildiri yayınladı
Ratcliffe'in öfkeli konuşması
Ratcliffe, Birleşik Krallık'ın durumunu hedef alan şaşırtıcı bir tiradda bulundu ve bu, futbol dünyasından ve dışından birçok kişiden yoğun tepki aldı.
Ratcliffe şöyle dedi: "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor. Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Başbakan Keir Starmer, Ratcliffe'in yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi ve Manchester United'ın ortak sahibinden özür dilemesini istedi. Burnham da Ratcliffe'in sözleri hakkında konuştu, bunları "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi ve 73 yaşındaki Ratcliffe'den yorumlarını geri almasını istedi.
United'ın standı
Ratcliffe şu açıklamayı yayınladı: "Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir."
Açıklamadaki pasif üslubu göz önüne alındığında, bu bir özür olarak nitelendirilemez, ancak United çok daha güçlü bir açıklama yayınladı.
Kulüp, "Manchester United, kapsayıcı ve misafirperver bir kulüp olmaktan gurur duyar. Çeşitlilik içeren oyuncu kadromuz, personelimiz ve küresel taraftar topluluğumuz, herkesin evi olarak adlandırabileceği bir şehir olan Manchester'ın tarihini ve mirasını yansıtmaktadır. 2016 yılında All Red All Equal kampanyasını başlatarak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeye dahil ettik.
Bu kampanyanın ilkelerine ve ruhuna derin bir bağlılık duyuyoruz. Bu ilkeler politikalarımızda olduğu kadar kültürümüzde de yansıtılıyor ve Premier League'in İleri Düzey Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Standardı'na sahip olmamızla daha da güçleniyor.
"Bu sezon boyunca, erkek ve kadın maçlarımızda zihinsel sağlık, LGBTQ+ kapsayıcılığı, Irkçılığa Yer Yok, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve homofobik tezahüratları konu alan etkinlik ve girişimlere katıldık. Ayrıca, Engelli Taraftarlar Derneği'nin Noel Partisi ve Yahudi Taraftarlar Kulübü'nün Hanuka etkinliği de dahil olmak üzere taraftar kulüplerimizin etkinliklerini kutladık.
Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, bu alanlarda daha fazla girişimi destekleyeceğiz. Tüm bunlar, Manchester United Vakfı'nın Manchester ve çevresinde her gün gerçekleştirdiği inanılmaz çalışmalarla birlikte yürütülüyor.
"Manchester United, temsil etme ayrıcalığına sahip olduğumuz tüm toplulukların birliğini ve dayanıklılığını yansıtıyor. Halkımızı, şehrimizi ve taraftarlarımızı amaç ve gururla temsil etmeye devam edeceğiz."
United, FA incelemesiyle karşı karşıya
The Athletic'e göre, FA şu anda Ratcliffe'in yorumlarını inceleyerek bir kural ihlali olup olmadığını araştırıyor. FA kurallarına göre, Manchester United'ın direktörü olan Ratcliffe'in de dahil olduğu "katılımcılar", oyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmeli ve uygunsuz veya itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Andy Burnham, sosyal medyada yayınlanan resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Bu yorumlar, Manchester'ın geleneksel olarak savunduğu her şeye aykırıdır: Manchester, yüzyıllar boyunca tüm ırklardan, inançlardan ve inançsızlardan insanlar bir araya gelerek şehrimizi ve Manchester United FC dahil kurumlarımızı inşa ettikleri bir yerdir. Göçmenlik düzeylerinin kısıtlanmasını talep etmek bir şeydir; buraya gelenleri düşmanca bir işgal gücü olarak tasvir etmek ise bambaşka bir şeydir. Bu yorumlar yanlış, aşağılayıcı, kışkırtıcıdır ve geri çekilmelidir.
“Büyük Manchester'da oynamak için dünyanın dört bir yanından gelen futbolcular, Büyük Manchester'ın NHS ve diğer temel hizmet ve endüstrilerinde çalışan birçok insan gibi, şehir bölgemizin yaşamını zenginleştirmiştir.
“Sıcak karşılamasıyla ünlü bir şehir bölgesi olarak onların katkılarını takdir ediyoruz. Eleştiri yapılacaksa, bu eleştiri, buradaki yaşamımıza çok az katkı sağlayan ve bunun yerine yıllarca en gurur duyduğumuz kurumlardan birinden servet çalanlara yöneltilmelidir.”
Sırada ne var?
United sahada iyi gidiyor ve geçici teknik direktör Michael Carrick son beş maçında yenilgi yüzü görmedi. Takım, üçüncü sıradaki Aston Villa'nın beş puan gerisinde, dördüncü sırada yer alıyor.
