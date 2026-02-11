Kadın futbolunda transfer rekorları: Kadın futbolunda en pahalı oyuncular listesi

Kadın futbolu dünya çapında büyümeye devam ederken, bu spor dalındaki transfer rekorları da artıyor. Aslında, sadece 2025 yılında dünya rekoru dört kez kırıldı. Bu, Chelsea'nin 2020 yazında Pernille Harder'ı kadın futbol tarihinin en yüksek transfer ücretiyle kadrosuna katmak için ödediği paranın, artık en pahalı transferler listesinde 30. sırada bile yer almadığı anlamına geliyor.

Keira Walsh, Harder'ın yerini aldı ve 2022 yazında bu listenin en üstüne çıktı, ancak Manchester City'den Barcelona'ya transferi artık ilk 15'te bile yer almıyor. İngiltere orta saha oyuncusu, 2025 Ocak ayında Chelsea'ye katılmak için İngiltere'ye geri döndüğünde, daha pahalı bir transferin parçası oldu.

Peki, kadın futbol tarihinin en kazançlı transferleri hangileri? GOAL, bu spor dalında bugüne kadar yapılan en pahalı transferleri sıralıyor...