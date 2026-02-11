Goal.com
Canlı
Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

Kadın futbolunda transfer rekorları: Kadın futbolunda en pahalı oyuncular listesi

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride ve London City Lionesses, kadın futboluna yapılan harcamaların artmasıyla birlikte, sadece 2025 yılında dünya rekorunu kırdı.

Kadın futbolu dünya çapında büyümeye devam ederken, bu spor dalındaki transfer rekorları da artıyor. Aslında, sadece 2025 yılında dünya rekoru dört kez kırıldı. Bu, Chelsea'nin 2020 yazında Pernille Harder'ı kadın futbol tarihinin en yüksek transfer ücretiyle kadrosuna katmak için ödediği paranın, artık en pahalı transferler listesinde 30. sırada bile yer almadığı anlamına geliyor.

Keira Walsh, Harder'ın yerini aldı ve 2022 yazında bu listenin en üstüne çıktı, ancak Manchester City'den Barcelona'ya transferi artık ilk 15'te bile yer almıyor. İngiltere orta saha oyuncusu, 2025 Ocak ayında Chelsea'ye katılmak için İngiltere'ye geri döndüğünde, daha pahalı bir transferin parçası oldu.

Peki, kadın futbol tarihinin en kazançlı transferleri hangileri? GOAL, bu spor dalında bugüne kadar yapılan en pahalı transferleri sıralıyor...

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    15Ellen Wangerheim (Hammarby'den Man Utd'ye)

    2026 yılının Ocak transfer dönemine girerken, Manchester United'ın agresif davranması gerektiği hissediliyordu. Yurtiçi ve Avrupa'daki rakiplerine göre çok daha zayıf bir kadroyla dört cephede mücadele eden Kırmızı Şeytanlar, özellikle sayı bakımından sınırlı olmaları nedeniyle, sezonun ilk yarısında takdire şayan bir performans sergileyen takımını güçlendirmek için iyi transferler yapmalıydı.

    Yeni yıl öncesinde Hanna Lundkvist ve Lea Schuller'in imzalarını alan United, birkaç hafta sonra Ellen Wangerheim için kulüp rekoru bir ücret ödeyerek büyük bir hamle yaptı. Bu, ayın başlarında Anna Josendal, Smilla Holmberg ve Julie Blakstad'ı kaybeden Hammarby için büyük bir darbe oldu. Ancak İsveç kulübü, United'ın sözleşmesinin son yılında olan, ancak 21 yaşında 2025 yılında Damallsvenskan'da 25 maçta 17 gol atan ve 7 asist yapan bir oyuncu için 560.000 sterlin (750.000 dolar) ödeyerek iyi bir tazminat aldı.

    • Reklam
  • Barbra BandaImagn

    14Barbra Banda (Şangay Shengli'den Orlando Pride'a)

    Barbra Banda, 2024 yılında Orlando Pride'a transfer olmadan önce birkaç yıl boyunca uluslararası sahneyi aydınlatıyordu, ancak kulüpteki başarıları, Şanghay Shengli ile Çin Kadınlar Süper Ligi'nde biraz gözden uzak bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Pride, onu ABD'ye getirmek için 740.000 dolar (582.000 sterlin) gibi devasa bir ücret ödeyerek bu durumu sona erdirdi ve yeteneğini düzenli olarak yeniden gündeme taşıdı. Banda'nın Orlando'daki ilk sezonu, 26 maçta attığı 17 golle kulübün ilk NWSL Şampiyonluğu'nu kazanmasına yardımcı olarak, kesinlikle bu paraya değdi.

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    13Ludmila (Chicago Stars'tan San Diego Wave'e)

    Brezilya'nın yıldızı Ludmila, 2026 yılının başında Chicago Stars'tan San Diego Wave'e 800.000 dolar (582.000 sterlin) tutarında bir transfer ücreti karşılığında transfer olarak NWSL tarihinin en kazançlı ikinci lig içi transferine imza attı.

    31 yaşındaki forvet, kadın futbolunda tanınmış bir isimdir ve 2017'den 2024'e kadar Atletico Madrid'de özellikle parlak bir dönem geçirmiş, 137 lig maçında 59 gol atmıştır. Bu performansları, Chicago'yu 2024 sezonunun ortasında onunla üç yıllık bir sözleşme imzalamaya ikna etmiştir.

    Ancak, San Diego 1.000.000 dolar (727.000 sterlin) değerinde bir sözleşme teklifiyle harekete geçmeden önce, sadece bir buçuk sezon takımda kaldı.

  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    12Sam Coffey (Portland Thorns'tan Manchester City'ye)

    Kadınlar Süper Ligi şampiyonluk yarışında önemli bir farkla lider olan Manchester City, 2026 Ocak transfer dönemine, zaten mükemmel bir konumda olan takımını güçlendirmek amacıyla girdi ve Sam Coffey'i kadrosuna katarak bunu başardı.

    Portland Thorns ve USWNT'de oyunun en iyi 6 numaralarından biri olarak kendini kanıtlayan Coffey'nin City'ye kulüp rekoru olan 650.000 sterlin (875.000 dolar) maliyetine mal olması şaşırtıcı değildi. Takımın 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olabilirse, bu transferin değeri hemen ortaya çıkacaktır.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    11Racheal Kundananji (Madrid CFF'den Bay FC'ye)

    Banda'nın Orlando'ya transferinden sadece birkaç hafta önce, Zambiya'daki takım arkadaşı Racheal Kundananji, başka bir NWSL kulübü olan Bay FC'ye katılarak dünyanın en pahalı kadın futbolcusu olmuştu. Genişleme takımı, onu Madrid CFF'den Kaliforniya'ya getirmek için 862.000 dolar (685.000 sterlin) ödeyerek bir açıklama yaptı. Kundananji, Madrid CFF'de 43 lig maçında 33 gol attı.

    Kundananji henüz ABD'de bu başarıyı yakalayamadı, ancak Bay FC genel olarak 2024'te lige katıldığından beri NWSL'de henüz gerçek bir iz bırakamadı.

  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    10Keira Walsh (Barcelona'dan Chelsea'ye)

    Walsh, Chelsea'nin transferin son gününde orta saha oyuncusu için sansasyonel bir hamle yapmasıyla Ocak 2025'te İngiltere'ye geri döndü. İlk ücretin yaklaşık 460.000 sterlin (572.000 dolar) olduğu bildirilirken, ek ücretler ve bonuslar nedeniyle bu rakamın artması muhtemeldi. 2024-25 sezonunun sonunda İspanyol medyası, Blues'un dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncularından biri için 850.000 avro (714.000 sterlin/884.000 dolar) ödediğini bildirdi.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    9Tarciane (Houston Dash'tan Lyon'a)

    NWSL'de sadece bir sezon geçirdikten sonra, Tarciane Şubat 2025'te Lyon tarafından transfer edildiğinde tüm zamanların en pahalı ikinci oyuncusu oldu. L'Equipe, 21 yaşındaki oyuncunun transfer ücretinin yaklaşık 960.000 dolar (762.000 sterlin) olduğunu bildirdi. Bu rakam, Fransız kadınlar birinci liginde bir rekor ve birkaç hafta önce gerçekleşmiş olsaydı onu dünya rekoru sahibi yapacaktı.

  • Croix BethuneImagn

    8Croix Bethune (Washington Spirit'ten Kansas City Current'a)

    11 Şubat'ta NWSL'de çılgın birkaç dakika içinde, Croix Bethune ile başlayarak iki oyuncu daha aynı gün 1 milyon dolar kulübüne katıldı. 2024 yılında hem NWSL Yılın Çaylağı hem de Yılın Orta Saha Oyuncusu seçilen 24 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce onu draftta 3. sırada seçen Washington Spirit'ten transfer talebinde bulundu ve 1 milyon dolar (732.000 sterlin) karşılığında Kansas City Current'a transfer oldu.

    Bethune, Spirit'in NWSL Şampiyonası maçına ulaşmasına yardımcı olduğu için 2025 yılında NWSL En İyi 11'i oylamasında ikinci takım ödülünü aldı ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD kadın milli takımının bir parçası oldu.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    7Claire Hutton (Kansas City Current'tan Bay FC'ye)

    Bethune'un Current'a transferi açıklanmadan birkaç dakika önce, kulüp 2025 NWSL Yılın Çaylağı ödülünün finalistlerinden Claire Hutton'ın 1,1 milyon dolar (805.000 sterlin) değerinde bir anlaşma ile Bay FC'ye transfer olduğunu açıkladı. 20 yaşındaki oyuncu, genç yaşta ilk takıma girmesinden bu yana Kansas City'nin kilit oyuncularından biri olmuştu ve takımın 2025'te NWSL Shield'ı kazanmasına yardımcı olmuştu. Şimdi ise Emma Coates'in Bay FC'nin başına geçtiği ilk sezon öncesinde yeteneklerini Kaliforniya'ya taşıyacak.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    6Naomi Girma (San Diego Wave'den Chelsea'ye)

    Ancak bu dünya rekoru, Ocak 2025'te Chelsea tarafından 883.000 sterlin karşılığında transfer edilen Naomi Girma'ya gitti. Bu ücret 1.100.000 dolara denk geliyor ve onu kadın futbolunda ilk milyon dolarlık oyuncu yapıyor. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen, Girma şimdiden dünyanın en iyi merkez savunma oyuncularından biri, hatta en iyisi olarak kabul ediliyor. Bu ünü, San Diego Wave ile NWSL'de geçirdiği ilk üç sezonda kazandı ve 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD milli takımıyla gösterdiği performansla pekiştirdi. Bu turnuvada kendisi ve takımı altın madalya kazandı.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    5Jaedyn Shaw (Kuzey Carolina Courage'dan Gotham'a)

    NWSL kulüpleri arasında şimdiye kadarki en kazançlı transfer, 2025 yılının ortasında Gotham'ın Jaedyn Shaw için 1.250.000 dolar (909.000 sterlin) ödemesiyle gerçekleşti. 2022 sezonunun ortasında, henüz 17 yaşındayken lige katılan Shaw, San Diego Wave formasıyla Chicago'ya karşı attığı golle, ligdeki ilk maçında gol atan en genç oyuncu olarak hemen dikkatleri üzerine çekti. Yıldızının parlaması da devam etti, özellikle de Wave'in NWSL Shield'ı kazandığı 2023 sezonunda.

    Ancak batı kıyısında kalmadı. Ocak 2025'te Shaw, NWSL'nin bugüne kadarki en değerli transferlerinden biriyle North Carolina Courage'a transfer oldu, ancak aynı yılın ilerleyen aylarında Gotham onu transfer etmek için lig rekoru bir ücret ödeyerek bu transferi gölgede bıraktı. Birkaç ay sonra Shaw, Washington Spirit'i mağlup ederek sezonun final maçında yıldızlaşarak kariyerinin ilk NWSL Şampiyonluğu zaferini kutladı.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    4Olivia Smith (Liverpool'dan Arsenal'e)

    Girma, Arsenal'in Temmuz 2025'te Olivia Smith'i ilk milyon sterlinlik oyuncu yapana kadar altı ay boyunca kadın futbol transfer ücreti rekorunu elinde tuttu. Gunners, yılın başlarında FA Cup çeyrek finalinde 20 yaşındaki oyuncunun büyüsüne kapıldı ve Liverpool'u beklenmedik bir zafere taşıdı. Bu nedenle, onun yeteneği konusunda hiçbir şüpheleri yoktu, o kadar ki, onu kadrolarına katmak için kadın futbolunda daha önce görülmemiş bir ücret ödemeye hazırdılar.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    3Alyssa Thompson (Angel City'den Chelsea'ye)

    2025 yazında WSL transfer döneminin son gününde Chelsea'nin Alyssa Thompson için ödediği ücret hakkında birçok farklı haber yapıldı. İlk olarak Athletic, ücretin 1 milyon sterlin sınırının biraz altında olduğunu söyledi, ancak daha sonra Telegraph ve Guardian farklı bir görüş ortaya koydu. İkinci iki gazete, bu transferin Chelsea için bir kulüp rekoru olduğunu ve Girma için ödenen ücreti aştığını belirtti ve Orlando Pride'ın Lizbeth Ovalle için ödediği ücretin altında kalmasına rağmen dünya rekoru olabileceğini söyledi.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    2Lizbeth Ovalle (Tigres'ten Orlando Pride'a)

    Smith'in Arsenal'e transferi, bir aydan biraz fazla bir süre boyunca kadın futbolunda transfer rekorunu elinde tuttu, ta ki Orlando Pride, Ağustos 2025'te Meksika'nın yıldızı Ovalle'yi kadrosuna katmak için daha da yüksek bir ücret ödeyene kadar. 25 yaşındaki oyuncu, Tigres'teki olağanüstü performansının ardından Barcelona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Real Madrid ve Wolfsburg gibi Avrupa'nın tüm büyük kulüplerinin ilgisini çekmişti. Ancak kariyerinin bir sonraki bölümü, NWSL şampiyonu ile 1,5 milyon dolarlık (1,1 milyon sterlin) rekor bir ücret karşılığında sözleşme imzaladıktan sonra ABD'de geçecek.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (PSG'den London City Lionesses'a)

    2025 yazında WSL transfer döneminin son gününde, London City Lionesses kulübü, Paris Saint-Germain'in kaptanı Grace Geyoro'yu kulübe transfer etmek için 1,65 milyon avro (1,43 milyon sterlin/1,93 milyon dolar) ödeyerek yeni bir kadın transfer rekoru kırdı. London City, PSG'nin ezeli rakibi Lyon'un da sahibi olan Michele Kang'ın milyarlarca dolarlık desteğiyle, WSL'ye hazırlık için bu parayı bolca harcadı.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

0