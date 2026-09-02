Juventus, Woltemade: “Sanırım Ibrahimovic’ten bir şeyler aldım”

Nick Woltemade, Juventus'un yeni transferi olarak kulübün resmi kanallarına konuştu. Newcastle'dan kiralık olarak gelen 2002 doğumlu Alman oyuncu, sözlerine şöyle başladı: "Burada olduğum için çok mutluyum. Juventus büyük bir kulüp ve bu yeni macera için heyecanlıyım. Benim için bu başka bir ülke ve bunun gibi büyük bir kulüpte oynadığım için mutluyum. Benim için Juventus, İtalya'nın en büyük kulübü, bu yüzden çok mutlu ve kendimle gurur duyuyorum. Ailem, menajerlerim, Juve'de çalışan ve bu transferi mümkün kılan herkes adına da gurur duyuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve gerçekten başlamak için sabırsızlanıyorum".





Teknik özellikleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Zeki bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Gol atabilirim, asist yapabilirim, takım arkadaşlarım için son pası verebilirim. Sahada doğru pozisyonu bulma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum ve genel olarak, göreceğiniz üzere, oyun tarzımın bu olduğunu düşünüyorum. Benim gibi oynayan uzun boylu bir oyuncuyu sık sık görmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Topa çok sahip olan ve bunu doğru zamanlamayla yapan Juventus gibi bir takımda olduğum için çok mutluyum. En iyi performansımı bu tarz durumlarda gösterebildiğimi düşünüyorum, bu yüzden çok mutluyum".



