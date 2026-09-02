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Nick Woltemade Germany 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Woltemade: “Sanırım Ibrahimovic’ten bir şeyler aldım”

Juventus
Serie A
N. Woltemade

Juventus’un yeni golcüsü taraftarlara kendini tanıtıyor

Nick Woltemade, Juventus'un yeni transferi olarak kulübün resmi kanallarına konuştu. Newcastle'dan kiralık olarak gelen 2002 doğumlu Alman oyuncu, sözlerine şöyle başladı: "Burada olduğum için çok mutluyum. Juventus büyük bir kulüp ve bu yeni macera için heyecanlıyım. Benim için bu başka bir ülke ve bunun gibi büyük bir kulüpte oynadığım için mutluyum. Benim için Juventus, İtalya'nın en büyük kulübü, bu yüzden çok mutlu ve kendimle gurur duyuyorum. Ailem, menajerlerim, Juve'de çalışan ve bu transferi mümkün kılan herkes adına da gurur duyuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve gerçekten başlamak için sabırsızlanıyorum".


Teknik özellikleriyle ilgili ise şunları söyledi: "Zeki bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Gol atabilirim, asist yapabilirim, takım arkadaşlarım için son pası verebilirim. Sahada doğru pozisyonu bulma konusunda iyi olduğumu düşünüyorum ve genel olarak, göreceğiniz üzere, oyun tarzımın bu olduğunu düşünüyorum. Benim gibi oynayan uzun boylu bir oyuncuyu sık sık görmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Topa çok sahip olan ve bunu doğru zamanlamayla yapan Juventus gibi bir takımda olduğum için çok mutluyum. En iyi performansımı bu tarz durumlarda gösterebildiğimi düşünüyorum, bu yüzden çok mutluyum".


  • “İdollerim mi? Bu zor, çünkü çok uzunum ve benim kadar uzun çok fazla futbolcu yok, ama bence herkesten biraz bir şey aldım; örneğin Zlatan Ibrahimović’ten” diyor Woltemade, TuttoJuve.com’un aktardığına göre. “Onu izlemeyi her zaman sevdim çünkü o da çok uzun ve iyi bir tekniğe sahip. Ayrıca Kai Havertz’i de seviyorum, kendisi benim arkadaşım. Her zaman herkesten biraz bir şey almaya, bu özelliklerin her birini herkesten alıp sonra bunları kendime de katmaya çalışıyorum. Ama boyum ve oyun tarzım nedeniyle bana benzeyen çok fazla futbolcu olduğunu düşünmediğim için bir idolümün olması hiçbir zaman kolay olmadı.”


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