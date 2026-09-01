Resmen açıklandı Nick Woltemade. 2002 doğumlu Alman oyuncu, Newcastle'dan Juventus'a bedelli kiralık olarak transfer edildi. Forvet oyuncusu, öğleden sonra JMedical'da sağlık kontrolünden geçecek; ardından kendisini Juventus'a bir sezon bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Çeviri:
Juventus, Woltemade imzayı attı: resmen açıklandı
RAKAMLAR
Alman forvet, kiralık formülüyle Newcastle'dan geliyor. Ekonomik açıdan bakıldığında bu operasyonun Juventus'a bir rahatlama sağlaması bekleniyor: Atletico Madrid'e geçen Jonathan David, sezon başına net yaklaşık 6 milyon euro artı bonus kazanıyordu, Woltemade'nin ise maaş olarak yaklaşık 4,4 milyon euroya mal olması ve buna kiralama için 5 milyon euronun eklenmesi bekleniyor. David, 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e kiralık olarak gidiyor.
KARİYERİ
2002 doğumlu Woltemade , altyapısında yetiştiği Werder Bremen'de 51 maça çıkıp 2 gol attı. Werder'deki döneminde 2022-23 sezonunu kiralık olarak Elversberg'de geçirdi; burada 35 maç oynayıp 17 gol kaydetti. 2024'te Stuttgart'a transfer oldu ve burada 35 maça çıkıp 17 remi yaptıktan sonra 80 milyon artı 10 milyon bonus karşılığında Newcastle'a satıldı. 2025-26 sezonunda Magpies ile 51 maçta 11 gol kaydetti. Bu sezon ise Juve'ye geçmeden önce Newcastle formasıyla iki maça çıktı ve gol atamadı.
27 numaralı forma
Juventus'ta Woltemade 27 numaralı formayı giyecek.
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