2002 doğumlu Woltemade , altyapısında yetiştiği Werder Bremen'de 51 maça çıkıp 2 gol attı. Werder'deki döneminde 2022-23 sezonunu kiralık olarak Elversberg'de geçirdi; burada 35 maç oynayıp 17 gol kaydetti. 2024'te Stuttgart'a transfer oldu ve burada 35 maça çıkıp 17 remi yaptıktan sonra 80 milyon artı 10 milyon bonus karşılığında Newcastle'a satıldı. 2025-26 sezonunda Magpies ile 51 maçta 11 gol kaydetti. Bu sezon ise Juve'ye geçmeden önce Newcastle formasıyla iki maça çıktı ve gol atamadı.



