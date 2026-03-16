Juventus, Vlahovic Sassuolo'yu izliyor: Continassa'dan son haberler

Juventus'un 9 numaralı oyuncusu, birkaç haftadır takımın geri kalanıyla birlikte çalışıyor; bu da kondisyonunun sürekli iyileştiğinin bir göstergesi. Geçen cumartesi Udinese ile oynanan maçta sahalara dönmesi mümkün görünüyordu, ancak daha sonra teknik direktör ve oyuncunun ortak kararıyla temkinli bir yaklaşım benimsendi. Yani, aceleye getirilmeyecek: Vlahovic'e iyileşmesini tamamlaması ve herhangi bir nüksetme riskini önlemek için bir hafta daha çalışma süresi tanınmasına karar verildi.

Bu arada Juventus, Sassuolo ile oynayacağı bir sonraki lig maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Hedef, maça mümkün olduğunca tam kadroyla çıkmak ve bu bağlamda Vlahovic'in kadroya çağrılması, hücum hattı için önemli bir haber. Son antrenmanlarda her şey sorunsuz giderse, Sırp forvet en azından kadroya geri dönmeli ve maç gerektirdiği takdirde katkı yapmaya hazır olmalı. Dolayısıyla, DV9'un dönüşü için geri sayım gerçekten de sona yaklaşıyor gibi görünüyor.