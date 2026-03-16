Juventus, Vlahovic Sassuolo'yu izliyor: Continassa'dan son haberler

Juventus merkezinden gelen haberler, Juventus taraftarlarını rahat bir nefes aldırıyor. Sky Sport’a bağlanan Torino muhabiri Paolo Aghemo, Dusan Vlahovic’in fiziksel durumu hakkında bilgi verdi ve Sırp forvetin dönüşünün artık çok yakın olduğunu ima etti.
Haberlere göre, Vlahovic nihayet kadroya dönmeye hazır. Aghemo, "Vlahovic hazır, bu sefer nihayet kadroda yer alacak" dedi. Forvetin Sassuolo maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor, ancak büyük olasılıkla yedek kulübesinde başlayacak ve sahaya çıkıp çıkmayacağı maç sırasında değerlendirilecek.