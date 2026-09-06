Juventus, Vicario: "Bugünden itibaren sözü hep saha söyleyecek"

Guglielmo Vicario, Juventus kalecisi, Milan maçı öncesinde DAZN'a konuştu: "Birlik içinde olan, güçlü bir grubuz; gençlerle biraz daha az genç oyuncuların iyi bir karışımına sahibiz. Kuşkusuz genç yaşta yetenekli oyuncularımız var, hepimiz kenetlendik. Bundan sonra sahada hep saha konuşacak ve ben kaliteli bir takım olduğumuza inanıyorum. Bu akşam da doğal olarak bizim gibi çok kaliteli bir rakiple karşılaşacağız. Harika bir maç olacak, sabırsızlanıyoruz".