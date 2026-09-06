Guglielmo Vicario, Juventus kalecisi, Milan maçı öncesinde DAZN'a konuştu: "Birlik içinde olan, güçlü bir grubuz; gençlerle biraz daha az genç oyuncuların iyi bir karışımına sahibiz. Kuşkusuz genç yaşta yetenekli oyuncularımız var, hepimiz kenetlendik. Bundan sonra sahada hep saha konuşacak ve ben kaliteli bir takım olduğumuza inanıyorum. Bu akşam da doğal olarak bizim gibi çok kaliteli bir rakiple karşılaşacağız. Harika bir maç olacak, sabırsızlanıyoruz".
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Juventus, Vicario: "Bugünden itibaren sözü hep saha söyleyecek"
Tecrübeli kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm maçlara kaleciden başlayan çeşitli çıkışlarla hazırlanmak gerekir, ardından yaklaşımlar farklı olur, bunlara bakılır, bugün boş alanın nerede olduğunu, topun nereye yerleştirilmesinin daha doğru olacağını anlamak gerekiyor. Sonrasında bu, rakibe zarar vermeye çalışmak için benim ve takımın yaptığı bir okuma çalışması oluyor.
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