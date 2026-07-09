Morten Hjulmand, Atlético Madrid’e transfer oluyor. Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Sporting Lizbon ve Atlético Madrid tüm şartlar üzerinde anlaşmaya vardı ve bugün 40 milyon avro artı prim karşılığında evrak alışverişine başlıyorlar. Danimarkalı orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak ve bugün sağlık kontrolü için Madrid’e uçacak. Prim tutarının 5 milyon avro olması bekleniyor.
Getty Images Sport
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Juventus ve Milan yok: Hjulmand, Atlético Madrid’e transfer oldu; transfer bedeli
1999 doğumlu Hjulmand, Lecce formasıyla Serie A’da forma giymiş bir oyuncu olarak, 2021'den 2023'e kadar 95 maça çıkmış ve gol atamamış (ancak bir Serie B şampiyonluğu kazanmış) olan Hjulmand, hem Giuntoli hem de Comolli yönetiminde uzun süredir Juventus'un radarındaydı ve son zamanlarda, Sporting'de yeteneğini en iyi şekilde ortaya çıkaran teknik direktör Ruben Amorim'in Milan'a gelmesinin ardından bu kulüple adı anılmaya başladı. Hjulmand, Sporting’den 94 maçta forma giyip 7 gol atarak ve iki Portekiz şampiyonluğu ile bir Portekiz Kupası olmak üzere toplam üç kupa kazanarak ayrılıyor.
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