Juventus'un Giorgio Chiellini ve Damien Comolli ikilisi, Inter'e karşı tartışmalı bir mağlubiyetin ardından hakemle tünelde yaşanan kavga nedeniyle ceza ve para cezasına çarptırıldı
Comolli, 'sindirme' davranışından dolayı men edildi
Derby d'Italia'nın disiplin cezaları hızlı ve ağır oldu. İtalyan spor hakimi, San Siro'daki kaotik olayların ardından ağır yaptırımlar uyguladı. En ağır ceza, 31 Mart 2026 tarihine kadar tüm futbol faaliyetlerinden men edilen Juventus CEO'su Comolli'ye verildi. Yasağın sertliği, resmi maç raporunda ayrıntılı olarak anlatılan olayın ciddiyetini yansıtıyor. Raporda, bir yöneticinin o anın heyecanıyla tamamen soğukkanlılığını kaybettiği belirtiliyor.
Rapor, Comolli'nin hakem La Penna'ya karşı "agresif ve ciddi şekilde tehditkar bir tavır" sergilediğini belirterek, devre arası sırasında yaşanan rahatsız edici bir tablo çiziyor. Durum, CEO'nun hakemle fiziksel temas kurmaya çalıştığı bildirilen tünelde hızla tırmandı. Juventus teknik kadrosu ve diğer kulüp çalışanlarının fiziksel müdahalesi ve onu zaptetmeleri sayesinde bu girişim engellendi. Ayrıca Comolli, "ciddi şekilde aşağılayıcı" bir dil kullandığı için eleştirildi. Bu tiradın, takımlar ayrıldıktan çok sonra bile hakemlerin soyunma odasının dışında devam ettiği bildirildi.
Tünel kaosu ve Chiellini'ye ceza
Resmi bulgular, devre arası sırasında fiziksel bir kavganın eşiğine gelindiğini gösteriyor. Yüksek rütbeli bir kulüp yöneticisinin kendi teknik ekibi tarafından zaptedilmesi, Comolli'nin uzun süreli cezasının yanı sıra 15.000 avroluk para cezasına da yol açtı. Ancak, öfkesini dışa vuran tek Juventus yöneticisi o değildi.
On yıllardır bu yüksek riskli maçlarda oyuncu olarak mücadele eden Chiellini de spor yargıcının hedefindeydi. Efsanevi eski savunma oyuncusu ve şimdiki yönetici, 27 Şubat 2026 tarihine kadar resmi görevlerinden uzaklaştırılacak. Davranışları Comolli'ninkinden daha az fiziksel tehditkar olarak değerlendirilse de, raporda Chiellini'nin hakemlerin performansını "saygısız bir şekilde" eleştirdiği belirtildi. Ayrıca, tüneldeki arbede sırasında yardımcı hakemlere "saldırgan eleştiriler" yönelttiği için de suçlandı, bu da kulüp ile yetkililer arasındaki ilişkilerin tamamen bozulduğu izlenimini pekiştirdi.
Chiellini, Rocchi'den hesap soruyor
Bu idari patlamanın temel nedeni, Kalulu'nun ikinci sarı kart nedeniyle oyundan atılmasıydı - Juventus, bu kararın rakip takımın açık bir simülasyonu sonucu verildiğine inanıyor. Tekrarlar, temasın çok az olduğunu gösteriyor gibi göründüğü için, Bianconeri kampındaki adaletsizlik duygusu, İtalyan hakemlerin yönetimine yönelik doğrudan bir saldırıya dönüştü. Chiellini, olayın ardından sözünü sakınmadı, hakem atayıcı Gianluca Rocchi'ye ateş püskürdü ve sistematik bir değişiklik talep etti.
"Bugün olanlardan sonra futbol hakkında konuşamayız. Bugün, ister bize ister başkasına olsun, gerçekten kabul edilemez bir şey oldu," diye öfkelenen Chiellini, hakemlik standartlarının kriz noktasına geldiğini açıkça hissetti. "Yarından itibaren VAR'ın değişmesi gerekiyor, çünkü böyle büyük maçlarda bile bu kadar çok hata yapılmaya devam edilmesi kabul edilemez."
'İtalyan futbolu için bir utanç'
Comolli daha da ileri giderek, bu olayı sadece Juventus için bir kayıp olarak değil, tüm Serie A markası için bir leke olarak nitelendirdi. Derby d'Italia, dünya futbolunda en çok izlenen maçlardan biri olduğu için, CEO uluslararası izleyicilere sunulan bu manzaradan derin bir utanç duyduğunu ifade etti.
"Açıkçası, kulüp olarak bugün çok utanç verici bir gün yaşıyoruz. Bugün olanlar bir rezalet ve kulüp olarak, sahiplerinden taraftarlara, oyunculardan teknik direktöre kadar, bunun bir daha olmaması gerektiğine inanıyoruz," dedi Comolli. Bu tür tartışmaların tekrarlanmasından şikayet eden Comolli, "Bu tekrar tekrar oluyor... Bu gece, bu sezon gördüklerimizin bir özeti. Bütün dünyanın izlediği böyle bir maçta." Old Lady'nin acısını daha da artıran spor hakemi, Kalulu'nun bir maçlık cezaya çarptırıldığını doğruladı. Bu karar, Scudetto'yu kovalayan Juve'nin bu darbenin etkisinden kurtulmaya çalışırken kadrosunda eksiklik yaşamasına neden olacak.
