Juventus'un Giorgio Chiellini ve Damien Comolli ikilisi, Inter'e karşı tartışmalı bir mağlubiyetin ardından hakemle tünelde yaşanan kavga nedeniyle ceza ve para cezasına çarptırıldı

Derby d'Italia'nın disiplin cezaları hızlı ve ağır oldu. İtalyan spor hakimi, San Siro'daki kaotik olayların ardından ağır yaptırımlar uyguladı. En ağır ceza, 31 Mart 2026 tarihine kadar tüm futbol faaliyetlerinden men edilen Juventus CEO'su Comolli'ye verildi. Yasağın sertliği, resmi maç raporunda ayrıntılı olarak anlatılan olayın ciddiyetini yansıtıyor. Raporda, bir yöneticinin o anın heyecanıyla tamamen soğukkanlılığını kaybettiği belirtiliyor.

Rapor, Comolli'nin hakem La Penna'ya karşı "agresif ve ciddi şekilde tehditkar bir tavır" sergilediğini belirterek, devre arası sırasında yaşanan rahatsız edici bir tablo çiziyor. Durum, CEO'nun hakemle fiziksel temas kurmaya çalıştığı bildirilen tünelde hızla tırmandı. Juventus teknik kadrosu ve diğer kulüp çalışanlarının fiziksel müdahalesi ve onu zaptetmeleri sayesinde bu girişim engellendi. Ayrıca Comolli, "ciddi şekilde aşağılayıcı" bir dil kullandığı için eleştirildi. Bu tiradın, takımlar ayrıldıktan çok sonra bile hakemlerin soyunma odasının dışında devam ettiği bildirildi.